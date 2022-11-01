المنامة، مملكة البحرين: افتتح الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي اليوم ندوة المسافرين العالمية التي يقيمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، والتي تستضيفها الناقلة الوطنية في البحرين في الفترة من 01 - 03 نوفمبر الجاري.

وقد رحب القبطان العلوي في كلمته الافتتاحية بضيوف المملكة من المشاركين في الندوة، لافتاً إلى دعم الناقلة الوطنية لمثل هذه المنتديات التي يتبادل فيها خبراء الطيران معرفتهم وتجاربهم فيما يخص مستقبل الصناعة في مرحلة ما بعد الجائحة. كما أكد القبطان العلوي أن صناعة الطيران جزء لا يتجزأ من اقتصاد البحرين ووصل العالم ببعضه مجدداً هو أحد أهم عوامل الاستراتيجية الموضوعة لطيران الخليج؛ داعياً المشاركين للاستفادة من جلسات الندوة، والاستمتاع بأوجه الضيافة المتعددة للمملكة.

هذا، وتتطرق الندوة في محاورها المختلفة إلى موضوعات هامة تشمل تسعير خدمات السفر، وسهولة التنقل، وتجربة المسافر في السفر والمطارات؛ حيث سيتناول المتحدثون والمشاركون تلك الموضوعات في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة الطيران في الآونة الأخيرة.

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