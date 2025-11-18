ياس ريڨا ريزيدنس يجمع بين الحياة النشطة والاسترخاء وأجواء التواصل الأسري والترفيه على الواجهة المائية

المشروع يستفيد من مكانة جزيرة ياس بوصفها إحدى أكثر الوجهات الجاذبة في دولة الإمارات، بما تضمه من مرافق ترفيهية وسياحية عالمية المستوى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إطلاق "ياس ريڨا ريزيدنس"، وهو مجمّع سكني نابض بالحياة يقع على ضفاف القناة المائية في جزيرة ياس، ويجسّد روح المغامرة وهدوء الحياة على الواجهة المائية في واحدة من أكثر الوجهات العصرية طلباً في دولة الإمارات.

يقع المشروع على الساحل الشمالي لجزيرة ياس بجوار مجمّع الفلل "ياس ريڨا" الذي حظي بإقبال كبير وبيعت كافة وحداته، ليقدّم مفهوماً جديداً للحياة على القناة المائية بتصميم مستوحى من أجواء المنتجعات، يمزج بين المغامرة والرفاهية والتواصل المجتمعي. ويستهدف هذا المجمّع السكني الأفراد الذين يبحثون عن التناغم بين الحركة والسكينة، حيث تبدأ الأيام بأنشطة مفعمة بالطاقة على المياه وتنتهي بلحظات هدوء وتأمل على الشاطئ.

يتألف المشروع من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع تضم 950 شقة تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميّز جميع الوحدات بمساحات رحبة وتشطيبات فاخرة وشرفات خاصة تستفيد من الإضاءة الطبيعية وتوفّر إطلالات بانورامية خلابة على القناة والبحر وجزيرة ياس.

وفي قلب المشروع، يتألّق "الجناح" كتحفة معمارية مستوحاة من التصميم العصري لجناح برشلونة الشهير، ليشكّل مركزاً اجتماعياً وثقافياً يضم مقهى ومطبخ مجتمعي، ويمنح السكان مساحة تجمع بين الهدوء وروح التواصل المجتمعي وسط أجواء ساحرة على الواجهة المائية.

ويتميز المجمّع بتصميمه حول أربع مناطق متميزة مستوحاة من مفهوم "الجناح"، وتضم مجموعة متنوعة من المرافق التي تعكس أسلوب حياة نابض بالحيوية، وتعزز الترابط العائلي، وتوفر أجواء فريدة على الواجهة المائية. وتشمل هذه المرافق منتجعاً صحياً على الواجهة المائية، ومسابح عائلية، ومركزاً للرياضات المائية والقوارب، وصالات رياضية داخلية وخارجية، وحدائق مظلّلة، ومقاهٍ على القناة، مما يوفر تجربة معيشية تمزج بين روح المغامرة وسهولة العيش في آنٍ واحد.

ويستفيد القاطنون في مجمّع "ياس ريڨا ريزيدنس" من موقعه الاستراتيجي الذي يقع بالقرب من مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والوجهات السياحية الحالية والمستقبلية في جزيرة ياس، فضلاً عن المدارس والحدائق وخيارات التسوق المتنوعة. كما تتيح شبكة الطرق الحديثة على الجزيرة سهولة الوصول إلى مطار زايد الدولي وجزيرة فاهد وجزيرة السعديات ومدينة أبوظبي.

تم تصميم المشروع وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، حيث يستهدف الحصول على تصنيف اللآلئ الثلاث ضمن برنامج "استدامة" وشهادة "فيت ويل" بمستوى نجمتين، من خلال تصميم متكامل يضم ممرات مشاة مظلّلة ومساحات خضراء منسّقة ومرافق خارجية تحفّز على التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني والممارسات المستدامة.

المشروع متاح للتملّك لجميع الجنسيات، وستبدأ عمليات البيع يوم 5 ديسمبر. ويمكن للعملاء المهتمين زيارة مراكز مبيعات الدار في جزيرة ياس أو دبي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com أو الاتصال على الرقم800-ALDAR (800-25327).

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار"

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

