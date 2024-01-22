قام فيفيك كانادي، الرئيس التنفيذي لسيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة القاهرة، لتكون أولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبه الحالي، حيث التقى مصحوبًا بممثلين ٍمن شركة سيمنز هيلثنيرز، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، كما التقي كنادي و ممثلي الشركة مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لبحث سبل التعاون لدعم القطاع الصحي في مصر.

وحرص كنادي أن تكون انطلاقته من مصر خاصة أنها سوقاً واعداً يشهد نموا هائلاً واهتماماً كبيراً من المسئوليين الحكوميين على تطوير قطاع الرعاية الصحية بها وتحسين حياة المرضى، ورافق كنادي خلال الزيارة كلا من المهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز في مصر و ضياء الشناوي، رئيس قطاع المبيعات في مصر.

في ظل التعاون المثمر بين الجانبين، ناقشت سيمنز هيلثنيرز مع وزير الصحة و السكان إقامة أول معمل محاكاة للتدريب على أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في المعهد الفني الصحي بمحافظة الإسماعيلية، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما بحثت سيمنز هيلثنيرز سبل التعاون مع الوزارة للإعداد لدبلومة معتمدة خاصة للفنيين ومشغلي أجهزة الأشعة بما يسهم في رفع كفاءة مقدمي تلك الخدمات.كما تم الاتفاق على ميكنة أجهزة المعامل المركزية بوزارة الصحة بمدينة بدر بأحدث النظم التكنولوجية الذكية، وكذلك تزويد تلك المعامل بأحدث أجهزة كواشف التحليل والتي من شأنها توحيد مواصفة الكشف عن المواد المخدرة

و التقي أيضا كانادي و ممثلي شركة سيمنز هيلثنيرز مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لبحث سبل التعاون بين الشركة وهيئة الشراء الموحد في مجال توريد وصيانة أجهزة الأشعة التشخيصية والمعامل .

كما تم مناقشة احدث المشاريع المشتركة تحت مبادرة السيد رئيس الجمهورية لصحة المرأة و الكشف المبكر و بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان و هيئة الشرا الموحد التي من شأنها توفير 90 وحدة ماموجرام الخاصة بتصوير الثدي، وسيتم توزيعها على جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير عدد 6 سيارات متنقلة ومجهزة بوحدة الماموجرام وذلك لتسهيل تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة في المناطق النائية بما يساهم في توسيع دائرة المسح والكشف على النساء والاكتشاف المبكر للمرض وتقليل نسبة الإصابة في المراحل المتقدمة.

كما قام كانادي و ممثلين الشركة بزيارة مستشفى العاصمة الادارية الجديدة، الذي تم تجهيزها بالكامل بأحدث أجهزة سيمنز هيلثينيرز.

وفي هذا السياق، قال فيفيك كانادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "مصر سوق مهم جدا بالنسبة لنا، خاصة مع التطور والنمو الكبير الذي يشهده القطاع، ونفخر أن تكون سيمنز هيلثينيرز أحد الداعمين للثورة التكنولوجيا التي شهدها قطاع الرعاية الصحية، لذلك تحمست كثيرا للحضور إلى القاهرة والتعرف عن قرب على رؤية المسئوليين الحكوميين وشركائنا لتعزيز الرعاية الصحية ونلتزم بتقديم أحدث الحلول المتطورة التي تعمل على تحسين صحة المرضى."

وأضاف كانادي: " سيمنز هيلثنيرز لديها تاريخ طويل من التعاون المثمر مع وزارة الصحة و السكان المصرية و هيئة الشراء الموحد، ونفخر بكوننا شريك تثق به الوزارة حيث نعمل على امدادهم بمختلف التكنولوجيا والأجهزة الطبية، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الصحة و السكان من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارات التي ستحقق فوائد كبيرة لعملائنا وتتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠".

من جانبه، قال المهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثينيرز في مصر: "زيارة الرئيس التنفيذي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تعكس التزامنا المستمر بتعزيز الرعاية الصحية في البلاد، ونحن ملتزمون بتقديم حلول متطورة وخدمات عالية الجودة لعملائنا في مصر." وأضاف "عملنا مع وزارة الصحة و السكان و هيئة الشرا الموحد و على مدار سنوات عديدة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر منها تدريب وتأهيل عدد من فنيين وأخصائيين الاشعة، ونحن ملتزمون بمواصلة هذا التعاون البناء لتحقيق المزيد من الإنجازات وتمهيد الطريق لمستقبل صحي لجميع المصريين".

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-انتهى-