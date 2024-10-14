الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الخطوط الجوية الماليزية، الناقل الوطني الماليزي، عن تعيين المسافر، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية (جزء من مجموعة سيرا)، وكيلًا حصريًا للمبيعات العامة في المملكة. تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية الحضور المتنامي للخطوط الجوية الماليزية في المنطقة، وتؤكد دورها في دعم الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.

و من خلال هذه الشراكة، ستتولى المسافر إدارة جميع عمليات المبيعات وإصدار التذاكر للخطوط الجوية الماليزية في جميع أنحاء المملكة مستفيدة من خبراتها المحلية وقدراتها الرقمية الواسعة. كما ستعمل هذه الشراكة على تعزيز التواصل للمسافرين، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات الخطوط الجوية الماليزية ذات المستوى العالمي وشبكة رحلاتها الواسعة. بالإضافة إلى المبيعات، ستستفيد الخطوط الجوية الماليزية من العروض الشاملة التي تقدمها المسافر، بما في ذلك شركة إدارة الوجهات التابعة للمسافر "اكتشف السعودية"، وشركة تنظيم رحلات الحج والعمرة "مواسم"، إلى جانب "المسافر للأعمال".

و تتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى استقبال 150 مليون زائر بحلول نهاية العقد، بما في ذلك إطلاق باقات "عمرة بلس" المصممة خصيصًا للحجاج الماليزيين. يساهم دور المسافر في تعزيز هذه الرؤية، إلى جانب تجارب السفر الفاخرة التي تقدمها الخطوط الجوية الماليزية، ويعد بتوفير تجربة سفر سلسة للمسافرين القادمين والمغادرين.

قال ديرسينيش أريسانديران، الرئيس التجاري لشركة الخطوط الجوية الماليزية: "نتطلع في الخطوط الجوية الماليزية إلى شراكة مثمرة مع المسافر، ونحن نبدأ رحلتنا لتعزيز حضورنا في المملكة العربية السعودية وتقديم خدماتنا للمسافرين من المملكة وخارجها. من خلال الاستفادة من خبرة المسافر المحلية وإرثها العريق، نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز تجربة السفر للمسافرين السعوديين. شبكتنا الواسعة وخدماتنا المتميزة على متن الطائرة ستفتح آفاقًا جديدة وتوسع نطاق وصولنا إلى جمهور أوسع."

ومن جهته أكد مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر، على أهمية هذا التعاون، قائلًا: "نحن في المسافر نسعى باستمرار إلى تقديم خدمات من الطراز الأول لعملائنا الكرام من خلال شراكات استراتيجية وتوفير وصول سهل لعملائنا من قطاعي الشركات والجهات الحكومية والأفراد. وبصفتنا الوكيل العام المعين حديثاً للخطوط الجوية الماليزية في المملكة، نتطلع إلى الاستفادة من ريادتنا في هذا المجال وخبراتنا المحلية ودعمنا الميداني، بالإضافة إلى منصتنا المتطورة، لتقديم تجربة سلسة للمسافرين القادمين والمغادرين."

تقدم الخطوط الجوية الماليزية لضيوفها تجربة الضيافة الماليزية الشهيرة عالميًا، حيث تقل نحو 40,000 مسافر يوميًا إلى وجهات متنوعة حول العالم. تمتلك وتدير الخطوط الجوية الماليزية برهاد منذ سبتمبر 2015، وتربط المسافرين بأكثر من 900 وجهة في أكثر من 170 منطقة، وتوفر الوصول إلى أكثر من 600 صالة مطار حول العالم.

تقدم المملكة العربية السعودية تجربة سياحية متنوعة للمسافرين الماليزيين، وتلبي ثقافتها الغنية وتراثها ومناظرها الطبيعية الخلابة احتياجات جميع المسافرين. مع وجود سبعة مواقع لمسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وأكثر من 1000 موقع أثري، تعد المملكة كنزاً لاكتشافات ثقافية فريدة. اليوم، أصبحت المملكة وجهة ترفيهية عالمية متميزة مع مواقع شهيرة تجذب السياح الدوليين مثل "فيا الرياض" و"تراس البجيري". كما يضيف موسم الرياض الحيوي ومهرجان سماء العلا الشهير، الذي يمزج بين الثقافة والترفيه، لمسة فريدة تجعل المملكة وجهة استثنائية تجذب السياح الإقليميين والدوليين. تلعب "المسافر" دوراً رئيسياً في قطاع السياحة الديناميكي في المملكة من خلال منصتها المبتكرة والمتطورة التي تقدم خدمات سلسة للمسافرين القادمين والمغادرين.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، و بغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

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