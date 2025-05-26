التركيز على دفع عجلة الابتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الاستدامة لتلبية تطلعات للعملاء

شركات متخصصة توفر حلولاً عقارية مصممة وفق الاحتياجات

الارتكاز على النمو السريع وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لقيادة توجهات القطاع المستقبلية

أبوظبي- أعلنت شركة "الدار للعقارات"، أكبر مزود للخدمات العقارية المتكاملة في المنطقة، اليوم عن إعادة هيكلة استراتيجية لشركاتها الرئيسية بهدف تقديم حلول متكاملة مرتكزة على خبرات شاملة لجميع مراحل دورة حياة العقار. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لترسيخ ريادة الشركة في السوق، وتحسين قدرتها على تسريع وتيرة النمو، وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء، وتنمية إمكانات العقارات، وإثراء المجتمعات.

وانطلاقاً من رؤية واضحة لقيادة مستقبل القطاع العقاري وتبسيط العمليات لإرساء معيار جديد للتميز في الخدمة والابتكار، أعادت "الدار للعقارات" هيكلة أبرز الشركات التابعة لها، عبر مجموعة شركات متخصصة تشمل "أستيكو"، و"كوليرز"، و"خدمة"، و"إنسباير هوم"، و"باكتيف"، و"بساتين"، و"سبارك". وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتسارع وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي نفذتها الشركة بهدف بناء منصة عقارية متكاملة.

وفي هذا الإطار، قال خالد الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للعقارات": "تُعزز الهيكلة المبسّطة لشركاتنا قدرتنا على تقديم تجربة أكثر سلاسة لعملائنا وشركائنا. ومن خلال مجموعة شركات متخصصة تحت منصة واحدة متكاملة، نعمل على رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز العمل المشترك، والارتقاء بجودة خدماتنا. كما تتيح لنا هذه الهيكلية الجديدة الاستجابة بشكل أكثر مرونة لمتطلبات السوق المتغيرة، ودفع عجلة الابتكار، وفتح آفاق جديدة للنمو في مختلف مجالات القطاع العقاري".

تشمل العلامات التجارية التابعة لـ "الدار للعقارات":

أستيكو : إحدى شركات الخدمات العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر للعملاء أرقى الخدمات الاحترافية المبنية على فهم عميق للسوق تشمل إدارة العقارات، وإدارة جمعيات الملاك، وإدارة المجتمعات، إلى جانب خدمات الأصول المتكاملة .

إحدى شركات الخدمات العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر للعملاء أرقى الخدمات الاحترافية المبنية على فهم عميق للسوق تشمل إدارة العقارات، وإدارة جمعيات الملاك، وإدارة المجتمعات، إلى جانب خدمات الأصول المتكاملة كوليرز : خبراء عالميون في تقديم حلول عقارية استراتيجية، تشمل الاستشارات والتقييمات العقارية، وإدارة العقارات، والخدمات المتعلقة بالأنشطة التجارية العقارية والوساطة .

: خبراء عالميون في تقديم حلول عقارية استراتيجية، تشمل الاستشارات والتقييمات العقارية، وإدارة العقارات، والخدمات المتعلقة بالأنشطة التجارية العقارية والوساطة خدمة : مزود رائد لحلول إدارة المرافق، يوفر خدمات معتمدة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة، تشمل مجالات الصيانة، وتنسيق الحدائق، وإدارة حلول الطاقة .

: مزود رائد لحلول إدارة المرافق، يوفر خدمات معتمدة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة، تشمل مجالات الصيانة، وتنسيق الحدائق، وإدارة حلول الطاقة إنسباير هوم : شركة متخصصة في حلول صيانة المنازل ضمن الوحدات السكنية، مع التركيز على مقومات الكفاءة والسلامة والراحة، لتعزيز جودة المعيشة وقيمة الأصول العقارية .

: شركة متخصصة في حلول صيانة المنازل ضمن الوحدات السكنية، مع التركيز على مقومات الكفاءة والسلامة والراحة، لتعزيز جودة المعيشة وقيمة الأصول العقارية سبارك: توفر مجموعة متكاملة من الحلول الأمنية، تشمل الحراسة، والتدقيق الأمني، وتوفير أنظمة ومعدات الحماية المتقدمة .

توفر مجموعة متكاملة من الحلول الأمنية، تشمل الحراسة، والتدقيق الأمني، وتوفير أنظمة ومعدات الحماية المتقدمة باكتيف للحلول المستدامة : توفر حلولاً متخصصة في مجالات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية تدعم الكفاءة والاستدامة وتساعد العملاء على تحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال تقنيات مبتكرة وخدمات استشارات عالية المستوى.

: توفر حلولاً متخصصة في مجالات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية تدعم الكفاءة والاستدامة وتساعد العملاء على تحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال تقنيات مبتكرة وخدمات استشارات عالية المستوى. بساتين: شركة متخصصة في تصميم وصيانة المساحات الخضراء، تسهم في استدامة البيئة والمجتمعات من خلال حلول تنسيق الحدائق والمساحات العامة تشمل التصميم، والتركيب، والصيانة الدورية.

تدير "الدار للعقارات" محفظة متنوعة تشمل مجموعة واسعة من فئات الأصول والخدمات، بما في ذلك أكثر من 155,000 وحدة سكنية، ومساحات تجارية ومحلات تجزئة رئيسية بإجمالي مساحة تأجير تتجاوز مليوني متر مربع. وتدير الشركة محفظة من العقود تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم إماراتي.

وبصفتها أكبر مزود للخدمات العقارية المتكاملة في المنطقة، تمكّن "الدار للعقارات" عملاءها من تحقيق طموحاتهم من خلال تعزيز إمكانيات الأصول العقارية، ودفع عجلة النمو، وإثراء البيئات. وفي عام 2023، اندمجت "الدار للعقارات" مع شركة "التزام" واستحوذت على شركة أبوظبي الأول العقارية، مما ساهم في ترسيخ مكانتها في وقت وجيز كمزود رائد في المنطقة للخدمات العقارية المتكاملة. وبفضل مجموعة شاملة من الحلول المتكاملة، والخبرة الواسعة، والالتزام الراسخ بتعزيز الابتكار وتنفيذ المشاريع بكفاءة، تحوّل "الدار للعقارات" الرؤى العقارية إلى واقع ملموس يفتح آفاقاً واسعة للتطوير والتميز.

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