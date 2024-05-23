بعد استحواذها على حصة أقلية بالشركة.. "الشرقية-إيسترن كومباني" توقع خطاب نوايا مع "فيليب موريس" للتعاون في مجالات التصنيع والابتكار

القاهرة 23 مايو 2024: قالت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، التي تمتلك نسبة 30% من رأس مال الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل شركة يو كي مصر للاستثمارات القابضة المحدودة (شركة بريطانية) التي كانت تملكها بنسبة 100% شركة روبي فانتشورز، وهي شركة إماراتية، قد قامت بإخطارها أمس، بتغير ملكية شركة يو كي مصر للاستثمارات القابضة المحدودة لتصبح مملوكة بنسبة 51% من قبل شركة روبي فانتشورز (الشركة الإماراتية)، و49% من قبل شركة فيليب موريس برودكتس إس إيه، وهي شركة سويسرية.

أضافت الشرقية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن فيليب موريس أصبحت تمتلك حصة أقلية غير مباشرة نسبتها 14.7% في الشركة الشرقية "إيسترن كومباني".

وأعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، عن توقيع خطاب نوايا غير حصري مع شركة فيليب موريس من أجل السعي إلى البحث عن مجالات استراتيجية محتملة من أجل تعاون مشترك طويل الأجل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار بما في ذلك منتجات التبغ المسخن، تمهيدًا إلى الانتقال إلى مستقبل خالي من الدخان في مصر.

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