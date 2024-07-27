"ذا أرت هاوس" يتمتع بموقع فريد قرب عدد من أهم وجهات المنطقة الثقافية بما فيها متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني

281 شقة وفلل علوية فاخرة ضمن مجمّع سكني مميز يحفز قاطنيه على التعاون والإبداع والتواصل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار العقارية ("الدار") اليوم إطلاق "ذا أرت هاوس"، المجمّع السكني الحصري المستوحى من نظام العضوية الخاصة لنوادي الفنون العالمية والمصمّم خصيصاً لتوفير مساحة ملهمة لقاطنيه.

يعتبر "ذا أرت هاوس" تحفةً حقيقيةً لفن الحياة الراقية؛ ويتجلى ذلك في تفاصيله المعمارية الغنية ومساحاته الداخلية والتي صممتها شركة "دي ليوناردو" الحائزة على جوائز عالمية. ويتناسب تصميمه الفريد مع ذوي الذوق المميز للفنون والثقافة، كما يضم مجموعة فريدة من المرافق التي تثري أجواءه النابضة بالحيوية بما في ذلك استوديو فني، وجاليري، ومجلس إبداعي على السطح ليوفر مساحة مشتركة للتعاون والإبداع والتواصل في إحدى أبرز وجهات أبوظبي.

يحظى "ذا أرت هاوس" بموقع استراتيجي في قلب المنطقة الثقافية في السعديات - الوجهة العالمية الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي في أبوظبي وإثراء المشهد الثقافي العالمي. ويطل المجتمع على متحف "جوجنهايم أبوظبي"، متربعاً وسط المؤسسات الثقافية الشهيرة للمنطقة الثقافية والتي تضم "متحف اللوفر أبوظبي"، و"متحف زايد الوطني"، و"متحف أبوظبي للتاريخ الطبيعي"، وتيم لاب فينومينيا.

يتكون "ذا أرت هاوس" من ثلاثة مبانٍ تضم شققاً واسعة مكونة من غرفة أو اثنتين أو اثنتين+ أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى فيلتين علويتين (سكاي فيلا)، وجميعها مزودة بمطابخ وحجرات ملابس من علامات تجارية فاخرة. وتتضمن مرافق المجمّع أيضاً سينما حصرية، واستوديو رياضي مع غرف مخصصة لدروس اليوغا والبيلاتس، وملعب تنس، ومساحة للعمل المشترك، وصالة رياضية مغلقة، وقاعة ألعاب للأطفال.

يُعد "ذا أرت هاوس" أول مشروع سكني للدار يتضمن مرافق على الأسطح في المنطقة الثقافية. وتضم هذه المرافق حمامات سباحة وحديقة بإطلالة خلابة على التحف المعمارية المحيطة ومياه الخليج العربي الفيروزية.

وسيستمتع قاطنو "ذا أرت هاوس" بالتجارب الاستثنائية التي توفرها جزيرة السعديات مع إمكانية الوصول المباشر إلى وجهات التجزئة والترفيه الراقية في السعديات غروف، والمطاعم المطلة على الشاطئ في ممشى السعديات، وشاطئ سول بيتش، بالإضافة إلى مؤسسات أكاديمية عالمية المستوى مثل مدرسة كرانلي أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي.

وتماشياً مع هدف الدار لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف "ذا أرت هاوس" الحصول على تصنيف "3 لآلئ" بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة"، حيث يتضمن عناصر تصميم مستدامة تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، في جميع مراحل تصميمه وبنائه والعيش فيه، مما يقلل إجمالي البصمة الكربونية لقاطنيه. ويهدف "ذا أرت هاوس" أيضاً للحصول على تصنيف نجمتين من "فيتويل" - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية للمجمع في الربع الأول من عام 2025.

وستبدأ عمليات بيع الوحدات في 31 يوليو 2024 للمشترين من كافة الجنسيات. يمكن للمشترين المهتمين زيارة مركز مبيعات الدار في الدار سكوير، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com، أو الاتصال على الرقم 800-ALDAR (25327 800).

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا