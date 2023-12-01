تمثّل الصفقة أول استحواذ للمجموعة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار توجهها الاستراتيجي لتوسيع أعمالها وتعزيز حضورها دولياً وتنويع مصادر إيراداتها

تمثل سوق المملكةَ المتحدّة هدفاً رئيسياً للدار ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي نظراً لكونها سوقاً عقارية عريقة وناضجة، واستحواذها على "لندن سكوير" خطوة طبيعية لما تتمتع به من أسس قوية وآفاق نمو واعدة تدعم هذه الاستراتيجية

تتمتع شركة "لندن سكوير" بمكانة رائدة في السوق وسمعة قوية كمطور للعقارات السكنية عالية الجودة والمشاريع متعددة الاستخدامات في منطقة لندن الكبرى، وبمحفظة متنوعة تلائم مختلف الاحتياجات، وتتضمن اختصصاتها تطوير مشاريع الإسكان المتوسط، وهو قطاع تشغيلي رئيسي للشركة

توفر الصفقة فرصاً مهمة لتكامل الأعمال وتبادل الخبرات بين الطرفين وتحفيز مبيعاتهما عبر الحدود وجذب المستثمرين لمشاريعهما بالإضافة إلى تعزيز شهرة العلامة التجارية للدار دولياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار العقارية ("الدار")، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها على كامل أسهم شركة التطوير العقاري "لندن سكوير"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، في أول استحواذ دولي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقدّر قيمة الصفقة الإجمالية للشركة بـ 1.07 مليار درهم (230 مليون جنيه إسترليني) وتأتي في إطار استراتيجية الدار الطموحة للتوسع في الأسواق الدولية الكبرى والناضجة بهدف تسريع نمو محفظتها وتنويع مصادر إيراداتها وتعزيز فرص تكامل الأعمال بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار والمبيعات المتقاطعة. استحواذ الدار على منصة عقارية قائمة ومرموقة سيمكنها من نقل خبراتها إلى سوق المملكة المتحدة مما سيعزز مكانة المجموعة في سوق العقارات المتنوع في لندن الذي يتمتع بمرونة قوية وجاذبية دائمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

تمتلك الدار و"لندن سكوير" رؤية ونهجاً مشتركين لإنشاء مشاريع تطويرية عالمية المستوى، ترتكز على التصميم عالي الجودة والاستدامة والتميز في خدمة العملاء. علاوة على ذلك، تمثل هذه الصفقة مرحلة جديدة من النمو لكلا الشركتين وستوفر فوائد في الاتجاهين، مما يحقق تأثيراً إيجابياً للمجتمعات ويجلب فرصاً جديدة للعملاء الذين تخدمهم كل شركة.

ومن خلال الجمع بين قدرات ومواهب الطرفين، يمهد هذا الاستحواذ الطريق لمرحلة جديدة من النمو لكليهما. وتعتزم الدار الاستفادة من خبرتها وميزانيتها العمومية القوية لدعم استراتيجية "لندن سكوير" للاستحواذ على الأراضي بما يمكنها من تطوير مشاريع أكبر وعالية الجودة في مواقع استراتيجية بمنطقة وسط لندن. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير إيجابي على المبيعات، نظراً لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر شبكات العملاء الدولية المتنوعة لكلتا الشركتين، حيث بلغ إجمالي مبيعات الدار العقارية من المشاريع التطويرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 19.4 مليار درهم (4.15 مليار جنيه إسترليني).

وتمثل "لندن سكوير" إضافة مميزة لمجموعة الدار، بفضل القيم المشتركة التي تجمعهما وتوافق أعمالهما بشكل وثيق في عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك اعتمادها معايير حوكمة صارمة، وبيئة عمل حيوية، وتطويرها لمشاريع عالية الجودة، والسمعة القوية لعلامتها التجارية. كما يشرف على إدارة الشركة فريقاً إدارياً متمرساً، ولديها علاقات راسخة في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب التزامها القوي بالاستدامة وتركيزها المستمر على تجربة العملاء، وهو ما يسهم بشكل فعال في تعزيز تكامل الأعمال والانسجام بين الشركة ومجموعة الدار.

من المتوقع أن تسهم الصفقة في تسريع وتيرة نمو الشركتين وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهما وتحقيق عوائد قوية من توحيد أعمالهما وتعزيز مكانتهما الريادية في السوق. كما تمثل تصويت ثقة قوي بفريق إدارة "لندن سكوير" من أهل الخبرة والكفاءة، ونموذج أعمالها الفعال وسجل نجاحها المشهود في تأمين الموافقات اللازمة على مخططات البناء بالاستفادة من علاقاتها القوية مع السلطات المحلية وخبرتها الواسعة في تنفيذ المشاريع المعقدة التي تنطوي على إعادة تطوير مواقع مبنية مسبقاً وتحويلها لمساحات جديدة قابلة للاستخدام، وبناء المنازل التي تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات بأفضل مستويات الجودة والتصميم.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "يمثل استحواذنا على ’لندن سكوير‘ أولى استثماراتنا خارج أسواق منطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا في إطار استراتيجيتنا الطموحة للتوسع الدولي التي أعلنّا عنها مؤخراً حيث نركز على استكشاف فرص الاستحواذ أو الشراكة مع منصات قائمة في الأسواق المستهدفة. تمثل هذه الصفقة دليلاً على ثقتنا بفريق إدارة ’لندن سكوير‘ وكفاءة إطار حوكمتها وفعالية نموذج أعمالها الذي يعكسه أداؤها القوي المستمر. وبالنظر إلى التكامل الكبير بين عملياتنا، سنوظف نقاط قوتنا وقيمنا المشتركة ونهجنا المتشابه في بناء وتنفيذ المشاريع السكنية لتوسيع أعمال الشركة ونقل خبرات الدار المتميزة إلى سوق العقارات البريطاني لنبني قاعدة انطلاق قوية لنا خارج المنطقة ونواصل اغتنام الفرص الممكنة لتوسيع حضورنا دولياً".

من جانبه، قال آدم لورانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لندن سكوير": "يمثل استحواذ الدار العقارية على ’لندن سكوير‘ خطوة مهمة بالنسبة لنا وبداية فصل جديد في قصة نجاحنا. فالدار شركة عريقة تتمتع بسمعة قوية وإمكانات استثنائية ولديها معرفة وخبرة طويلة في القطاع العقاري مما يتيح فرصة أكبر أمام ’لندن سكوير‘ للنمو وتوسيع حضورها في سوق لندن الكبرى وجنوب شرقي إنجلترا عموماً".

وأضاف: "شهدت ’لندن سكوير‘ منذ تأسيسها في عام 2010 نمواً ذاتياً كبيراً وحظيت على مدى السنوات التسع الماضية بدعم قوي من شريكها ’آريس مانجمنت‘ فلهم كل الشكر على مساهمتهم الرئيسية في نجاح الشركة. ويمثل انتقالنا إلى محفظة الدار بداية مرحلة مهمة لمستقبل ’لندن سكوير‘. ونتطلع إلى لعب دور رائد في معالجة مشكلة نقص المعروض من المساكن عبر تطوير المزيد من المنازل في العاصمة البريطانية والمناطق المحيطة بها في ظل ما تشهده من طلب قوي ونقصٍ مستمر في المعروض".

منذ تأسيسها في عام 2010، نجحت شركة "لندن سكوير" في إنشاء محفظة تطوير بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه إسترليني. وانطلاقاً من حرصها على مواكبة الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية، أنجزت "لندن سكوير" أكثر من 3,500 وحدة سكنية حتى اليوم، كما تمتلك محفظة قوية من الوحدات قيد الإنشاء تضم أكثر من 930 وحدة تبلغ قيمتها 425 مليون جنيه إسترليني. وتستفيد الشركة من خبرتها وسمعتها في تجديد المواقع الصناعية السابقة لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشروعها التطويري البارز "لندن سكوير ناين إيلمز" الذي يتمتع بموقع استراتيجي على مقربة من محطة كهرباء باترسي الشهيرة. ويضم هذا المشروع الرائد أكثر من 750 منزلاً فاخراً، ووحدات سكنية وشققاً تأجيرية للإسكان المتوسط، ويوفر مساحات تجارية تمتد على 21,500 قدم مربعة، تشمل متاجر تجزئة، في قلب أكبر مناطق التجديد والتحديث في وسط مدينة لندن.

تعمل شركة "لندن سكوير" وفق نموذج أعمال متنوع التخصصات حيث يتبع لها عدة وحدات أعمال، مما يتيح للدار توسيع محفظتها ومشاريعها التطويرية في مجالات استراتيجية جديدة. وتشمل وحدات أعمالها الرئيسية "لندن سكوير ديفيلوبمنتس" للبناء بغرض البيع، المتخصصة في بناء منازل فاخرة وإنشاء مجتمعات جديدة في منطقة لندن الكبرى، و"لندن سكوير ووركس" الذراع التجارية للشركة والتي تركز على تطوير المكاتب ومتاجر التجزئة والمساحات الترفيهية، وجذب المشغلين إلى وجهات جديدة من أجل تحفيز نمو الاقتصاد المحلي. أما "لندن سكوير ليفينغ"، المتخصصة في البناء بغرض الإيجار، في تلبية الطلب على تأجير الوحدات السكنية الفاخرة في لندن. وتتخصص وحدة "سكوير رووتس"، في تطوير مشاريع الإسكان المتوسط في مختلف أنحاء العاصمة لندن.

تحافظ المملكة المتحدة، وخصوصاً لندن، على مكانتها كمركز عالمي رئيسي وسوقاً عقارية عريقة وراسخة الأسس، مما يجعلها قاعدة انطلاق مهمة للدار في أوروبا. وتقدم السوق العقارية البريطانية، والتي تتسم بطبيعتها بطلب عالٍ ونقص كبير في المعروض من المنازل الجديدة، فرصة كبيرة للدار لتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل بهدف تحقيق قيمة مستدامة من استثماراتها.

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نبذة عن الدار:

تعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 35 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,200 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.