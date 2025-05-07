يساهم هذا التعاون في تعزيز الروابط مع المرضى من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يشكلون حالياً 32% من إجمالي عدد المرضى الدوليين

الإمارات العربية المتحدة– أعلنت "الشبكة الطبية السويسرية" عن انضمامها إلى "شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية"، بالشراكة مع سبع مؤسسات طبية رائدة، وهي: "عيادة جينولييه"، وعيادة "برايفت كلينك بيثانين"، وعيادة "كلينيكا سانت أنا"، بالإضافة إلى مراكز "سويس فيزيو جينولييه"، و"سويس فيزيو مونتشويسي"، وسويس فيزيو زيورخ"، و"سويس فيزيو تيتشينو".

ويأتي هذا التعاون في وقت تُكثّف فيه "الشبكة الطبية السويسرية" جهودها لتعزيز التواصل مع مرضى دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يشكلون 32% من إجمالي عدد المرضى الدوليين لديها، وذلك تماشياً مع الطلب المتنامي في المنطقة على خدمات رعاية صحية مُتميزة تُراعي الخصوصيات الثقافية، مما يُعزز مكانة سويسرا بصفتها إحدى الوجهات لرائدة والمفضلة للعلاجات المتخصصة.

وتُعد "الشبكة الطبية السويسرية" أول مؤسسة في أوروبا الغربية تنضم إلى "شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية"، وهي شبكة عالمية تضُم نخبة من المؤسسات الطبية التي تتعاون مع "مايو كلينك" للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، امتثالاً لأعلى معايير التميُّز. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستتبادل "الشبكة الطبية السويسرية" و"مايو كلينك" الخبرات الطبية والمعرفة المتقدمة وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في سويسرا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير برامج متقدمة للرعاية الصحية الوقائية، تشمل برامج الصحة التنفيذية والفحوصات الطبية الشاملة، إلى جانب تعزيز أبحاث طب العيون ودعم مستويات التعليم المتقدم في مجال التمريض. كما سيستفيد مرضى السرطان الراغبون في الحصول على رأي طبي ثانٍ من مجلس أورام مشترك يضُم نخبة من خبراء "مايو كلينك" و"الشبكة الطبية السويسرية" المتخصصين، لتقديم خطط علاجية متعددة التخصصات مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل حالة على حدة.

وقال الدكتور إريك جيه مور، الجرّاح المُتخصص في أورام الرأس والرقبة والمدير الطبي لـ"مايو كلينك إنترناشيونال": "يسرنا الترحيب بانضمام "الشبكة الطبية السويسرية" إلى "شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية"، في إطار تعاون يرتكز على قيم مشتركة والتزام راسخ بمعايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المرضى. ولقد لمسنا، خلال فترة العمل معاً وصولاً إلى هذه المرحلة، انسجاماً بين المؤسستين في الرؤية والالتزام بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة تضع احتياجات المرضى في صميم أولوياتها. ونتطلع إلى التعاون والابتكار سوياً، بما يُسهم في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية."

وقال دينو كوزا، الرئيس التنفيذي للشبكة الطبية السويسرية: "يُعد انضمامنا إلى شبكة "مايو كلينك للرعاية الصحية" خطوة استراتيجية لمؤسستنا ونقطة تحوّل في خدمات الرعاية الصحية المتميّزة التي نقدمها لمرضانا. فمن خلال دمج خبرات "مايو كلينك" ضمن شبكتنا، نسعى إلى تعزيز التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية تُركز على تلبية احتياجات المرضى. وستساهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة تطوير برامج الصحة الشاملة والفحوصات الدورية الشاملة، التي تعدّ ركيزة أساسية ضمن منظومتنا المتكاملة للرعاية الصحية الوقائية. كما يُشكّل هذا التعاون لحظة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق التميز الطبي".

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السياحة العلاجية 142.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، في ظل الارتفاع المستمر في الطلب على الخدمات الصحية المتطورة في تخصصات الجراحات المعقدة وعلاجات الأورام وطب العظام والطب الوقائي لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها. وفي هذا الإطار، تمضي الشبكة الطبية السويسرية قدماً نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة رعاية صحية مخصصة تلبي تطلعات المرضى بمنطقة الخليج، وتضمن لهم وصولاً سلساً إلى أفضل الخبرات الطبية العالمية والخدمات الصحية.

وتحتفظ الشبكة الطبية السويسرية، كسائر المؤسسات الصحية ضمن شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية، بكامل استقلاليتها، مستفيدةً من انتمائها لمنظومة عالمية زاخرة بالابتكارات الطبية والخبرات المتبادلة. وتضمّ هذه الشبكة، التي تأسست عام 2011، أكثر من 45 مؤسسة صحية مرموقة تنتشر في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا والهند والمكسيك.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقعين الإلكترونيين: www.swissmedical.net و www.mayoclinic.org .

نبذة عن الشبكة الطبية السويسرية

تُعد الشبكة الطبية السويسرية إحدى المجموعتين الرائدتين في قطاع المستشفيات والعيادات الخاصة في سويسرا، إذ تمتلك 21 عيادة ومستشفى، وأكثر من 70 مركزاً للعيادات الخارجية، وتضمّ 5,000 موظف وأكثر من 2,300 طبيب يمارسون مهامهم في 15 مقاطعة سويسرية. وتغطي المجموعة مختلف التخصصات الطبية، كما تدير مستشفيات مدرجة ومتعاقدة وتقدم الرعاية الصحية لأكثر من 1.2 مليون مريض سنوياً.

وفي إطار ريادتها لنموذج الرعاية المتكاملة عبر مشروع "فيفا" (VIVA)، أصبحت شبكة "Réseau de l'Arc" المؤسسة الرائدة في منظومة الرعاية المتكاملة في سويسرا، والتي باتت متاحة لنسبة كبيرة من سكان منطقة جورا آرك. وشهد مطلع عام 2025 إطلاق "فيفا" في تيتشينو وريتي سانت آنا، مما وسع نطاق هذا النموذج وعزز التزام المجموعة بتوفير رعاية متكاملة متاحة للجميع في سويسرا.

الشبكة الطبية السويسرية مملوكة بنسبة 77% لشركة AEVIS VICTORIA SA المدرجة في بورصة سيكس السويسرية.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشبكة السويسرية للمراكز الطبية.

نبذة عن مايو كلينك

تُعد مايو كلينك مؤسسةً غير ربحية ملتزمة بالابتكار في المجالات السريرية والتعليمية والبحثية، وتقديم رعاية تتسم بالتعاطف والخبرة والحلول لكل من يحتاج إلى العلاج. للمزيد من مايو كلينك، يمكن زيارة شبكة أخبار مايو كلينك.

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