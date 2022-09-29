وصل عدد عملاء الشركة الى أكثر من 20،000 عميل وحصة سوقية تقترب من 60٪.

من المتوقع أن تضاعف منصة التداول العالمية الجديدة والتهيئة الرقمية قاعدة الدولية للأوراق المالية على مدار الثمانية عشر شهرًا القادمة.

أبوظبي، الإمارات: أطلقت الشركة الدولية للأوراق المالية، وهي شركة وساطة في الأوراق المالية مقرها أبوظبي، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC) منصة تداول عالمية جديدة وإدخال رقمي للمستثمرين المحليين والدوليين. ستمكن المنصة الرقمية الجديدة المستثمرين من جميع أنحاء العالم من إنشاء رقم مستثمر وطني (NIN) والوصول إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM) .

وسوف تمكن هذه المنصة المبتكرة العملاء من فتح حساب وساطة مع شركة الأوراق المالية الدولية، والتعامل بحرية من أي مكان في العالم من خلال رقمنة هذه العملية.وسيستفيد العملاء المحليون والدوليون من التجربة الرقمية ويمكنهم المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية القادمة عبر كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وقال أيمن حامد، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للأوراق المالية: “هدفنا هو جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى اسواق دولة الإمارات ودعم النظام البيئي لسوق رأس المال الناضج والنابض بالحياة في الدولة. فمع هذه المنصة الجديدة، سيستفيد كل من عملائنا المحليين والدوليين من تجربة رقمية سلسة، مع حرية التعامل من أي مكان في العالم. كما سيكونون قادرين على تسجيل اهتمامهم بأي اكتتابات عامة قادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يزداد الطلب عليها بين المستثمرين الدوليين من خلال توسيع قاعدة العملاء المتواجدين خارج حدودنا. نحن واثقون أن هذه الخطوة سوف تزيد من مشاركة المستثمرين الدوليين في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي دعما لخطط النمو الخاصة بهم".

ومن جانبه علق سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “نرحب بمنصة التداول العالمية الجديدة والإدخال الرقمي التي تتوافق مع استراتيجيتنا لتعزيز السيولة وزيادة نشاط التداول وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين. سوف نواصل تعميق قدراتنا السوقية وجاذبيتها مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى أبوظبي في وقت ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 136٪ خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 12 مليار درهم، وهو شاهد على الاهتمام الدولي والمؤسسي القوي بتبادلنا المتنامي والديناميكي ".

وتعد الشركة الدولية للأوراق المالية شركة رائدة في الوساطة في الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة سوقية تبلغ 60٪ وما يقرب من 20,000 عميل حتى الآن. وتطمح الشركة من خلال إطلاق منصة التداول الجديدة إلى مضاعفة قاعدة عملائها خلال الـ 18 شهرًا القادمة. و لا تزال الدولية للأوراق المالية ملتزمة بدعم أسواق رأس المال ونشاط التداول مع تطلعات تتماشى بشكل وثيق مع خطط كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لزيادة السيولة والقيمة السوقية ونشاط التداول.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com