شراكة استراتيجية تجمع بين الخليج للحاسبات الآلية وحلول SAP لدعم الصندوق من خلال تنفيذ نظام متطور لإعادة التأمين يقدم لعملاء الصندوق تجربة أفضل

المنامة، البحرين : اختار الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب، وهو مؤسسة تعمل على حماية مصالح أسواق التأمين في الوطن العربي، شركة الخليج للحاسبات الآلية في البحرين لتسريع عملية تحوله الرقمي، وذلك عبر تطبيق نظام إعادة تأمين جديد. وستدخل شركة الخليج للحاسبات الآلية في شراكة استراتيجية مع شركة SAP، لتزويد الصندوق بنظام SAP S/4 HANA.

ويتخذ الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب من خلال دعم شركة الخليج للحاسبات الآلية، خطوة أخرى في سياق مسيرة تحوله الرقمي، لتطبيق قدرات إعادة التأمين التي توفرها أنظمة SAP Insurance، وذلك من أجل التعامل مع العمليات الأساسية للأعمال، واستبدال الأنظمة القديمة المتنوعة بحل شامل واحد. ويعد هذا التحول في غاية الأهمية بالنسبة للصندوق إذ يتيح له تعزيز قدراته في مجال إعادة التأمين واستخدام المنصة التكنولوجية الجديدة كأداة فعالة لإدارة محافظه بكفاءة عالية، والامتثال لمختلف المتطلبات القانونية.

وفي تعليقٍ له، قال السيد نبيل قطران، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب: "شرع الصندوق في رحلة التحول الرقمي للانتقال إلى مستوى أعلى من الكفاءة، حيث سيعمل نظام SAP Re-Insurance على تبسيط أعمال إعادة التأمين، وتقليل تكاليف الصيانة والتطوير التي يتطلبها وجود عدة أنظمة مختلفة في آن واحد. وقد استطاع الصندوق على مدى السنوات الاثنين والأربعين الماضية أن يثبت نجاح هذا المشروع العربي الرائد، والذي نشهد اليوم انتقاله إلى مستوى أعلى في مسيرته المميزة. ولا شك بأن هذا التحديث الجديد سيعمل على تعزيز التزام الصندوق تجاه الأهداف التي تم تأسيسه لتحقيقها وخدمة أعضائه اللذين يبلغ عددهم 187 شركة عربية، كما أنه يمثل الأرضية الصلبة لأي تحديثات مستقبلية."

من جانبه، قال السيد عبدالله إسحاق، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية في البحرين: "نحن سعداء جداً للتعاون مع SAP في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للصندوق العربي لتأمين مخاطر الحرب، ومتحمسون للشروع في هذه الرحلة المميزة مع الصندوق. وتعد شراكتنا الاستراتيجية مع SAP خطوة كبيرة في هذا السياق، ويسرنا جداً تقديم حلول SAP المبتكرة إلى العملاء الذين يتطلعون إلى تطبيق أفضل التقنيات في عملياتهم."

هذا وستقوم الخليج للحاسبات الآلية بتنفيذ مجموعة من القدرات الخاصة بالمعاملات المالية وعمليات التحصيل والمدفوعات لحلول SAP S/4 HANA Financials، وقدرات إعادة التأمين لحلول SAP S/4 HANA Insurance. وتغطي هذه القدرات جميع عمليات إعادة التأمين الأساسية تقريباً للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب، بما في ذلك إدارة مختلف أنواع الوثائق والعقود التأمينية والتي تشمل عقود إعادة التأمين النسبية وغير النسبية بما فيها الجانب المالي والمحاسبي وتوزيع الأرباح. كما ستغطي إدارة ومحاسبة الخسائر الفردية والتراكمية، وعمليات التقييم عبر الإحصاءات والاستفسارات والتقارير المختلفة.

وأضاف السيد علي زاير، مدير قسم تقنية المعلومات والتحول الرقمي في الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب: "تم إجراء عملية مفصلة وعالية التنظيم والدقة لاختيار الشريك الاستراتيجي الأنسب للعمل معنا على تنفيذ خطة برنامج التحول الرقمي المتقدم والمهم كثيرا بالنسبة للصندوق. ونحن فخورون باختيارنا لشركة SAP كشريك مصنّع للمعدات الأصلية، وشركة الخليج للحاسبات الآلية وشركة Hedwell كشريكي تنفيذ، وشركة Etisalcom كشريك بنية تحتية، آملين بأن تحقق هذه الشراكة أهداف الصندوق وتطلعاته الطموحة."

هذا وتتمتع الخليج للحاسبات الآلية بخبرة تربو على 30 عاماً، قدمت خلالها الدعم للعديد من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي كمزود رائد للحلول الرقمية الشاملة، مع مجموعة واسعة من المنتجات والحلول، كحلول البنية التحتية الرقمية، وحلول الأعمال الرقمية، والأمن، والخدمات.

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نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 8 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

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