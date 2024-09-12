الدوحة، قطر ــ يسر الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن توسيع شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية بعد استئناف رحلاتها الجوية إلى مدينة أبها، حيث ستشغّل الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلتين أسبوعياً إلى مطار أبها الدولي اعتباراً من 2 يناير 2025. كما وستزيد الناقلة القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى نيوم من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه الخطوة لتقدم للمسافرين الكرام المزيد من خيارات السفر من خلال شبكة وجهات الناقلة القطرية المتنامية التي تضم ما يفوق الـ170 وجهة عالمية وعبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم وفقاً لتصويت جوائز سكاي تراكس العالمية 2024.

ومن الجدير ذكره أن مدينة أبها، الوجهة رقم 11 للخطوط الجوية القطرية في المملكة العربية السعودية، تشتهر بمناظرها الخلابة وتراثها الثقافي الغني. ويأتي استئناف الرحلات الجوية المباشرة إليها لتعزز من حضور الناقلة القطرية التي تشغّل رحلاتها الحالية إلى كلٍ من العلا، والدمام، والقصيم، وجدة، والمدينة المنورة، ونيوم، والرياض وتبوك، والطائف، وينبع. ومن خلال أكثر من 140 رحلة أسبوعياً إلى المملكة، تشدد الخطوط الجوية القطرية على التزامها اتجاه سوق السفر في السعودية وتعزيز الربط الجوي في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الناقلة الوطنية لدولة قطر المجال أمام المسافرين إلى نيوم لخوض تجربة فريدة من نوعها في "أرض الأحلام"، حيث سيعيشون ويعملون في وئام مع الطبيعة؛ علماً بأن الخطوط الجوية القطرية تشغّل حالياً رحلتين أسبوعياً إلى نيوم، واعتباراً من هذا الشتاء، سيتم تشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى المنطقة.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسرّ الخطوط الجوية القطرية أن تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة أبها وترفع من عدد الرحلات إلى نيوم، مما يساهم في تعزيز حضورها المميز في المملكة العربية السعودية. وفي السياق نفسه، تأتي هذه الخطوة لتشدد على التزامنا الراسخ بربط مسافرينا الكرام بوجهاتهم المفضلة في المملكة السعودية. نتطلع للترحيب بجميع المسافرين على متن رحلاتنا الجوية للاستمتاع بخدماتنا المتميزة سواء في الجو أو في مقر أعمالنا، مطار حمد الدولي."

وقال السيد ماجد خان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي: "يسعدنا أن تطلق الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران حسب تصويت سكاي تراكس العالمية، رحلاتها الجوية المباشرة إلى منطقة عسير في المملكة العربية السعودية وتحديداً مدينة أبها. وبفضل شبكة وجهاتها العالمية، سيُتاح المجال أمام المسافرين من أكثر من 170 وجهة عالمية لزيارة مدينة أبها عبر مطار حمد الدولي، مقر عمليات الناقلة القطرية، مما يساهم في دعم استراتيجيتنا السياحية التي تهدف إلى جعل الأمكان السياحية في المملكة العربية السعودية قريبة من السواح من جميع أنحاء العالم."

وصرّح المهندس علي مسرحي، الرئيس التنفيذي لتجمع المطارات الثاني: "يفخر تجمع المطارات الثاني، الذي يدير 22 مطاراً بما في ذلك مطار أبها ونيوم، بشراكته مع الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران حسب تصنيف سكاي تراكس العالمية. ومن الجدير بالذكر أن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة إلى منطقة عسير وأبها، وكذلك نيوم، يتماشى تماماً مع أهدافنا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للطيران وبرنامج الربط الجوي. حيث تعزز هذه الخطوة شبكتنا العالمية وتسلط الضوء على التزامنا بالارتقاء بمكانة مطاراتنا. ومع حصولنا على 19 اعتماداً من المجلس الدولي للمطارات، نحن ملتزمون بتقديم خدمات طيران من الدرجة الأولى".

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير م.هاشم الدباغ، أن المنطقة تهدف إلى أن تكون وجهة عالمية طوال العام انطلاقا من توجهها الاستراتيجي و التوجه السياحي لعسير، معبراً عن سعادة الهيئة بفتح خط جديد من وإلى مطار أبها الدولي عبر الخطوط الجوية القطرية، مشيراً إلى قدرة مطار أبها الدولي الحالي على استقبال 1.1 مليون وارتفاع القدرة الاستيعابية لمطار أبها الدولي الجديد لــ 13 مليون مسافر سنوياً مما ينعكس هذا إيجابياً على السياحة في المنطقة.

ومع تدشين هذه الرحلات، سيتمكّن المسافرون من مدينة أبها من زيارة الوجهات العالمية، بما في ذلك دبي والشارقة ومانيلا مما يسهّل استكشاف آفاق عالمية جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين الاستمتاع بالمرافق ذات المستوى العالمي في مطار حمد الدولي، الذي تم اختياره مؤخراً كأفضل مطار في العالم و أفضل مطار في الشرق الأوسط من قبل سكاي تراكس العالمية، مما يضمن تجربة سفر استثنائية لا تضاهى.

وانطلاقاً مما سبق، تواصل الخطوط الجوية القطرية تنمية شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز خيارات السفر للمسافرين في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في تمكين ريادتها في المنطقة. ويمكن للمسافرين إلى أبها ونيوم وغيرها من الوجهات حجز تذاكر الرحلات من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية وتطبيق الجوال.

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