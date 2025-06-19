ميونخ، ألمانيا: أعلنت السعودية للشحن، الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي عن توقيع اتفاقيات شراكة لوجستية عالمية مع "سكان جلوبال" و"إير لوجيستيكس أوروبا"، مما يمثل خطوة فارقة في توسعها الاستراتيجي والتزامها بتقديم خدمات شحن نوعية. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات خلال معرض "إير كارغو أوروبا" في ميونيخ، ألمانيا.

تهدف الشراكة مع "سكان جلوبال"، وهي شركة لوجستية ديناميكية دنماركية، إلى تزويد "سكان جلوبال" بإمكانية الوصول المباشر إلى شبكة السعودية للشحن العالمية، مما يضمن حلول شحن جوي فعالة ويعزز التعاون. وبالمثل، فإن الاتفاقية مع "إير لوجيستيكس أوروبا" لتوفير حلول شحن جوي متكاملة ومرنة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه حول ذلك قال المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ السعودية للشحن: "تعد هذه التحالفات الاستراتيجية محورية لتطلعات السعودية للشحن في ريادة الابتكار وتقديم خدمات نوعية منافسة في قطاع الشحن الجوي العالمي. ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من نقاط القوة الفريدة لكل شراكة، فإننا على استعداد لفتح فرص سوقية جديدة، وتحقيق التميز التشغيلي، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء العالم."

مشيرا إلى أن الشركة استطاعت خلال العام الماضي من تحقيق إنجازات على صعيد العمليات التشغيلية مما يحتم عليها مواصلة ذلك في حين تعد هذه الاتفاقيات استمرارا لتحقيق اهداف السعودية للشحن

وكونها مدفوعة بأسطول حديث وفريق متخصص والتزام بالابتكار، تقدم السعودية للشحن حلولاً موثوقة وفعالة ومتمحورة حول العملاء لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. وينعكس هذا الالتزام في الأداء القوي للشركة، حيث نقلت 577,870 طنًا من البضائع في عام 2024، مما يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 27٪ على أساس سنوي.

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

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