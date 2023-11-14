



88 وحدة سكينة فسيحة تتمتع بإطلالات مميّزة على الخليج العربي ومتحف جوجنهايم أبوظبي

يقع المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع، بما في ذلك مساحات فندقية وسكنية وتجزئة، وهو يطل على متحف جوجنهايم أبوظبي المذهل، كما يضم فندقاً مكوّناً من 125 غرفةً وجناحاً بالإضافة إلى «مطعم نوبو» وردهة على السطح

يمكن للمشترين الاختيار من بين شقق عصرية مكوّنة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) المكونة من غرفتين وعدد حصري من وحدات البنتهاوس والفلل العلوية

تتمتع جزيرة السعديات بوجهاتها البحرية الممتدة على 9 كيلومترات والتي تقدم خيارات متنامية من الضيافة والترفيه للمقيمين والزوار على حدٍ سواء

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم عن إطلاق مبيعات وحدات مشروعها المرتقب «نوبو ريزيدنسز»، الذي يُعتبر أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة الضيافة الدولية «نوبو» في منطقة الشرق الأوسط، للمستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم.

يتألف مشروع «نوبو ريزيدنسز»، الواقع في ممشى السعديات، من 88 وحدة سكنية فسيحة، مقدماً بذلك فرصةً فريدةً من نوعها للعيش في منازل تجمع بين تصاميم «نوبو» اليابانية ومقومات الضيافة الفارهة وأسلوب الحياة العصري، مما سيوفر للقاطنين تجربة عيش فاخرة. وجاء تصميم الوحدات ليعكس كل عنصر من عناصر المشروع اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل وتجسيداً لذوق «نوبو» الرفيع. وجاء تصميم المطابخ بالتعاون مع «الشيف نوبو»، بينما تعكس الحمامات الطقوس التقليدية المستوحاة من الطراز العربي والياباني.

يضم هذا المشروع، الذي يقع على مساحة 50 ألف متر مربع، بما في ذلك مساحات فندقية وسكنية وتجزئة، مجموعة متنوعة من الشقق العصرية المكوّنة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) المكونة من غرفتين وعدد حصري من وحدات البنتهاوس والفلل العلوية. وقد نجح كلٍ من شركة «آر إس بي اركيتكتس» و«استوديو بي سي إتش» في إضفاء لمسات متقنة وأسلوب استثنائي في تصميم كل وحدة سكنية داخل المشروع، لإبراز المناظر الطبيعية الخلابة لشواطئ جزيرة السعديات، والتي تُعد واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً في دولة الإمارات.

وسيضم المشروع أحدث مرافق الصحة واللياقة لتعزيز مستويات رفاه قاطنيه، بما فيها صالة ألعاب رياضية متطوّرة وغرفة بخار وغرفة ساونا بالإضافة إلى غرف علاجية واستوديو يوغا وسط حديقة زن وحمام سباحة مُطل على متحف جوجنهايم أبوظبي، الذي صممه المهندس المعماري العالمي الشهير فرانك جيري. وسيتضمن المشروع أيضاً قاعة سينما وصالة استراحة وتواصل، بجانب حدائق مشتركة توفر مساحات إضافية لأفراد المجتمع لعيش تجربة استثنائية.

ويقع بجوار هذا المشروع السكني فندق «نوبو» الذي سيضم 125 غرفة راقية وجناح فاخر، بالإضافة إلى مطعم راقٍ يحمل اسم «نوبو» وردهة على السطح. وسيتمكن القاطنون أيضاً من الاستمتاع بتجربة طعام فريدة على يد طهاة «نوبو» المحترفين داخل منازلهم.

وفي هذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لدى شركة "الدار للتطوير": "نحن فخورون بإطلاق مبيعات مشروع «نوبو ريزيدنسز» الحصري في أبوظبي، ونتوقع إقبالاً قوياً على شراء وحداته سواء من المشترين المحليين أو الدوليين، بفضل المناظر الطبيعية الخلابة التي يطل عليها المشروع وموقعه الاستراتيجي في جزيرة السعديات، التي تُعد واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً في دولة الإمارات.

وأضاف جونوثان قائلاً: "يمثّل تعاوننا مع «نوبو» لتطوير فندق ومشروع سكني حصري خطوة جديدة مهمة في إطار سعينا لطرح مشاريع تطويرية فاخرة بمواصفات عالية الجودة بالشراكة مع بعض أبرز العلامات التجارية في العالم. وبالإضافة إلى شراكتنا مع متحف اللوفر أبوظبي ونيكي بيتش، نعمل على توفير مجموعة من المشاريع التطويرية السكنية والاستثمارية الفريدة في أبوظبي وخارجها".

ومن جانبه، قال تريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لشركة نوبو للضيافة: "يرسي مشروع «نوبو ريزيدنسز» معايير جديدة في مجال تطوير المجتمعات السكنية الفاخرة التي تلبي متطلبات أساليب الحياة العصرية. وتتجاوز هذه الوحدات السكنية الفاخرة في أبوظبي مفهوم بناء وتشييد المنازل، فنحن نصمم روائع فنية تتجلى فيها أبهى أشكال أسلوب الحياة العصري وتحمل بصمة «نوبو» المميزة. وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا بدمج قيم الضيافة الأصيلة في علامة «نوبو» مع المشهد الثقافي الحيوي في إمارة أبوظبي. ونحن فخورون بتعاون «نوبو» مع الدار لإطلاق فندق ومطعم ومشروع سكني حصرياً في دولة الإمارات".

استطاعت إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة ترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية بارزة على الساحة الدولية، فهي تضم اليوم مجموعة من أبرز المؤسسات الفنية وأكثر المعالم الثقافية شهرةً في العالم، والتي تمر بمراحل مختلفة من أعمال التطوير، ومنها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف الشيخ زايد الوطني، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، حيث تقوم جميعها بدور محوري في دعم ازدهار المشهد الثقافي في الإمارة وترسيخ سمعتها الرائدة عالمياً.

تتمتع جزيرة السعديات بموقعها الفريد كإحدى أبرز الوجهات وأكثرها جاذبية في أبوظبي، فهي تتميز بواجهتها الشاطئية الطبيعية على امتداد 9 كيلومترات بالإضافة إلى ما تقدمه من مجموعة متنامية من خيارات الضيافة والترفيه العصري. ويتميز الفندق والمشروع السكني الجديد من الدار بموقع مثالي على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من النوادي الشاطئية المجاورة والسعديات غروف، وجهة المطاعم والتجزئة الفاخرة التي تطوره الدار حالياً. كما يقع المشروع بجوار مؤسسات تعليمية رائدة منها مدرسة كرانلي أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، يمكن الوصول من خلال جزيرة السعديات بسهولة إلى مطار أبوظبي الدولي والطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى وسط مدينة أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى. كما أن موقع أبوظبي المثالي سيوفر للمقيمين والزوّار في فندق ومشروع «نوبو» السكني بوابة تربطهم بجميع أنحاء العالم.

ويستهدف المشروع الحصول على شهادة «درجتي لؤلؤ» وفق نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، وسيقلل بشكل كبير من تأثيره البيئي من خلال التكامل السلس لمبادرات الاستدامة فيه، مثل استخدام نظم الحفاظ على موارد الطاقة والمياه وتشجيع خيارات النقل الصديقة للبيئة والحد بشكل كبير من توليد النفايات، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية مسؤولة لجمع النفايات وإدارتها.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المشروع في الربع الثاني من العام 2027. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.nobuhotels.com/residences.

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نبذة عن الدار:

تعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 35 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,200 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

للمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.