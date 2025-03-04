الإمارات العربية المتحدة: يسرّ كينج لونج، الشركة الرائدة في صناعة الباصات والحافلات والممثّلة حصريًا من مجموعة الغرير - قسم النقل في الإمارات العربية المتحدة، أن تعلن عن إطلاق الدفعة الأولى من حافلاتها الكهربائية في الشارقة.

وتمثّل هذه الخطوة إنجازًا هامًا في تاريخ كينج لونج، باعتبارها أوّل علامة سيارات صينية تمتلك أسطولاً كاملاً من الحافلات الكهربائية العاملة في قطاع النقل العام في دولة الإمارات، معزّزةً بذلك جهود هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة نحو تسريع وتيرة التنقّل المستدام.

وقد طرحت كينج لونج طرازين متطوّرين من المركبات الكهربائية القادرة على قطع مسافة تصل إلى 450 كيلومترًا بشحنة واحدة، أوّلهما حافلة C12E الفاخرة للرحلات بين المدن والثاني حافلة PEV9 للرحلات داخل المدينة. وفيما تشغّل حاليًا 10 حافلات كهربائية عبر شوارع وطرق الشارقة، تخطّط الشركة لزيادة أسطولها إلى 20 حافلة في الإمارة بحلول النصف الثاني من عام 2025، مع إمكانية التوسّع إلى جميع أنحاء دولة الإمارات. ويأتي هذا النجاح في توفير مركبات كهربائية للنقل العام ليستكمل الجهود التي تبذلها العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات لدمج التقنيات الذكية في التنقّل المستدام، حيث حصدت المركز الأوّل في تحدي دبي العالمي 2023 بفضل حافلاتها المبتكرة ذاتية القيادة.

وفي هذا السياق، صرّح عبدالعزيز محمد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات: "تماشيًا مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لخفض انبعاثات الكربون من خلال تبنّي الطاقة النظيفة والتنقّل الأخضر، أبرمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية. مثالًا على ذلك، تشغّل شركة كينج لونج حاليًا 10 حافلات كهربائية عبر شوارع وطرق الشارقة، ومن المزمع استلام دفعة ثانية من 10 حافلات إضافية في النصف الثاني من عام 2025".

في الواقع، تمثّل الحافلات الكهربائية من كينج لونج أحدث التطوّرات في قطاع النقل العام الخالي من الانبعاثات، حيث تقدّم للركاب تجربة سفر صديقة للبيئة وفعّالة وآمنة وفاخرة. وتتّسم هذه الحافلات بميزات مصمّمة خصيصًا للارتقاء بتجربة الركاب، حيث تجمع بين النظام الذكي لمراقبة درجة حرارة البطارية وبين معايير السلامة الأوروبية للتكيّف مع الظروف المناخية المحلية الصعبة. ويجسّد إطلاق أسطول كينج لونج من المركبات الكهربائية التزام الشارقة بمبادرة الحياد المناخي 2050 ودورها النشط في دعم استراتيجية الإمارات لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050.

من جهته، قال مالك محمد طارق، نائب رئيس الوكالات في قسم السيارات في مجموعة الغرير قسم النقل: "يشكّل تزويد هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بحافلات كينج لونج الكهربائية خطوةً أساسية في تعزيز الاستدامة من خلال حلول التنقّل المبتكرة. وتسلّط هذه المبادرة الضوء على تفاني كينج لونج في دعم تحقيق مستهدفات الاستدامة في الشارقة ورفع المسؤولية البيئية على مستوى الدولة. ومن جهتنا في مجموعة الغرير قسم النقل، نكرّس جهودنا لتعزيز التنقّل الذكي وأداء دور فعّال في تحقيق رؤية دولة الإمارات الاستشرافية نحو مستقبل صديق للبيئة".

بصفتها الوكيل الحصري لعلامة كينج لونج في دولة الإمارات، تضطلع مجموعة الغرير وتحديداً في قسم النقل بدور محوري في دعم رؤية الإمارات طويلة المدى لتعزيز تطوّر حلول التنقّل الصديقة للبيئة. وقد شهد الربع الأخير من عام 2024 إنجازًا بارزًا للمجموعة، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة مواصلات الإمارات لتسريع تبنّي حلول النقل الذكية والصديقة للبيئة واختبار المركبات التجارية العاملة بالهيدروجين والكهرباء.

يُذكر أنّ مجموعة الغرير قسم النقل هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل العام، أي الجمعية الدولية للنقل العام التي تدعم حلول ومبادرات التنقّل الحضري المستدام في جميع أنحاء العالم.

وبينما تخطو دولة الإمارات خطوات إضافية نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، تؤكد كل من مجموعة الغرير قسم النقل وشركة كينج لونج التزامهما بإعادة تشكيل مستقبل قطاع السيارات في الإمارات من خلال حلول مبتكرة تواكب تطلّعات المستقبل.

نبذة عن مجموعة الغرير:

مجموعة الغرير للاستثمار هي واحدة من أكبر الشركات التجارية العائلية التي تقدّم أعمالًا متنوّعة في الشرق الأوسط، حيث تشمل أنشطتها 6 قطاعات مختلفة هي: الأغذية والموارد، والعقارات، والإنشاءات والخدمات، والطاقة، والنقل، والمشاريع. تأسّست المجموعة عام 1960 كشركة تجارية، وبرزت كواحدة من الركائز الرائدة للصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشئة. ورغم بدايتها المتواضعة، وبفضل تاريخها الطويل في الابتكار وريادة الأعمال، نمت الشركة لتصبح مرادفاً للتراث الغني والتطوّر والتطلعات الحكيمة لهذه الأمة الموقرة.

يقع المقرّ الرئيسي لمجموعة الغرير في مدينة دبي، وتمتد أنشطتها لتشمل أكثر من 50 دولة حول العالم، وتوظف حوالي 28,000 شخص. وبإرث غني يمتد لأكثر من 60 عامًا، ما زالت الشركة ملتزمة بهدفها المتمثل في "تحسين المعيشة"، والعمل بنشاط على تعزيز التحوّلات المهمة والمستدامة داخل المجتمعات التي تخدمها.

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