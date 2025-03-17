الرياض: أعلنت شركة الرياض القابضة عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة هنقرستيشن لإطلاق "مركز هنقرستيشن للابتكار" ضمن واحة التحلية " فودسفير" كأولى مناطق واحات الرياض، في خطوة تهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاع الأغذية من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة، تعزز كفاءة العمليات التشغيلية للمطاعم الناشئة، وتسهم في تطوير مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش افتتاح واحة التحلية - فودسفير، حيث وقعها كلٌّ من المهندس عاصم السحيباني،الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، والمهندس علي الدمنهوري، الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، وجاء ذلك تأكيداً على التزام الطرفين بتعزيز الابتكار، ودعم رواد الأعمال في القطاع، وخلق بيئة تنافسية مستدامة في القطاع الغذائي.

ويأتي إطلاق مركز هنقرستيشن للابتكار، الذي تم افتتاحه رسمياً مساء الاثنين الماضي، ضمن جهود الطرفين لدعم المطاعم الناشئة عبر حلول تقنية واستشارية متقدمة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الفرص التجارية للمطاعم المحلية.

من جانبه صرح المهندس عاصم السحيباني الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة قائلاً: "بعد الإطلاق الناجح لواحة فودسفير، نتطلع من خلال الشراكة مع هنقرستيشن، الى المساهمة في افتتاح مركز الابتكار لتحديد الاحتياجات ومعالجة التحديات ومتطلبات رواد الأعمال في هذا المجال، حيث سيساهم مركز الابتكار في تحقيق تأثير في القطاعات المحلية والإقليمية. كما يمثل احد اوجه النمو في مشهد قطاع الأغذية وفرصة واعدة للاستثمار فيهذا المجال، كما نتطلع في شركة الرياض القابضة إلى دفع الابتكار بشكل أكبر من خلال هذه الشراكة التفاعلية مع المجتمع وذلك للمساهمة في جودة حياة سكان المدينة"

وأكد المهندس علي الدمنهوري، الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن، على أن "إطلاق مركز هنقرستيشن للابتكار يمثل خطوة محورية لدعم ريادة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، ويستهدف تمكين المشاريع الناشئة من خلال الحلول الرقمية والتقنية، وتحسين كفاءة عمليات التوصيل، وتعزيز تجربة العملاء". وأضاف الدمنهوري" بأن الشراكة مع فودسفير تفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء بيئة أعمال مبتكرة ومستدامة."

ويُعد مركز هنقرستيشن للابتكار منصة متكاملة تتيح لأصحاب المشاريع الناشئة الوصول إلى أحدث الأدوات الرقمية والاستفادة من خبرات المتخصصين في المجال، مما يسهم في تعزيز نمو الشركات الناشئة في قطاع سريع النمو. كما يساهم في تحفيز الابتكار، ودعم الاستدامة الغذائية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يجعل المملكة مركزاً رائداً للابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات.

وبالإضافة إلى توفيره مساحات تشغيلية، يقدم المركز برامج تدريبية متخصصة في تحليل البيانات، وإدارة التكاليف،وتطوير قوائم الطعام، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات استشارية بالتعاون مع خبراء في مجالات الأغذية والتكنولوجيا، لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق نجاح مستدام.

يذكر أن قطاع الأغذية والمشروبات من أسرع القطاعات نمواً في المملكة، حيث تُقدر قيمته حالياً بـ 23.48 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.83 مليار دولار بحلول عام 2029م.

وتعد شركة الرياض القابضة رائدة في مجال التطوير العقاري وتقديم الحلول المبتكرة لمشاريع النفع العام في منطقة الرياض منذ أربعة عقود، حيث تهتم بجودة حياة السكان وازدهار المدينة من خلال التركيز على المشاريع الخدمية وتفعيل المناطق العامة، والحدائق والخدمات اللوجستية والتنقل.

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