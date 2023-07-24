بوصفها الراعي الاستراتيجي الرقمي لفعاليات موسم عتيقة للتمور

أعلنت شركة الرياض للتعمير عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، بصفتها الراعي الاستراتيجي الرقمي لموسم عتيقة للتمور. وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع انطلاق النسخة الثانية من موسم عتيقة للتمور بحلته الجديدة، أكبر مواسم التمور في المملكة، وأحد مبادرات شركة الرياض للتعمير لدعم القطاع الزراعي وتحديداً اقتصاديات التمور.

وتسعى الرياض للتعمير من خلال هذه الاتفاقية إلى وضع اللبنات الأساسية لتعاون استراتيجي مع شركة جاهز الرائدة في مجال توصيل الطلبات، والاستفادة من قدراتها التقنية ومنصتها واسعة الانتشار في تحقيق الوصول السريع لمنتجات وعروض سوق عتيقة للتمور، وتمكين عملاء الشركة من عرض منتجاتهم وتسويقها ضمن منظومة استثمارية محفزة تتوافق مع استراتيجية الشركة نحو تبني الرقمنة ورفع كفاءة التشغيل. كما تعمل الشركة على تأصيل دورها التنموي، عبر سلسلة من جهودها المستمرة لتطوير وتأهيل أسواق النفع العام لتقديم خدمات تلبي تطلعات الشركاء واحتياجات العملاء والمستهلكين.

وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة الرئيس التنفيذي لأسواق النفع العام في شركة الرياض للتعمير الأستاذ وليد بن عبدالله الخرجي، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الأستاذ مشعل بن إبراهيم المشاري، وذلك في مقر شركة جاهز، وبحضور الرئيس التنفيذي للرياض للتعمير الأستاذ جهاد بن عبدالرحمن القاضي والرئيس التنفيذي لشركة جاهز المهندس غصاب بن سلمان المنديل.

وأوضح الأستاذ جهاد القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير أن الاتفاقية مع شركة جاهز الدولية الشركة الرائدة في مجال توصيل الطلبات، تمثل لبنة أساسية لشراكة فاعلة نسعى من خلالها لخلق قيمة مضافة لقطاع التمور، حيث تعتبر جاهز شركة رائدة في توفير حلول التوصيل الذكية، ومنصة رقمية توفر خدمات بيع وتسويق نوعية تلبي تطلعات الشركاء والمتعاملين، كما نهدف من هذه الشراكة إلى إضفاء تجربة تسوق وشراء فريدة تعزز مكانة سوق عتيقة لدى الزوار والمتسوقين، والتعريف بموسم عتيقة كأحد أكبر المواسم الزراعية في المملكة.

وأضاف القاضي أننا في الرياض للتعمير لا ندخر جهداً في عقد الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في التعريف بسوق عتيقة للتمور، كأحد أقدم الأسواق المتخصصة في منطقة الرياض لتسويق وبيع التمور، وإبراز قيمة الموسم باعتباره تظاهرة تجارية واقتصادية.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة جاهز المهندس غصاب بن سلمان المنديل عن سعادته بتواجد شركته كراعي استراتيجي رقمي لموسم عتيقة للتمور قائلا إن الاتفاقية تتضمن توفير الحلول التقنية والإسهام في توصيل احتياجات الزوار والمتسوقين من التمور بمختلف أنواعها، حيث نطمح في أن نكون المنصة الأكثر ارتباطاً بشركائنا، والأوسع انتشاراً في الشرق الأوسط. وأن ننجح في تقديم تجربة تتمحور حول تلبية احتياجات وتطلعات المستخدمين بالاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة.

ويعتبر موسم عتيقة للتمور أحد مبادرات "الرياض للتعمير" التي تحقق التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتواءم مع مستهدفات الرؤية في استقطاب قطاعات الأعمال وتحفيزها، والتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الحيوية. كما يساهم سوق عتيقة في إثراء المحتوى المحلي من خلال تسليط الضوء على أنواع ومصادر واقتصاديات التمور المحلية، والتعريف بالمنتجات السعودية، وتمكين صناعة التمور في المملكة.

ويُعد موسم عتيقة للتمور أحد أطول المواسم والتي تفتح أسواقها لمدة 4 أشهر ويحظى بإقبال كبير من الزوار والمهتمين من جميع مناطق المملكة وخارجها، ويوفر من قلب سوق عتيقة المركزي جميع أنواع التمور السعودية، مثل الخلاص، والسكري، والعجوة، والبرحي، والمجدول، ونبوت سيف وغيرها من من منتجات التمور في المملكة.

يذكر أن شركة الرياض للتعمير تأسست بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م2/) بتاريخ /09 /02 1414هـ كشركة مساهمة سعودية، تهدف إلى تطوير منطقة قصر الحكم وما جاورها من مناطق، ثم توسعت أنشطتها لتشمل مشروعات التطوير العقاري في أنحاء مختلفة من مدينة الرياض، بالإضافة إلى العمل على إنشاء وتشغيل وإدارة مشاريع الخدمات والنفع العام. وقد تمكنت الشركة من إنشاء وإدارة عدة مشاريع خدمية، يعمل من خلالها كوادر وطنية مؤهلة يصل عددهم إلى أكثر من 150 موظفا، وتخدم هذه المشاريع أكثر من 2000 عميل ومستأجر وأكثر من 20 مليون مواطن ومقيم في المملكة.

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