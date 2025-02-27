الشارقة: أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، عن إطلاق تجريبي لأول خدمة رقمية لحجز مركبات أجرة لإمارة الشارقة، عبر تطبيق يانغو Yango، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا العالمية "مجموعة يانغو" بهدف تطوير قطاع النقل في إمارة الشارقة، وتقديم خدمات آمنة وسريعة ومريحة للمستخدمين.

وقال سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يأتي إطلاق التطبيق في مرحلته التجريبية ترجمة لرؤية الشارقة لإدارة الأصول واستراتيجياتها طويلة الأمد، وجميع مشاريعها وخدماتها الساعية لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، بما يضمن مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل برؤية واضحة وطموحة، والتي تضع الإنسان أولاً، مستلهمة هذا النهج من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف الصايغ: نسعى دائما إلى تحقيق شراكات مثمرة تدفع بعجلة التنمية المستدامة في الإمارة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع المبتكرة التي تدعم التنوع والنمو الاقتصادي، وإطلاق هذا التطبيق يعكس حرص الشارقة لإدارة الأصول على تبني الحلول والابتكارات الإبداعية القائمة على التكنولوجيا، بما يسهم في تأسيس منظومة نقل مستدامة ومتصلة تتميز بالكفاءة والجاهزية للمستقبل".

وقال خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة: " يسعدنا أن نعلن عن إطلاق تجريبي لأول خدمة رقمية لحجز مركبات لإمارة الشارقة، عبر تطبيق يانغو Yango، وهذه الخطوة ستساهم في دعم الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة، وتوفير تجربة مريحة للمواطنين والمقيمين في الإمارة".

وأضاف الكندي: سيبدأ التطبيق التجريبي عمله من خلال مركبات أجرة الشارقة، عبر إطلاق 500 مركبة سيتم تشغيلها في مرحلة الاختبار، في جميع أنحاء الإمارة اعتباراً من 25 فبراير 2025، وأن هذه الخطوة ستعود بالنفع على جميع الأطراف، إذ سيتمكن العملاء من معرفة تفاصيل رحلتهم بدقة من خلال التطبيق، كما يمكنهم إبداء ملاحظاتهم وتقييم المركبة والسائق في الوقت نفسه، أما بالنسبة لمشغل سيارات الأجرة، فإن التطبيق سيمكن المركبات من التحرك بناءً على طلبات مباشرة من العملاء، مما يقلل من التجول العشوائي في الشوارع المزدحمة، ويخفض من معدلات التلوث، ويقلل من أعطال المركبات، مما يساهم في إطالة عمرها التشغيلي".

ومن جهته، علّق إسلام عبدالكريم، الرئيس الإقليمي لشركة يانغو الشرق الأوسط: "نعتز بشدة للتعاون مع شركة الشارقة لإدارة الأصول في إطلاق هذه المبادرة التحويلية. تؤكد هذه الخطوة التزامنا بالارتقاء بمشهد النقل ودفع عجلة التغيير الهادف للارتقاء بالحياة اليومية للسكان. كلنا أمل أن تتطور هذه الخدمة لتصبح حجر الأساس لمشهد النقل في الشارقة في المستقبل، مما يمهد الطريق لإنشاء مدينة مرتبطة يسهل الوصول إليها."

يأتي تطبيق يانغو ، المتوفر مجاناً على أنظمة أندرويد و “iOS”، بلغات متعددة بما في ذلك العربية والإنجليزية، مما يرتقي بتجربة المستخدمين عند حجز سيارات الأجرة وتحديد وجهاتهم. عند تحديد الموقع الجغرافي، يربط التطبيق الركاب بصورة لحظية وبكفاءة بأقرب سيارة أجرة متاحة، مما يضمن تجربة سريعة ومريحة.

أجرة الشارقة:

ومن الجدير بالذكر أن أجرة الشارقة، إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

عن مجموعة يانغو “Yango Group”

مجموعة يانغو “Yango Group” شركة تقنية عالمية تعمل على إثراء ودعم المجتمعات المحلية وذلك بتحويل التقنيات والابتكارات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار ونركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة. مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصال وتجارب الحياة اليومية

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