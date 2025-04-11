أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن، الرائدة في قطاع الشحن الجوي، عن تدشين مسارين شحن جديدة من مطار لييج في بلجيكا إلى السعودية، ومطار تشنغتشو شينتشنغ الدولي في الصين إلى لييج، في خطوة استراتيجية لتعزيز شبكتها العالمية ودعم النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري بين قارتي آسيا واروبا عبر المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وستنطلق رحلات الشحن مباشرة من مطار تشنغتشو شينتشنغ (CGO)الدولي في الصين إلى مطار لييج (LGG) في بلجيكا عبر رحلتين اسبوعية وذلك تسهيلًا لعملية نقل البضائع بالتعاون مع منصات التجارة الإلكترونية والتجار ومزودي الخدمات اللوجستية.

واوضح نائب الرئيس الأول للمبيعات في السعودية للشحن، مروان نيازي، قائلاً: "تمثل مسارات الشحن الاستراتيجية الجديدة فرصًا واعدة لعملائنا، حيث تساهم في رسم ملامح جديدة للتجارة العالمية بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا فضلا عن إن إضافة رحلات لييج وتشنغتشو ستشكل نقلة نوعية في عملياتنا، فهي لا تعزز قدراتنا على تلبية الطلب المتزايد في المنطقة فحسب، بل ترسخ أيضًا مكانتنا كشركة رائدة عالميًا في مجال الشحن الجوي. هذا التوسع سيمكننا من تقديم حلول متطورة تدعم النمو المستدام لعملائنا وشركائنا، وتجسد التزامنا الدائم بتحقيق النجاح المشترك."

وأضاف نيازي، "انطلاقا من قدراتها كممكن استراتيجي فعال يربط سلاسل التوريد العالمية، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي تسعى السعودية للشحن إلى تطبيق أعلى معايير التميز التشغيلي، وتقديم حلول متكاملة تلبّي تطلعات عملاء الشركة. مشيرا إلى أن التوسع في الوجهات وخطوط الشحن من شأنه دعم نمو قطاع الأعمال والتجارة واتساع رقعة تلك الانشطة

كما دشنت السعودية للشحن مسار الرحلات المباشر من لييج في بلجيكا إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اعتبارًا من 3 أبريل، مما يرفع إجمالي الرحلات الأسبوعية التي تُسيّرها الشركة من لييج إلى 11 رحلة أسبوعيًا، الأمر الذي يعكس حضورا مميزا للشركة في القارة الأوروبية ويبرز دورها في نقل الشحنات التي تتطلب سرعة في التسليم.

وتُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

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