السودة – المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بالشراكة مع المعهد الملكي للفنون التقليدية "ورث" عن إطلاق أول برنامج تدريب مهني من نوعه في المملكة في مجال العمارة "فنون البناء الحجري التقليدي".

ويهدف البرنامج إلى صون الإرث الثقافي الفريد لمنطقة مشروع قمم السودة، وتمكين جيل جديد من المعماريين السعوديين بمهارات البناء الحجري التقليدي، حيث يمتد على مدار 18 شهرًا.

ويُجسد برنامج "فنون البناء الحجري التقليدي" التزام السودة للتطوير بالحفاظ على التراث، وتعزيز الاستدامة، وتنمية قدرات المجتمع المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يشمل البرنامج التدريبي ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: مقدمة في فن البناء بالحجر التقليدي (6 أشهر)

المرحلة الثانية: تقنيات الترميم ودمج الأدوات الحديثة (6 أشهر)

المرحلة الثالثة: تطوير المهارات المتقدمة (6 أشهر)

وسيتلقى المتدربون مكافأة شهرية، بالإضافة إلى التدريب العملي والإشراف المباشر من قِبل خبراء في العمارة التقليدية.

وقال المهندس صالح العريني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير: "نؤمن بأن الحفاظ على التراث الثقافي يبدأ من الإنسان، ومن خلال تمكين الشباب السعودي بمهارات البناء التقليدية، نضمن استمرار روح السودة في كل حجر يُشيَّد في هذه الوجهة الفريدة".

وأضاف المهندس صالح العريني: "فخورون بشراكتنا مع المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث)، للاحتفاء بالإرث المعماري في السودة ورجال ألمع، وتأهيل جيل مميز من المعماريين السعوديين".

ومن جهتها قالت الدكتورة سوزان اليحيى، الرئيس التنفيذي للمعهد الملكي للفنون التقليدية: "نؤمن في وِرث أن الفنون التقليديّة ليست فقط مهارات فنيّة، بل هي امتدادٌ لهويتنا وثقافتنا السعودية الأصيلة، ومن خلال شراكتنا مع السودة للتطوير في برنامج تلمذة البناء التقليديّ بالحجر — الأول من نوعه في المملكة — نسعى في (وِرث) إلى نقل هذه المعارف العريقة إلى جيل جديد من السعوديين المبدعين. تُجسّد هذه المبادرة رؤيتنا في الاحتفاء بالفنون التقليديّة وتفعيلها كجزءٍ حي من مشروعات التنمية الوطنية المستدامة."

يمثل هذا البرنامج انطلاقة لمجموعة من المبادرات التي تقودها السودة للتطوير للحفاظ على الهوية الثقافية، وربطها بمبادئ التنمية المستدامة ضمن مشروع قمم السودة. ويمكن للراغبين بالتسجيل زيارة موقع المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث) عبر الرابط https://wrth.edu.sa/learn/apprenticeships/building-techniques-stone-apprenticeship-program

-انتهى-

#بياناتشركات