تؤسس شركة "فارو كابيتال"، مكتب العوائل المتعددة الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، مقرّاً إقليمياً في مركز دبي المالي العالمي سعياً منها لتعزيز التوسّع العالمي

التوسّع يعتمد على الفرص الفريدة التي توفرها المنطقة لتعزيز عرض القيمة لمنصتها الدولية، وربط اثنين من أبرز مراكز المكاتب العائلية وأسرعها نموّاً في العالم

دبي / سنغافورة، تعمل شركة "فارو فنتشورز"، الشركة الأم لكلّ من "فارو كابيتال"، مكتب العوائل المتعددة الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، والشركة الدولية الرائدة في مجال توفير حلول التنقل " فارو أند كو"، على توسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط. وهي تستفيد اليوم من قوة دبي الإقليمية كمركز مالي ناشئ، وتستند في هذا الإنجاز المميّز على التزام الشركة العميق بتعزيز قدرات منصّتها الاستشارية عبر الحدود من أجل تلبية الاحتياجات الفريدة للعوائل المتمتعة بملاءة مالية عالية على أفضل وجه.

من المتوقع أن يوفر مكتب "فارو كابيتال" الجديد، الواقع في مركز دبي المالي العالمي، إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات التي تشمل إدارة الاستثمار واستشارات الأعمال الخيرية والتخطيط العقاري وحوكمة الشركات العائلية والتعاقب وغيرها من الخدمات. كما ستكتمل عملية افتتاح المقرّ الجديد هذه بحضور شركة "فارو أند كو" في هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA) بتوجيه من نيربهاي هاندا، المؤسس والرئيس التنفيذي، وأبهيشيك مينون، الشريك (الشرق الأوسط)، بهدف توفير مجموعة سلسة من خدمات الهجرة والتنقل الإضافية التي ستوفر للعملاء المرونة وراحة البال على نطاق عالمي.

ويتولّى راجيف جارج، المؤسس المشارك والمدير العام، مع فنسنت فالاداريس، المدير العام، لعمليات "فارو كابيتال" في دبي، حيث سيضطلعان بقيادة جهود التعامل والتواصل مع العملاء، والتوظيف، وتعزيز بصمة الشركة في المنطقة. وتعليقاً على افتتاح المقرّ الجديد، قال جارج: "يشكّل إنشاء مقرّنا الرئيسي في دبي فصلاً جديداً مشوقاً من قصة نموّ ‘فارو كابيتال’. فللشرق الأوسط باع طويل في التجارة والاستثمار وتوليد الثروات، وبالتالي سيقدّم فرصاً هامّة لأعمالنا. ويتزايد الطلب على حلول إدارة الثروات المتطوّرة للغاية من الشركات المستقلة مثل شركتنا، والتي تتمتع بدراية شاملة بالاحتياجات المعقّدة للعملاء الأثرياء."

لقد اكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة سمعة مرموقة كمركز مالي رئيسي للعائلات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، حيث يُتوقع أن يصل سوق المكاتب العائلية في المنطقة إلى أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي (3.67 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2026. وأوضح هيمانت تاكر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ "فارو كابيتال" في سنغافورة قائلاً: "ستلعب ‘فارو كابيتال’ دوراً رائداً في دعم التوسّع المستمر في قطاع المكاتب العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يوفر مزيجاً فريداً من الرؤى المحلية والخبرة الدولية لكلّ علاقة مع العملاء."

ومن جهته، علّق عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، على الافتتاح قائلاً: "يسعدنا أن تفتتح شركة ‘فارو’ مقرّها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي لتسريع المرحلة التالية من نموّها. وستساهم ‘فارو’ بتغذية المنطقة بالمعرفة والخبرة اللتين اكتسبتهما على مدار السنين، مع تركيز قوي على إدارة الثروات والمكاتب العائلية، وهما القطاعان اللذان يشكّلان نسبة كبيرة من عملاء مركز دبي المالي العالمي ويساهمان بشكل كبير في اقتصاد دبي. كما ترسّخ هذه الخطوة مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً رائداً للتوسّع الدولي، وإدارة الثروات، والمكاتب العائلية المتعددة، وتمثّل إنجازاً هاماً آخر ضمن مسيرة النمو المستندة لمستهدفات استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030."

تأسّست شركة ""فارو كابيتال" في أكتوبر 2022، على يد فريق متميّز من القادة في القطاع المالي، إذ يتمتع كلّ فرد منهم بخبرة مهنية فريدة من نوعها. أما أفراد الفريق فهم: هيمانت تاكر (رئيس أسواق جنوب آسيا العالمي والشرق الأوسط، بنك سنغافورة)، ومانيش تيبروال (الرئيس التنفيذي، مايتري لإدارة الأصول)، وماهيش كومار (شريك الضرائب، ويذرز وورلدوايد)، وأوثبال راو (المدير التنفيذي، بنك سنغافورة)، وراجيف جارج (المدير العام، بنك سنغافورة).

ويُذكر أنّ شركة "فارو كابيتال" جمعت أكثر من مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاق الشركة. وهي تضم اليوم 18 موظفاً، ولديها خطط لمواصلة جهود توسيع الفريق، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز حضورها في الشرق الأوسط لدعم سجل العملاء الذي يتوسع بوتيرة متسارعة.

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نبذة عن فارو كابيتال

تأسّست شركة فارو كابيتال كمكتب للعوائل المتعددة ومنصة شاملة لإدارة الثروات في عام 2022. وتضمّ فريقاً من المتخصصين الرائدين في مجالات إدارة الثروات، وإدارة الاستثمار، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والشؤون القانونية، والتخطيط الضريبي الدولي، ومكاتب العائلة الواحدة والمكاتب العائلية المتعدد، وصناديق التحوّط.

يقع المقر الرئيسي لشركة فارو كابيتال في سنغافورة وهي مرخّصة من السلطة النقدية في سنغافورة. وقد حقّقت الشركة أكثر من مليار دولار أمريكي في مجال الأصول الخاضعة للإدارة منذ إطلاقها التجريبي في نهاية عام 2022. وتتواجد الشركة في اثني عشر سوقاً داخل أربع قارات، وتقدّم الخدمات للعملاء بأعلى مستوى من الخبرة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.