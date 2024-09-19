جدة: دشن معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر منطقة إجراءات السفر لضيوف درجتي الأولى والأعمال الجديدة في الصالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والتي ستوفر خدمات فاخرة ومصممة للارتقاء بتجربة ضيوف "السعودية" لدرجتي الأولى والأعمال، بالإضافة إلى حاملي عضوية الفرسان الذهبية.

وتم تخصيص 10 منصات لإجراءات السفر بالمنطقة الجديدة إلى جانب أماكن جلوس لكل منها بهدف ضمان بداية مريحة لرحلة الضيوف، حيث سيحظون باستقبال منذ لحظة دخولهم الصالة من قبل موظفين مختصين مع ضيافتهم بالقهوة السعودية والتمر، كما تتوفر باقة مختارة من المشروبات الساخنة والباردة، ويحتوي التصميم الداخلي للمنطقة بثقافة المملكة ومعالمها، ويعكس التزام "السعودية" بتقديم الهوية والثقافة السعودية الغنية لضيوفها.

ويأتي تدشين منطقة إجراءات السفر لضيوف درجتي الأولى والأعمال في إطار جهود "السعودية" الرامية إلى تعزيز محطتها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تشمل إلى جانب ذلك التطوير المستمر للنمط التشغيلي لشبكة رحلاتها وتعزيز حركة السفر العابرة بين قارات العالم مروراً بالمملكة، والتميز في انضباط مواعيد الرحلات من خلال منظومة تشغيلية متكاملة، والمساهمة في تحقيق إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجلب 330 مليون زيارة والترحيب بالعالم في المملكة.

وقال مدير عام محطة جدة رياض الحضيف: "يعتبر تدشين منطقة إجراءات السفر لضيوف درجتي الأولى والأعمال الجديدة إحدى الخطوات التنفيذية التي تستهدف رضا الضيوف بإحداث نقلة نوعية مبتكرة في كافة مراحل السفر، فالمنطقة الجديدة تعتبر أكثر من مجرد منطقة لإنهاء إجراءات السفر وذلك من واقع الخدمات الراقية المقدمة والتي تعكس روح الضيافة والثقافة السعودية وبمستوى مميز يعزز مكانتها كأحد رواد قطاع الطيران والسفر عالمياً."

ويأتي هذا التدشين في إطار التزام "السعودية" بتحسين خدماتها بشكل مستمر، وامتداداً لأكبر استثمار في تجربة الضيف في تاريخها والذي يتضمن برنامجاً شاملاً لتحديث المقاعد وتجديد مقصورة الضيوف، وتركيب شاشات ترفيهية متقدمة، وإطلاق الإصدار التجريبي من المساعد الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير خدمة الإنترنت عالية السرعة على متن أسطول طائراتها.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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