تفخر شركة الريان للإستثمار أن تعلن عن إصدار أول صكوك بالريال القطري البالغة قيمتها 500 مليون ريال قطري والتي أصدرتها شركة استثمار القابضة، كالشريحة الافتتاحية من برنامج الصكوك للشركة الذي تبلغ قيمته الاجمالي 3.4 مليار ريال قطري وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية الدولية.

وفي رحلة استثمار القابضة لجمع رأس المال، قامت شركة الريان للإستثمار ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل مصرف الريان، بدور المستشار والمنظم الرئيسي المشترك لهذه الصفقة.

وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصارف الريان: "لا شك من إنها مبادرة مليئة بالفخر لشركة استثمار أن تحقق دخولاً ناجحاً إلى سوق الصكوك بالريال القطري، ويسعدنا في مصرف الريان أن نكون قد لعبنا دوراً مهماً في تسهيل نجاح هذه الصفقة التاريخية."

وقال المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: "نحن فخورون بأن نكون أول مصدر للصكوك بالريال القطري. ويعد هذا الإصدار إنجازاً مهماً لشركة استثمار القابضة، كما أنه يمثل ثقة المستثمرين في خطط النمو الاستراتيجية لشركتنا، وهو تطور مهم لسوق الدين القطري ومستقبل التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية."

وقال السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للإستثمار: "نهنئ شركة استثمار القابضة على إنجازها الرائد، وهي شركة نشطة في أسواق الدين حيث تواصل تقديم المشورة لجهات الإصدار في قطر والخليج وخارجها."

تجدر الإشارة إلى أن "استثمار القابضة" شركة قطرية رائدة في مجال الرعاية الصحية والضيافة والتطوير العقاري، وتركز على تقديم الخدمات العامة والمقاولات المتخصصة في قطر والعالم.

وعلى صعيد متصل، تأسست شركة الريان للإستثمار في عام 2007 في الدوحة، وهي شركة استثمارية رائدة تركز على إدارة الأصول واستشارات الشركات وهي مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومن قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

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