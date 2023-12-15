الناقلة القطرية تُشغِّل أكثر من 125 رحلة أسبوعياً إلى 10 مدن في المملكة العربية السعودية معززةً بذلك من التزامها اتجاه سوق السفر السعودية

الدوحة، قطر ــ أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، عن تدشين رحلتها الجوية المباشرة إلى مدينة تبوك، الوجهة العاشرة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الخميس، 14 ديسمبر 2023. وتشغّل الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلتين أسبوعياً، خلال يومي الأحد والخميس، إلى مدينة تبوك على متن طائرة من طراز إيرباص A320.

وستساهم الرحلات المباشرة إلى مدينة تبوك في تسهيل رحلات العمل والسياحة، وذلك بفضل تغطية شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية لـ10 مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع ونيوم وتبوك، لتعزز بذلك الناقلة القطرية الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

وستُمكِّن هذه الرحلات جميع المسافرين من السعودية من الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية إلى أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك الصين، وأوروبا، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا، وماليزيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالإعلان عن تدشين رحلاتها إلى تبوك، وجهتها العاشرة في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي في أعقاب إطلاقنا لرحلاتنا الجوية إلى العلا ونيوم واستئناف عملياتنا إلى مدينة ينبع في الأسابيع الأخيرة. حيث تساهم هذه الخطوة في تعزيز التزامنا بتقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية. كما وتقدم مدينة تبوك لزائريها العديد من التجارب التاريخية والثقافية والطبيعية، لذلك نتطلع إلى انضمامها إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية".

وقال سعادة الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، م. علي محمد مسرحي: "نحن سعداء اليوم بتتويج كل تلك النجاحات الثنائية من خلال تدشين رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك وبعدة وجهات أُخرى. حيث تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية للمنطقة بتوفيرها خيارات أكثر للمسافرين عبر المطار بما يحقق التنمية السياحية لزوار وأهالي المنطقة، خصوصاً وأن هذا الإعلان يأتي بعد استقبال مطار الأمير سلطان لعدة رحلات جديدة متيحاً بذلك خيارات سفر متنوعة إلى العديد من الوجهات الجديدة القادمة."

وتُعرف مدينة تبوك بأنها البوابة الشمالية لشبه الجزيرة العربية، فهي تتميز بتاريخها الغني وطبيعتها الرائعة ومأكولاتها المحلية الشهية. كما تشتهر المدينة بمواقعها الأثرية ومناظرها الطبيعية الخلابة وقممها التي تكتسي بالثلوج في فصل الشتاء.

وتُشغِّل الخطوط الجوية القطرية أكثر من 125 رحلة أسبوعياً إلى عدة وجهات في المملكة العربية السعودية، وتُكرِّس جهودها لتزويد المسافرين من ست قارات حول العالم بمجموعة من الخيارات السلسة والمتنوعة لاستكشاف مدن رائعة في المملكة العربية السعودية وذلك على متن أسطول الناقلة القطرية الحديث وعبر مقر عملياتها، مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية.

يمكن للمسافرين إلى تبوك حجز تذاكر الرحلات من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية أو زيارة وكيل سفرهم المفضل.

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