أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح اليوم الدوري الإيطالي لكرة القدم "Lega Serie A"، مكتبه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، وكان ذلك في فعالية إعلامية شهدت أيضاً الإعلان عن استراتيجية الدوري ورؤيته وخططه في المنطقة.

واستضاف الحدث من الدوري الإيطالي لكرة القدم ميكيل تشيكاريسي، المدير التجاري والتسويقي، وآنا غوارنيرو، مدير حقوق الإعلام الدولية، وألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر الحكيم، رئيس الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتيح هذا التوسّع الدولي الأخير للدوري الإيطالي لكرة القدم تعزيز تواجده عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا. هذا وسيوفر المكتب الجديد – الذي يقع في مجمع ياس للإبداع في أبوظبي – موطأ قدم إقليمي للدوري من أجل توسيع قاعدته الجماهيرية في المنطقة من خلال بناء وتعزيز العلاقات مع 53% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المهتمين برياضة كرة القدم.

ويسعى الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى تنفيذ خطة التوسع من خلال خارطة طريق ستتيح فرصاً للتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين، ورفع مستوى شعبية الأندية الشهيرة في الدوري، مثل يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان وروما ونابولي ولاتسيو، والتفاعل بشكل أفضل مع محبي الدوري الإيطالي "الكالتشيو" في المنطقة من خلال زيادة الاستثمار في المواهب المحلية، وإطلاق الأنشطة الخيرية الجديدة في الأسواق الإقليمية، وعقد شراكات لتوفير محتوى مخصص وفائق الجودة مصمم خصيصاً لجماهير جيل الألفية وجيل زد.

وعلّق لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي لكرة القدم، قائلاً: "نحن سعداء جداً بمواصلة مشروعنا العالمي لتوسعة قاعدة 'الكالتشيو' ونحن نتطلع إلى مواجهة التحديات الجديدة التي تمثل خطوات حاسمة نحو الانتشار العالمي لكرة القدم الإيطالية. ومع تواجدنا وافتتاح مكتبنا الجديد، نسعى لنكون أقرب إلى المشجعين في سوق استراتيجي مثل الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته نهدف إلى تعزيز القيم الرياضية وتعليمها للأجيال الجديدة، داخل وخارج الملعب، من خلال مشروعات تتضمن تجارب رقمية. كما نعمل على تطوير مبادرات ترفيهية للمشجعين من خلال تنظيم أحداث محلية للدوري تشهد حضور الفرق واللاعبين والأساطير. وبفضل البث الخاص بنا وشركائنا الإقليميين، أبوظبي للإعلام و"ستارزبلاي" (Starzplay)، سنقوم بتقديم كرة القدم بشكل أقرب للمشجعين من خلال تجارب فريدة ومشوقة، ونحن على ثقة من أن توسعنا في هذه المناطق سيوفر للعديد من المواهب الشابة من الشرق الأوسط فرصة للمشاركة في الدوري الإيطالي بشكل منتظم."

ومن جانبه قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي للدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً مهماً بالنسبة للدوري الإيطالي نظراً لوجود قاعدة جماهير شغوفة برياضة كرة القدم واهتمام متزايد بالكرة الإيطالية، حيث يوجد بالفعل ما يقدر بنحو 16 مليون مشجع للدوري الإيطالي في المنطقة، تقل أعمار نصفهم عن سن 25 عاماً. لذلك، والتواصل مع قاعدة المعجبين هذه ومع جمهور أوسع من محبي كرة القدم في المنطقة هو أولويتنا القصوى". وأضاف: "يعزز مقرنا الجديد وجودنا الإقليمي، مما يتيح لنا تعزيز التواصل المباشر مع المشجعين، ويفتح أمامنا الأبواب لمجموعة من الشراكات المثمرة في المستقبل مع الجهات المعنية الرئيسية في مجال كرة القدم وخارجه".

خلال فعالية افتتاح المكتب، أكدّ الدوري الإيطالي لكرة القدم أيضاً على التزامه بإطلاق مبادرات لتشجيع وتطوير المواهب المحلية ودعم شغف الشباب ومهاراتهم الكروية بالشراكة مع اتحادات كرة القدم الإقليمية وأكاديميات التدريب.

وأعرب عمر الحكيم، رئيس الشراكات للدوري الإيطالي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "لا تقتصر رسالتنا هنا على الترويج للدوري الإيطالي لكرة القدم، بل نسعى لأن يكون لنا دورٌ في تطوير كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلّع إلى إقامة علاقات وشراكات مع المنظمات التي تشاركنا قيمنا لرعاية المواهب المحلية وتعزيز تقدير الرياضة وأهميتها في جميع أنحاء المنطقة".

ولتعزيز التواصل والتفاعل مع جماهير ومشجعي كرة القدم، لا سيما جمهورها من الجيل زد، أطلق الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤخراً حساباً باللغتين الإنجليزية والعربية على تطبيق "سناب شات" لتقديم محتوى مناسبٍ للجمهور في المنطقة – ويُعدّ أول حساب من هذا النوع يطلقه دوري عالمي لكرة القدم مع محتوى عربي لجماهير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد الدوري أنه سيعلن عن عددٍ من المبادرات الجديدة وشراكات خاصة بالمحتوى في الأشهر المقبلة.

ووقّع الدوري الإيطالي لكرة القدم في عام 2022 شراكة حصرية مع أبوظبي للإعلام و"ستارزبلاي" (Starzplay) اللتين تبثان الآن مباريات الدوري الإيطالي حصرياً للجمهور في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات حول الدوري الإيطالي لكرة القدم، يُرجى زيارة www.legaseriea.it.

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نبذة عن الدوري الإيطالي لكرة القدم

الدوري الإيطالي لكرة القدم هو دوري كرة القدم المحترف الأول في إيطاليا، وهو موطن لبعض أندية كرة القدم الأكثر شهرة في العالم بما في ذلك يوفنتوس و إيه سي ميلان وإنتر ميلان وروما ونابولي ولاتسيو. وقد كان الدوري منذ تأسيسه حجر الزاوية للثقافة والروح الرياضية الإيطالية، حيث جذب ملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم بعلامته التجارية الفريدة التي تقدّم رياضة كرة القدم بشكلٍ استثنائي.

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رنيم أبو دقة

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