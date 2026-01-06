مسقط، سلطنة عُمان – أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية – عُمان، المزود المتكامل للحلول الرقمية الشاملة، عن تعيين فادي درنيقة مديراً عاماً للشركة في سلطنة عُمان.

ويعكس هذا التعيين التزام الشركة المتواصل بدعم المؤسسات العُمانية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وسيتولى فادي، في منصبه الجديد، قيادة الاستراتيجية العامة للشركة وإدارة عملياتها، فضلاً عن تعزيز دور الخليج للحاسبات الآلية – عُمان كشريك تقني موثوق لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويمتلك فادي درنيقة خبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً في السوق العُماني، ما يوفر له فهماً عميقاً لأولويات العملاء، ويوفر له سجلاً حافلاً في قيادة تحولات الأعمال في قطاع التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن فادي ينضم إلى الخليج للحاسبات الآلية – عُمان قادماً من شركة ساب (SAP)، حيث قاد العديد من مبادرات التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية القائمة على الحوسبة السحابية على مستوى المنطقة. وشغل قبل ذلك مناصب قيادية في كل من سيسكو، ومجموعة محسن حيدر درويش، وشركة ميد إيست داتا سيستمز(MDS)، أظهر فيها قدرته على تنمية الحصص السوقية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء، وتطوير فرق عمل عالية الأداء.

وتسعى الخليج للحاسبات الآلية – عُمان، تحت قيادة فادي، إلى البناء على إرثها في تقديم حلول تقنية مبتكرة، مع مواءمة استراتيجياتها مع "رؤية عُمان 2040" للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي. كما سيسهم فهمه العميق للسوق المحلي، إلى جانب قدرته على تحويل أفضل الممارسات العالمية إلى استراتيجيات ملائمة للمنطقة، في تعزيز عروض الشركة وتقديم قيمة ملموسة لعملائها.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال مروان فرج بن حمودة، رئيس مجلس إدارة الخليج للحاسبات الآلية: "يسرّنا جداً الترحيب بفادي درنيقة في الخليج للحاسبات الآلية – عُمان. ونحن واثقون بأن خبرته في السوق المحلي ونهجه الذي يرتكز على العملاء يجعلان منه خياراً مثالياً لقيادة الشركة في مرحلتها المقبلة من النمو، وتحقيق نتائج ذات أثر حقيقي للأعمال والمجتمعات في مختلف أنحاء السلطنة".

ويأتي تعيين فادي في توقيت محوري، في ظل تعزيز سلطنة عُمان لمكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار. ومع محفظة الخليج للحاسبات الآلية – عُمان القوية من الحلول المؤسسية المتقدمة، وخبرة فادي في توسيع نطاق الأعمال، تستعد الشركة للاضطلاع بدور بارز في دعم الطموحات الرقمية للسلطنة.

من جانبه، قال فادي درنيقة، مدير عام الخليج للحاسبات الآلية – عُمان: "يشرفني الانضمام إلى الخليج للحاسبات الآلية – عُمان في مرحلة أصبحت فيها التكنولوجيا عنصراً محورياً في التقدم الوطني ونجاح المؤسسات. وأتطلع قدماً إلى العمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا لتقديم حلول لا تلبي احتياجاتهم فحسب، بل تسهم أيضاً في تحقيق تطلعات عُمان الأوسع في مجال التحول الرقمي والنمو الاقتصادي".

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية عُمان (GBM Oman):

تتمتع شركة الخليج للحاسبات الآلية – عُمان بخبرة تزيد على 35 عاماً، وتُعد من أبرز مزودي الحلول الرقمية المتكاملة في سلطنة عُمان، حيث تقدم أوسع محفظة من الحلول التي تشمل البنية التحتية الرقمية الرائدة، وحلول الأعمال الرقمية، والأمن السيبراني، والخدمات التقنية. ومنذ عام 1990، حرصت الشركة على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب الاستثمار في كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمعقدة.

تجمع شركة الخليج للحاسبات الآلية – عُمان بين الخبرة المحلية العميقة والريادة التكنولوجية العالمية، حيث تتعاون مع شركات مثل IBM (بصفتها الموزع الوحيد لها في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وسيسكو (كشريك ذهبي)، وVMware by Broadcom (مزود حلول Pinnacle). وتتيح هذه المنظومة الفريدة، إلى جانب خبرة وتميز كوادر الخليج للحاسبات الآلية، تقديم حلول آمنة وقابلة للتطوير تتمحور حول العملاء، وتعالج أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gbmoman.com

