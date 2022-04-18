من مجلة نيوزويك ضمن جوائز "قادة التغيير الأفضل عالمياً في صناعة السيارات" المرموقة

· تم منح الجائزة المرموقة خلال افتتاح حدث "قادة التغيير الأفضل عالمياً في صناعة السيارات"

· تقدر الجائزة الرئيس التنفيذي أيسون تشونغ لدوره المتكامل في صعود هيونداي وكيا عالمياً

· تحت قيادة تشونغ، تواصل مجموعة هيونداي موتور إعادة تعريف ما هو ممكن في التنقل، وتوفر المزيد من حرية الحركة للبشرية.

· كما تم تكريم المجموعة بجائزتي "فريق البحث والتطوير للعام" و "تطوير القوة المحركة للعام"، وفازت بثلاث جوائز من أصل ست جوائز.

فاز الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، أويسون تشونغ، اليوم بجائزة "صاحب الرؤية للعام" ‘Visionary of the Year’ في افتتاحية أضخم حدث من نيوزويك Newsweek لقادة التغيير في صناعة السيارات.

وقد تطور برنامج ليصبح أضخم حدث عالمي لجوائز التكريم، وهو يحتفي بـقائمة "قادة التغيير في صناعة السيارات 2022" من لتكريم أعظم 50 "صانع تغيير" في أمريكا من مجلة نيوزويك العالمية المعروفة. وهي قائمة من أصحاب الرؤى والمبدعين والرواد، تم تقديمها في عام 2021. وتكرم الجوائز الجديدة "وكلاء التغيير

في صناعة السيارات" الذين يستخدمون التكنولوجيا بطرق من شأنها أن تؤثر بشكل عميق وإيجابي على حياة الناس.

وقد تم منح السيد تشونغ واحدة من أهم الجوائز في هذا الحدث، إذ منح جائزة "صاحب الرؤية للعام"

"Visionary of the Year"والتي تمنح إلى قائد يتخذ إجراءات مهمة لتشكيل مستقبل صناعة السيارات الآن وعلى مدار الثلاثين عامًا القادمة.

وكرمت مجلة Newsweek تشونغ لدوره المهم في صعود هيونداي Hyundai وكيا Kia في صناعة السيارات العالمية. تحت قيادته ورؤيته الجريئة للمستقبل، تعيد المجموعة تعريف ما هو ممكن في التنقل، وتوفر قدرًا أكبر من حرية الحركة للإنسانية من خلال التحول الكهربائي للمركبات والروبوتات والتنقل الجوي المتقدم (AAM).

قالت نانسي كوبر، رئيسة التحرير العالمي لمجلة نيوزويك: "يدفع صانعو السيارات الرائدون اليوم حدود الممكن بطرق تحركنا وتأسر خيالنا"، وأضافت، " يستحق صناع التغيير في هذه القائمة الإشادة بدفعهم الصناعة إلى الأمام، فضلاً عن قيادتهم في الاستجابة للتحديات الناجمة عن الوباء".

وقال الرئيس التنفيذي تشونغ، عند استلامه الجائزة: “بالنيابة عن الجميع في مجموعة هيونداي موتور، أود أن أشكر نيوزويك على هذه الجوائز الثلاث المرموقة. التي تعكس العمل الجاد لجميع موظفينا وشركائنا في العمل، والذين يركزون على تحويل المجموعة إلى مزود حلول تنقل ذكي وجعل الاستدامة في صميم ما نقوم به. إن تفانيهم في جعل التقنيات المزعزعة حقيقة واقعة هو سبب وجودي هنا لمشاركة هذا الشرف ".

وأضاف: "لطالما اعتقدت أن السيارات هي وسيلة للتواصل بين الناس. لا يوجد شيء أكثر إنسانية من الرغبة الدافعة للاستكشاف، والتخيل، وإحراز التقدم. يجمع التنقل الأشخاص معًا بالمعنى الحرفي للكلمة. وعندما نعمل معًا، يكون البشر قادرين على القيام بأشياء غير عادية ".

وقال تشونغ في نهاية خطابه: "تلتزم مجموعة هيونداي موتور بجعل رؤيتنا للتنقل حقيقة لصالح البشرية جمعاء. نريد إتاحة المزيد من الوقت والمساحة للجميع للقيام بما يحفزهم حقًا. بالطبع، لا تستطيع مجموعة هيونداي موتور تحقيق ذلك بمفردها. آمل أن تلهم رؤيتنا خيال الأشخاص الموهوبين في جميع أنحاء العالم، وأن ينضموا إلينا في حل أكبر التحديات التي تواجه البشرية ".

في المجمل، فازت مجموعة هيونداي بثلاث جوائز من أصل ست جوائز قُدمت في حدث نيوزويك لقادة التغيير الأفضل في صناعة السيارات 2022. كما كرمت نيوزويك المجموعة عن "أفضل فريق للبحث والتطوير للعام" و" تطوير القوة المحركة للعام".

وقد فاز مركز تطوير بنية المركبات بالمجموعة بجائزة "فريق البحث والتطوير لهذا العام" لتطوير النظام الأساسي المعياري العالمي للسيارات الكهربائية (E-GMP) ، كما حصلت وحدة تكنولوجيا الدفع الكهربائي بالمجموعة على جائزة "Powertrain Evolution of the Year" لتطويرها نظام بطارية 800 فولت. تعكس كلتا الجائزتين جهود المجموعة المستمرة للابتكار وتقديم حلول تنقل جديدة للسوق.

تحت قيادة تشونغ، تعمل المجموعة على تسريع نشر الروبوتات وتقنيات AAM واستكشاف دورها في تطوير المدينة الذكية في المستقبل. يقود "تشونغ" أيضًا تحول المجموعة إلى مزود لحلول التنقل التي تركز على الإنسان.

وتعمل المجموعة أيضا على تطوير تسويق منتجات الروبوتات من خلال شركة Boston Dynamics التابعة لها في مجال الروبوتات. في وقت سابق من هذا العام في معرض CES، أعلنت المجموعة عن رؤيتها في مجال الروبوتات، والتي تربط بين الروبوتات والكون الموازي ميتافيرس Metaverse لإنشاء "Meta Mobility"أي فكرة التنقل الموازي، والذي يوسع التنقل في العالم الافتراضي.

وكذلك في مجال القيادة الذاتية، تعمل المجموعة من خلال موشنالMotional، وهو مشروع مشترك مع أبتيفAptiv، لتطوير تقنية قيادة ذاتية ثورية وآمنة سيتم عرضها من خلال IONIQ 5 robotaxi ليتم تسويقها في عام 2023.

وستعمل شركة سوبيرنال Supernal، التابعة للمجموعة على تطوير وسائل النقل الجوي المتقدمة الكهربائية (AAM) بحلول عام 2028 لاستخدامها في المناطق الحضرية. بينما يضيف بعدًا جديدًا للتنقل، فإنه يهدف أيضًا إلى إحداث ثورة في كيفية تحرك الناس والمجتمع والتواصل والعيش.

كما حققت المجموعة تطورات كبيرة في مجال الكهربة، من خلال طرح السيارات الكهربائية ذات البطاريات المتقدمة الحائزة على جوائز، في هيونداي IONIQ 5 وكيا EV6، إذ يستخدم كلاهما منصة السيارات الكهربائية بالكامل BEV المخصصة للمجموعة E-GMP. وبمجموعة منتجات ذات قدرة تنافسية عالية، تهدف المجموعة إلى تحقيق مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل BEV سنوية تبلغ 3.07 مليون وحدة بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى التحول الكهربائي، تعمل المجموعة أيضًا بنشاط على إنشاء نظام بيئي للطاقة الهيدروجينية، بالعمل مع شركاء خارجيين، واكتساب القدرات الرئيسية، مثل توليد الطاقة من خلال استخدام خلايا الوقود.

كما أشرف تشونغ أيضًا على إطلاق العلامة التجارية N عالية الأداء لشركة هيونداي موتور، والعلامة التجارية الفاخرة جينيسيس.

إضافة إلى ذلك، كان تشونغ مسؤولاً عن جلب مصممين مشهورين عالميًا بما في ذلك بيتر شراير ولوك دونكرفولكه إلى المجموعة. حيث أسسوا هيونداي وكيا كقادة تصميم مع سيارات ومركبات جذابة للغاية تجذب جيلًا جديدًا من مشتري السيارات، مما قاد إلى العديد من جوائز التصميم للعلامات التجارية هيونداي وكيا وجينيسيس.

شغل تشونغ منصب رئيس كيا من 2005 إلى 2009 قبل أن يصبح نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، ثم نائبًا تنفيذيًا لرئيس المجموعة، حيث كان مسؤولاً عن العديد من الشركات التابعة في صناعات السيارات والصلب والبناء، بما في ذلك شركة هيونداي موتور وشركة كيا. تم تنصيبه كرئيس تنفيذي لمجموعة هيونداي موتور في أكتوبر 2020.

وتحت قيادة تشونغ، يتم إنشاء ثقافة مؤسسية جديدة، تشجع الناس على تجربة أشياء جديدة، والتفكير بشكل خلاق وأن يكونوا استباقيين. إذ يعتقد أنه يمكن لموظفيها تشكيل التحول الكبير للشركة، وتسخير مواهبهم وحماسهم لتسريع التغيير.

وقد تم تقدير قيادة تشونغ بالعديد من الجوائز المرموقة في الصناعة، بما في ذلك جائزة Issigonis التي منحتها مجلة أوتوكار Autocar، وتم اختياره كواحد من أفضل 200 من قادة صناعة الجيل الجديد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

مجموعة أو تي اي هي الوكيل الحصري لشركة هيونداي في سلطنة عمان ، حيث تقدم خدمة مبيعات ممتازة وخدمات ما بعد البيع ، مدعومة بشبكة خدمة على مستوى الدولة ، والتي تتوافق مع المعايير العالمية . لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال 80050003.

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