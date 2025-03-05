الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق "ارتال لفرص النمو"، وهو صندوق ملكية خاصة مرخص من هيئة السوق المالية السعودية تديره شركة ارتال المالية.

ويهدف الصندوق إلى دعم الشركات النامية من خلال رفع رأس مالها وتكريس خبرات فريق ارتال في خلق قيمة مضافة تمكن تلك الشركات من تحقيق أهدافها الربحية عن طريق رفع كفاءتها وزيادة حصتها السوقية وتسريع نمو أعمالها.

ويركز الصندوق على الاستثمار في الشركات التي بلغت مرحلة التوسع والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية. يعتزم مدير الصندوق توجيه الاستثمارات نحو نماذج الأعمال القائمة على التقنيات أو المدعومة بها في القطاعات التي تتمتع بفرص نمو جذابة وإمكانات ابتكارية عالية، مع التركيز على الحلول الرقمية وتعزيز عملية خلق قيمة ما بعد الاستثمار.

وصرح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في SVC بأن "الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع ارتال المالية يأتي ضمن برنامج شركة SVC للاستثمار في الصناديق، وتنفيذا لاستراتيجيتها المتعلقة بجذب مدراء الصناديق للاستثمار في الشركات السعودية بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في مراحل النمو".

من جهته، قال ريان الرشيد، الرئيس التنفيذي لارتال المالية: "هذا الاستثمار من SVC يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجيتنا ونهجنا الاستثماري في دعم الشركات النامية. نؤمن بأن شراكتنا مع SVC ستسهم في تسريع نمو الشركات المستهدفة وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة."

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عن ارتال المالية

ارتال المالية هي شركة إدارة استثمارات مستقلة مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. تقدم ارتال منصة استثمارية متعددة الأصول تشمل الملكية الخاصة، الاستثمارات الجريئة، الأسهم العامة، والاستثمارات العقارية. وتتمحور استراتيجيتها حول الاستثمار في الفرص عالية النمو، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة بعد الاستثمار من خلال شراكات استراتيجية، ودعم إداري وتشغيلي، وتوظيف التقنيات المبتكرة. تستفيد ارتال من خبرة فريقها الواسعة وشبكتها القوية لتعظيم العوائد وتحقيق أهداف مستثمريها على المدى الطويل.

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