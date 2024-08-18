جدة: واصلت الخطوط السعودية صدارة قائمة شركات الطيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات للشهر الثاني على التوالي، وذلك من واقع التقرير الصادر من موقع Cirium المتخصص في رصد عمليات ورحلات الطيران خلال شهر يوليو الماضي والذي أشار إلى تحقيقها نسبة 88.12% في انضباط رحلات المغادرة إلى جانب 88.15% في انضباط رحلات الوصول حيث تم تشغيل 16,503 رحلات لوجهاتها التي تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات.

وأشار معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إلى أنه قد تم وضع الانضباط في المواعيد هدفاً رئيسياً لكافة منسوبي "السعودية" لارتباطه المباشر برضا الضيوف الأمر الذي انعكس على أداء رحلاتها على مدار العام وفي مواسم الذروة، مضيفاً أن الحفاظ على التميز في هذا الجانب يتطلب تجاوز العديد من التحديات المتوقعة في صناعة النقل الجوي، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحقيق هذا الهدف هو نتاج عمل تكاملي لمنظومة مجموعة السعودية وبأداء كافة القطاعات ذات العلاقة بقطاع الطيران.

وسوف تتسلم "السعودية" 103 طائرات جديدة خلال السنوات القليلة القادمة، فيما سيواكب ذلك خطة موازية لمضاعفة السعة المقعدية الرحلات للوجهات الحالية مع الوصول لمحطات دولية جديدة بهدف ربط العالم بالمملكة والموائمة مع العديد من الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة برؤية السعودية 2030؛ وهو ما سيضاعف الجهود لاستيعاب الزيادة في الحركة التشغيلية ومواصلة انضباط مواعيد الرحلات بالاعتماد على كفاءة وخبرات الموظفين ومن خلال أحدث الأنظمة الرقمية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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