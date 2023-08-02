أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عيَّنَت شركة الدار العقارية ("الدار") فيصل فلكناز رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية والاستدامة للمجموعة وذلك في إطار سعي الدار لتعزير الكوادر الإماراتية ضمن فريق إدارتها العليا. ويأتي هذا القرار عقب تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في يناير العام الجاري، حيث قاد منذ ذلك الحين الشؤون المالية للمجموعة وعلاقات المستثمرين والخزينة والإستراتيجية والخدمات الرقمية والاستدامة.

ويمتلك فيصل فلكناز معرفة شاملة بالجوانب المالية والاستدامة في المجموعة وخبرة كبيرة اكتسبها من خلال عمله سابقاً كرئيس تنفيذي للشؤون المالية في شركة الدار للاستثمار، التي تمتلك وتدير محفظة الدار من الأصول المدرة للدخل المتكرر. كما يتمتع بخبرة قوية في مجالي التمويل والاستثمار، فقد شغل مناصب عليا في عددٍ من المؤسسات والشركات الكبرى ومنها شركة مبادلة للاستثمار وإعمار العقارية حيث تمكن من بناء مسيرة مهنية ناجحة في إدارة الأصول وصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية.

فيصل فلكناز حاصل على شهادة محلل مالي معتمد، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا وبكالوريوس العلوم في العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

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التواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي شركة الدار العقارية رضوى الطويل برنزويك ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 33 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 33 ألف طالب في 27 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,250 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.