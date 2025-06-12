الرياض: دشنت الخطوط السعودية أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى وجهتها فيينا انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض وذلك بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، ويأتي ذلك في إطار خطتها التوسعية والتي تستهدف الوصول إلى وجهات دولية جديدة استثماراً لأسطول طائراتها، وكانت "السعودية" قد أطلقت مطلع ابريل الماضي رحلات موسمية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى فيينا.

وتم جدولة 4 رحلات أسبوعياً على شبكة الخطوط السعودية من الرياض بالرقم SV153 ومثلها من فيينا بالرقم SV152 حيث ستكون الرحلات أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد، فيما سيتم التشغيل بطائراتها الحديثة المتميزة برحابة المقاعد وأحدث الأنظمة الترفيهية المتناسبة مع مختلف شرائح الضيوف والتي تتواكب مع الخدمات الجوية المميزة الأخرى التي تعزز تجربة السفر.

التشغيل إلى الوجهة الجديدة فيينا يعزز تواجد "السعودية" في قارة أوروبا وتوفر رحلات مباشرة وفق أوقات تم اختيارها بعناية لتتناسب مع رغبات الضيوف، كما أن التعاون مع برنامج الربط الجوي ساهم في تعزيز الخطط التوسعية الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة مع الالتزام بتقديم تجربة سفر ثرية ومميزة.

وتصل وجهات الخطوط السعودية إلى أكثر من مائة وجهة في أربع قارات حول العالم، ومن خلال خطتها الطموحة لزيادة طائراتها؛ ستواصل تدشين وجهات دولية جديدة تسعى من خلالها لربط العالم بالمملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بما يشمل قطاعات السياحة والترفيه والمال والأعمال والحج والعمرة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية "السعودية" هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 147 طائرة تطير إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2025" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

نبذة عن برنامج الربط الجوي:

برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.

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