الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الرياض المالية، إحدى أبرز مديري الأصول في المملكة، اليوم عن قيادتها لجولة استثمارية بقيمة تصل إلى مليار ريال سعودي من خلال صندوق الرياض لفرص ما قبل الطرح، لصالح نينجا، منصة التجارة السريعة الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية.

تأسست نينجا في عام 2022 واستطاعت خلال فترة وجيزة من الوصول لمعدلات نمو قياسية وتحقيق حصة سوقية رائدة في سوق التجزئة في المملكة عبر نموذج عمل مميز وكفاءة تشغيلية استثنائية مقترنة بمعدلات ربحية متنامية تتخطى شركات مماثلة في السوق.

وتقدم “نينجا" عبر منصتها الرقمية تجربة تسوّق شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل البقالة، والسلع المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والصيدلية الرقمية، والمطاعم. وقد حققت الشركة الربحية التشغيلية خلال فترة وجيزة كما سجلت نموًا متسارعًا في قاعدة عملائها وحجم الطلبات واستطاعت بذلك احداث نقلة في سوق التجزئة الاستهلاكية.

قال محمد العريفي، المدير العام للملكية الخاصة ورأس المال الجريء في الرياض المالية: "تجسد نينجا الابتكار والروح الريادية التي تميز البيئة الاقتصادية للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وقد استطاعت نينجا خلال فترة وجيزة من الابتكار في تجربة المستهلك الرقمية وتحقيق مكانة رائدة في سوق التجزئة في المملكة بالتزامن مع معدلات ربحية استثنائية."

وسيسهم هذا التمويل في توسع نينجا في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية مع تعزيز بنيتها التحتية التقنية وقدراتها اللوجستية والتوسع في قطاعات استهلاكية أخرى كقطاع الصيدليات.

ويعكس هذا الاستثمار مكانة الرياض المالية في الاستثمار في قطاع التقنية في المملكة منذ عام 2016 من خلال منصة استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء بحجم أصول يصل إلى مليارين ريال سعودي وباستثمارات تشمل شركات كفوديكس، ويونيفونيك وشور العالمية وبقيمة تخارجات تتخطى 150 مليون ريال سعودي.

نبذة عن الرياض المالية

الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الاستثمارات وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة، وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وتُعد الرياض المالية من الروّاد في قطاع الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، حيث أطلقت أول صندوق لرأس المال الجريء في المملكة – صندوق الرياض تقنية – في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، استثمرت الشركة وخرجت من عدة شركات ناشئة، مثل فودكس، شور العالمية التقنية، تركر، ويونيفونك، محققة عوائد تجاوزت 100 مليون ريال سعودي. واعتباراً من مارس 2025، بلغت الأصول المدارة من قبل الرياض المالية أكثر من 97.5 مليار ريال سعودي، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 821 مليار ريال سعودي. كما صُنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025.

-انتهى-

#بياناتشركات