البطاقة تتيح لحامليها الاستفادة من خطة تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهراً لشراء الوحدات السكنية ضمن محفظة مبيعات الدار في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وكذلك لسداد الرسوم الدراسية في مدارس الدار للتعليم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة الدار ("الدار")، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لإطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني. وتوفر هذه البطاقة الحصرية المشتركة لحامليها مزايا فريدة من خلال منصة الولاء الرقمية التابعة للدار "دارنا"، مما يتيح لهم كسب واستبدال النقاط والمكافآت بسهولة عبر محفظة المجموعة.

وتتيح بطاقة دارنا فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني لحامليها كسب نقاط مكافآت مجزية بمعدل يصل إلى 10% عند إجراء عمليات إنفاق مؤهلة ضمن شبكة مشاريع الدار بما في ذلك مراكز التسوق والفنادق وملاعب الجولف والمطاعم وأماكن الترفيه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق خطة تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهراً لمدفوعات رسوم المدارس التابعة لشركة "الدار للتعليم"، وكذلك لشراء الوحدات السكنية ضمن محفظة مبيعات الدار في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وتعد منصة الولاء الرقمية "دارنا" جزءاً لا يتجزأ من منظومة "عامرة بأهلها" التي تشمل باقة متنوعة من التجارب والأنشطة لإثراء حياة العملاء، حيث توفر لهم منصة رقمية شاملة ومتكاملة لكسب المكافآت والمزايا مقابل مشترياتهم. ويأتي إطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني ليُعزز هذه المنظومة، حيث توفر لحامليها تجربة رقمية سلسة ومتكاملة عبر جميع نقاط الاتصال.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تجمع دارنا كافة تجارب الدار عبر منصة واحدة متعددة المزايا، وتوفر محفظة متكاملة للمكافآت المُجزية عبر منظومتنا الرقمية. ويسرنا إطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني في إطار جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة لعملائنا عبر كافة نقاط الاتصال في مختلف أعمالنا. ولا شك بأن هذه البطاقة ستوفر قيمة كبيرة لحامليها وتعزز تجربة عملائنا وولائهم لعلامتنا التجارية. وكلنا ثقة بنجاح هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني."

ومن جانبه قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا التعاون مع الدار، إحدى العلامات التجارية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة و الشركة الرائدة في أبوظبي لإطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني. وسنقدم لعملائنا من خلال هذه الشراكة مجموعة من المزايا الحصرية والمكافآت الاستثنائية عبر محفظة الدار المتنوعة والواسعة، والتي تشمل العقارات والضيافة والمعالم الترفيهية في أبوظبي وأنحاء أخرى في الدولة."

وأضاف: "يأتي إطلاق البطاقة الجديدة في إطار التزامنا المستمر بتحسين وتطوير تجربة عملائنا، وذلك من خلال التعاون مع العلامات التجارية الرائدة التي تشاركنا نفس القيم والتطلعات."

وبدورها قالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومديرة مجموعة فيزا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "تمثل هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى به للتعاون المثمر بين قادة القطاع لتقديم قيمة استثنائية. ومن خلال الجمع بين خبرات فيزا وبنك الإمارات دبي الوطني والدار، نقدم لحاملي بطاقاتنا تجربة دفع مميزة ومدعومة بأعلى معايير الأمان من فيزا، بالإضافة إلى القبول العالمي الواسع لدى 150 مليون شريك تجاري حول العالم. ونفخر في فيزا بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني والدار لإطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني الأولى من نوعها، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول المبتكرة في دولة الإمارات."

تتوفر بطاقة دارنا فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني بأربع فئات وهي: إنفينيت بريفيليدج وإنفينيت وسيغنتشر وسيليكت، وتتيح لحامليها مجموعة واسعة من المزايا الحصرية، بما في ذلك:

مكافآت فورية : تتيح البطاقات لحامليها فرصة استرداد فوري يصل إلى 10% على شكل نقاط "دارنا" عند استخدام البطاقة ضمن شبكة الدار، بالإضافة إلى استرداد يصل إلى 1.5% على جميع النفقات الأخرى .

: تتيح البطاقات لحامليها فرصة استرداد فوري يصل إلى 10% على شكل نقاط "دارنا" عند استخدام البطاقة ضمن شبكة الدار، بالإضافة إلى استرداد يصل إلى 1.5% على جميع النفقات الأخرى أكثر من 1,200 خيار استرداد : يمكن استبدال نقاط دارنا بسهولة ضمن مراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمعالم الترفيهية التابعة للدار، وذلك باستخدام شريحة الولاء المزدوجة المدمجة في البطاقة .

: يمكن استبدال نقاط دارنا بسهولة ضمن مراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمعالم الترفيهية التابعة للدار، وذلك باستخدام شريحة الولاء المزدوجة المدمجة في البطاقة امتيازات دارنا المجانية : تتيح البطاقات لحامليها الاستمتاع بامتيازات كبار الشخصيات مثل كسب النقاط الإضافية في مناسبات أعياد الميلاد إلى جانب العديد من مزايا الضيافة والخصومات الحصرية ومواقف السيارات المخصصة .

: تتيح البطاقات لحامليها الاستمتاع بامتيازات كبار الشخصيات مثل كسب النقاط الإضافية في مناسبات أعياد الميلاد إلى جانب العديد من مزايا الضيافة والخصومات الحصرية ومواقف السيارات المخصصة امتيازات الجولف: الدخول مجاناً إلى ملاعب الجولف من الدرجة الأولى في جميع أنحاء الإمارات؛ بما في ذلك نادي ترامب الدولي للجولف، ونادي المرابع العربية للجولف، ونادي أبوظبي للجولف .

سيستمتع حاملو بطاقات دارنا فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني بمزايا لا حصر لها ضمن منظومة الدار عالمية المستوى من تجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك ياس مول، وممشى السعديات، والمركز التجاري العالمي، وسعديات غروف في أبوظبي، والجيمي مول في العين، والحمرا مول في رأس الخيمة. وسيحصل حاملو البطاقات كذلك على مكافآت وامتيازات حصرية من "الدار للضيافة"، تشمل مجموعة من الفنادق الفاخرة والوجهات الترفيهية المتميزة مثل فندق دبليو أبوظبي، ومنتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان، وريكسوس باب البحر، وملاعب الجولف، والنوادي الشاطئية.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 42 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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