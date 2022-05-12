جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعها كل من نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عصام محمد اخونباي والرئيس التنفيذي للتسويق بشركة أمريكان إكسبريس السعودية خالد محمد كيال، خلال أيام معرض سوق السفر العربي 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عززت الخطوط السعودية وأمريكان إكسبريس السعودية تعاونهما المشترك لخدمة أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس السعودية المنضمين لبرنامج الولاء الخاص بأمريكان إكسبريسMembership Rewards® من خلال تحويل نقاطهم إلى أميال الفرسان بواقع ميل واحد لكل نقطتين، ويأتي ذلك امتداداً لشراكة سابقة بين الطرفين عبر بطاقة مشتركة تتيح للأعضائها اكتساب الأميال مباشرةً وهي بطاقة الفرسان الائتمانية من أمريكان إكسبريس.

جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعها كل من نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عصام محمد اخونباي والرئيس التنفيذي للتسويق بشركة أمريكان إكسبريس السعودية خالد محمد كيال، خلال أيام معرض سوق السفر العربي المقام في دبي.

وأوضح عصام أخونباي أن توسيع نطاق الشراكات مع مختلف القطاعات يعتبر أحد أبرز الاستراتيجيات الجديدة، بما يضيفه من مزايا جديدة للضيوف مع الحرص على كسب ولاء ضيوف آخرين، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مواصلة "السعودية" لتطوير خدماتها لتعزيز تجربة السفر، ونحن سعداء بمواصلة العلاقة مع أمريكان إكسبريس السعودية لخدمة أعضاء البطاقة الرائدة في المجال الائتماني عبر برنامج الفرسان.

من جانبه أضاف خالد كيال ان توطيد الشراكات وابتكار الحلول مع شركائنا لمصلحة العميل هي من اهم اولويات أمريكان اكسبريس السعودية، حيث أن الشراكة مع الخطوط السعودية بدأت ببطاقة الفرسان الائتمانية من امريكان اكسبريس،وبتوقيع هذه الاتفاقية الجديدة سوف يستطيع جميع اعضاء بطاقات امريكان اكسبريس السعودية الاخرى ايضا الاستفادة من هذه الشراكة الاستراتيجية وتحويل نقاط Membership Rewards® الى أميال الفرسان والتمتع بمنتجات السفر المتعددة.

ويستفيد أعضاء "الفرسان" من مجموعة العروض والمكافآت العديدة والحصول على المزيد من الخدمات المختارة من خلال شراكات عالمية للبرنامج تتضمن العديد من البنوك، الفنادق، تأجير السيارات، الاتصالات، مبيعات التجزئة، الخدمات، التأمين، ومواقع الحجز الالكتروني وغيرها للحصول على المزيد من أميال المكافآت ومزايا إضافية.

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نبذة عن مجموعة "السعودية":

الخطوط الجوية العربية السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسّست عام 1945م، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت الخطوط السعودية مؤخراً في أسطولها الذي يضم 144 طائرة عريضة وضيقة البدن، ولا يزيد متوسط عمره عن 6.5 سنوات، ما يجعله أحد أحدث أساطيل الطائرات في العالم.

تشغل "السعودية" رحلات إلى 95 وجهة محلية وعالمية، منها 28 وجهة محلية على مستوى المملكة، وهي عضوٌ في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم الذي يضم 19 شركة طيران عالمية منذ العام 2012م.

وفي العام الماضي، استحقت الشركة جائزة "الطيران الأكثر تحسناً من قبل سكاي تراكس في العام 2021، وكانت فازت بنفس الجائزة في العام 2017م. وقد حازت الخطوط السعودية العديد من الجوائز والتقديرات المرموقة، أحدثها كان حصولها على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من Airline Passenger Experience Association (APEX)، وعلى تصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.saudia.com/

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المقر الرئيسي لمجموعة الخطوط السعودية

جدة 21231، المملكة العربية السعودية

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