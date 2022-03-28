*باستثمارات تبلغ (4) مليار جنيه*



• *"محمد الطاهر": نتعاقد مع أكبر شركات التشييد والبناء لتقديم منتجات عقارية تتمتع باعلى معايير الجودة*

القاهرة : وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عقد مقاولات مع شركة "ريدكون" للتعمير، وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "بلوفير" أحد أهم المشروعات العقارية للشركة السعودية المصرية للتعمير، والذي يقع وسط العاصمة الإدارية الجديدة، مباشرة على محور بن زايد، ودقائق من الأوبرا وحي المال والأعمال، وحي الوزارات، ويتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وشهد مقر الشركة السعودية المصرية للتعمير بالتجمع الخامس حفل التوقيع الذي تم بحضور المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريدكون".

من جانبه، صرح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن العقد يستهدف قيام شركة "ريدكون" بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع، بقيمة استثمارية تصل إلى4 مليار جنية، لافتا إلى أن الأعمال الإنشائية تشمل التوين فيلا والتاون فيلا بالإضافة للشقق ذات المساحات المختلفة.

وأوضح الطاهر، أن الشركة تضع عملائها على رأس أولوياتها، لذلك تسعى دائما للتعاقد مع أكبر الشركاء الاستراتيجيين في مجال الإنشاءات لتقديم أفضل منتج عقاري يلبي احتياجات المستهلكين، مؤكدا أن الشركة السعودية المصرية للتعمير تؤمن بأهمية التخصص كعامل رئيسي للنجاح، لذلك اختارت شركة "ريدكون" إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الإنشاءات، والتي تتمتع بسجل مشرف من الإنجازات في إنشاء المشروعات المعمارية الكبرى.

وأضاف الطاهر: نجحت الشركة السعودية المصرية للتعمير، نجاحات ملموسة في السوق العقاري المصري خلال الاعوام القليلة الماضية، سواء على مستوى حجم المبيعات، أو طرح المشروعات الجديدة، مؤكدا أن الشركة تسعى جاهدة للوصول بمنتجاتها العقارية لأعلى مستويات الجودة والأمان والدقة في التنفيذ، لذلك أبرمت الشركة عدد كبير من عقود مع أكبر الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات، والمشهود لها بالسمعة الطيبة، والالتزام بالأكواد الإنشائية العالمية المعتمدة، وتطبيق معايير الجودة البنائية للبنية التحتية.

يذكر أن مشروع "بلوفير" يقع بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 294.000 متر مربع، بإجمالي استثمارات 4 مليار جنيه، ويتميز بمساحات خضراء واسعة، والعديد من المرافق مثل النادي، ومركز تجاري، ويشتمل على كافة الخدمات التي تضمن الرفاهية والحياة الهادئة.

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