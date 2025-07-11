تصدرت الخطوط السعودية قائمة أكثر العلامة التجارية الموصَى بها في المملكة العربية السعودية للسنة الثانية على التوالي وذلك ضمن تصنيف شركة YouGov المختصة في أبحاث الأسواق والذي استند إلى معايير الجودة والقيمة والرضا بحسب تقييم المستخدمين، حيث تفوقت علامة "السعودية" على العديد من العلامات التجارية الكبرى في العديد من المجالات.

وأوضح رئيس التسويق في مجموعة السعودية الأستاذ خالد بن عبدالقادر طاش أن مواصلة حصد هذا الاستحقاق وحضور "السعودية" اللافت في مؤشر YouGov يعكس قيمة العلامة التجارية والفهم العميق لتفضيلات الضيوف كما أنها تعكس ثقتهم بخدماتها ومنتجاتها التي تستهدف تطوير تجربة السفر، مضيفاً أن تعزيز هذه الثقة واستدامتها هو ما نصبو إليه ونستهدفه عبر ما سيتم تنفيذه من المبادرات النوعية في قطاع الطيران.

ويعتبر استحقاق "السعودية" إضافة نوعية لما سبق أن تم تحقيقه خلال السنوات الماضية ضمن تصنيف YouGov والتي تمتلك قاعدة كبيرة للأبحاث المتوفرة عبر شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث حصدت في وقت سابق أفضل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية.

وتشهد منظومة خدمات "السعودية" تطويراً جذرياً يستند إلى الابتكار وأحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران ومن خلال الاستثمار الأمثل في التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية التي تهتم بأدق تفاصيل مراحل السفر والانتقال بها لمستوى غير مسبوق على مستوى شركات الطيران عالمياً.

-انتهى-

#بياناتشركات