تجاوزت قيمة مبيعات "ياس بارك غايت" 1.1 مليار درهم

إطلاق 341 فيلا ضمن مشروع "ياس بارك فيوز" ستُتاح للمشترين من كافة الجنسيات ابتداءً من 23 نوفمبر

سيكون "ياس بارك فيوز" مجمّع الفلل المستقلة الأخير في الجانب الشمالي من جزيرة ياس التي تُعد من أكثر الوجهات المعيشية جذباً في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات: أعلنت الدار العقارية ("الدار") عن بيع جميع الوحدات في مشروع "ياس بارك غايت"، أحدث مجمعاتها السكنية في جزيرة ياس، بقيمة مبيعات بلغت 1.1 مليار درهم.

واستحوذ المشترون من غير المقيمين على نسبة 10% تقريباً من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة مفضّلة للعملاء الدوليين. وشكّل المقيمون داخل الدولة نسبة 5% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ العملاء من المواطنين الإماراتيين على النسبة المتبقية البالغة 85%. ولا تزال استراتيجية الدار لتوسيع قاعدة عملائها تحقّق نجاحاً كبيراً، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار 95%. ومن ناحية أخرى، وصلت نسبة المشترين دون 40 عاماً إلى 49% وشكّلت الإناث نسبة 35% من إجمالي المشترين.

وتلبيةً للطلب المستمر والمتسارع من العملاء، أطلقت الدار في الوقت نفسه مجمّع "ياس بارك فيوز" إلى جوار المشروع، والذي سيضم 341 فيلا مستقلة على مقربة من "ياس بارك غايت". وسيكون "ياس بارك فيوز" المجمّع الأخير في الجانب الشمالي من جزيرة ياس الذي يقدّم منازل مخصصة للعائلات في وجهة سكنية فريدة ستُتاح للمشترين من كافة الجنسيات ابتداءً من 23 نوفمبر.

ويضم مشروع "ياس بارك فيوز" مجموعة فلل مخصصة للعائلات بأسعار تنافسية، بما في ذلك فلل من ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2.84 مليون درهم، وفلل من أربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.43 مليون درهم، وفلل من خمس غرف نوم بأسعار تبدأ من 4.1 درهم. ويأتي المشروع تلبيةً للطلب المتنامي على الفلل المستقلة داخل مجمعات سكنية مزوّدة بكافة المرافق العصرية في جزيرة ياس. وتمتاز المنازل داخل المجمع المسوّر الجديد بمساحات خارجية أوسع تحافظ على الخصوصية، فضلاً عن التصاميم المستوحاة من الأسلوب المعماري الأخاذ لمباني البحر المتوسط والمجموعة الواسعة والمتنوّعة من المرافق الحديثة والوسائل الترفيهية.

وتعليقاً على إطلاق هذا المشروع، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يشكّل الإقبال القويّ على مشروع "ياس بارك غايت" من المشترين المقيمين والمستثمرين المحليين والدوليين شهادةً ملموسة على استمرار تنامي جاذبية المجتمعات السكنية في جزيرة ياس للعيش والاستثمار. ويوفر مشروعنا الجديد "ياس بارك فيوز" للعملاء فرصة أخيرة لامتلاك منزل عائلي في أحد أبرز الوجهات الجاذبة في العاصمة. ويراعي كل جانب من جوانب المشروع احتياجات عملائنا المتغيرة ويرقى إلى تطلعاتهم، لذلك نتوقّع طلباً قوياً على هذا المجمع الاستثنائي".

ويتيح المشروع السكني للقاطنين فرصة الوصول المباشر إلى منتزه ياس بارك الذي تبلغ مساحته 115,000 متر مربع، أي أكثر من نصف مساحة ياس مول، ويرسي معالم قياسية جديدة لتصميم المنتزهات والمساحات الخارجية في الجانب الشمالي من جزيرة ياس وعلى مستوى الإمارات ككل. وسيوفر المنتزه سلسلة واسعة من المرافق الترفيهية التي تجتمع بمكان واحد للمرة الأولى، والتي ستتصل بممشى يتيح الوصول لكل منها، بجانب مسارات المشي المنتشرة في محيط المنتزه.

عند استكماله، سيوفّر مشروع "ياس بارك فيوز" فرصة مميزة لقاطنيه للاستمتاع بالحدائق الترفيهية المميزة داخل المجمع والتسوّق في المركز التجاري الخاص به، إلى جانب المراكز المجتمعية والصالات الرياضية، والقاعات متعددة الاستخدامات، وبرك السباحة، والمساحات الخارجية الشاسعة. كما سيحظى سكان المشروع بإمكانية الوصول إلى مركز مجمّع "نويا" التي سيحتوي على مدرسة رائدة تعتمد المنهاج البريطاني وتديرها أكاديميات الدار، وذلك لتلبية كافة الاحتياجات التعليمية في الجزيرة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في مشروع "ياس بارك فيوز" خلال الربع الثاني من 2023، في حين يُتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الثاني من 2026. ويُمكن للعملاء المهتمين بشراء وحدات في ياس بارك فيوز زيارة مركز مبيعات الدار في "الدار سكوير"، أو الاتصال بمركز مبيعات الدار على الرقم 800-ALDAR/800-25327، أو على البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com.

#بياناتشركات

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عبيد اليماحي شركة الدار العقارية 5555 810 2 971+ سارة عبدالباري برنزويك غلف 9638 560 4 971+ ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة تتضمن مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 30 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. وتمتلك "الدار للأصول اللوجستية" حصّة تبلغ 70% في مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الذي يمتلك مجمعاً من المستودعات والمكاتب والمرافق الصناعية ضمن موقع استراتيجي في مدينة أبوظبي الصناعية ("آيكاد") ويبلغ صافي مساحاته المخصصة للإيجار نحو 166,000 متر مربع. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 33 ألف طالب في 28 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,250 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.