جدة: تشارك الخطوط السعودية في رعاية النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية تحت عنوان "وما بينهما". بصفتها شريك الطيران الرسمي وشريك رئيسي.

وتؤكد هذه الشراكة التزام "السعودية" بجلب العالم إلى المملكة من خلال رعاية الفعاليات الثقافية الهامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وشراكتها المستمرة مع وزارة الثقافة.

وقد انطلقت النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية في 25 يناير وتستمر حتى 25 مايو 2025 في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويتولى تنظيم الحدث فريق متميز من الخبراء فيما تتمحور فعالياته حول "استكشاف الإيمان عبر الفكر والحس والإبداع."

وقال رئيس التسويق في مجموعة السعودية خالد طاش: "نفخر بالمساهمة في هذا الحدث الذي يعرض التراث الغني للفنون الإسلامية ويعزز الابتكار وينمّي حس الإبداع وتتجاوز مشاركتنا هذا العام كوننا مجرد شريك طيران وشريك رئيسي؛ بل هي تعكس التزامنا بدعم المبادرات الثقافية التي تسلط الضوء على الإبداع الفني بأشكاله المختلفة."

وتعد هذه السنة الرابعة التي ترعى خلالها "السعودية" "بينالي" في المملكة والسنة الثانية لرعايتها بينالي الفنون الإسلامية الذي يَعِدُ بتقديم تجربة غنية تحتفي بالثقافة والتراث الإسلامي.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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