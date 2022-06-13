الناقلة الوطنية لدولة قطر، أفضل شركة طيران في العالم، تعزز رحلاتها من مدينة الشارقة متيحة للمسافرين أفضل خيارات السفر وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022

ستتيح رحلات الناقلة القطرية الإضافية من الإمارات العربية المتحدة أمام المسافرين إمكانية استكشاف شبكة وجهاتنا العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة، والاستمتاع بتجربة الضيافة القطرية الأصيلة

الدوحة، قطر- تعلن الخطوط الجوية القطرية عن زيادة عدد رحلاتها الجوية من مدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، حيث ستشغّل ثلاث رحلات يوميّاً من الإمارات إلى الدوحة، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022.

وستتيح هذه الرحلات الإضافية أمام المسافرين المزيد من المرونة وأفضل خيارات السفر إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية المتنامية. ومع هذه الزيادة في خدماتها، ستشغل الناقلة القطرية 21 رحلة أسبوعيّاً من الشارقة، و63 رحلة إلى بوابات الخطوط الجوية القطرية الثلاث في الإمارات العربية المتحدة؛ دبي والشارقة وأبو ظبي.

ويمكن للمسافرين من الشارقة الإستفادة من شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية وشركائها الإستراتيجيين. وكجزء من اتفاقية الرمز المشترك الموسعة مع خطوط إنديجو الجوية؛ وضعت الخطوط الجوية القطرية رمزها على رحلات الناقلة الهندية بين الدوحة ودلهي، ومومباي، وحيدر آباد، وتشيناي، وبنغالور، وكوتشي، وكاليكوت. وتشغّل كل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط إنديجو الجوية معاً أكثر من 340 رحلة أسبوعياً إلى 13 وجهة في الهند. كما ستشهد المرحلة الأولى من اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الأمريكية؛ تشغيل أكثر من 1000 رحلة داخلية للخطوط الجوية الأمريكية، الأمر الذي سيتيح أمام مسافري الناقلة القطرية إمكانية السفر إلى العديد من الوجهات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيحظى المسافرون من الشارقة بإمكانية الاستمتاع بجمع واسترداد نقاط المكافآت من آفيوس، وهي عملة المكافآت الجديدة لبرنامج الولاء التابع للناقلة القطرية، الأمر الذي من شأنه إتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين للاستفادة من العروض والابتكارات المذهلة عند استرداد وإنفاق نقاط أفيوس. كما سيتمكّن أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، من الاحتفاظ برصيد المكافآت الذي حصلوا عليه في السابق، مع مواصلة الاستفادة من فرص استرداد نقاط المكافآت المتاحة أمامهم حالياً.

وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، و"أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط". وتتصدر الناقلة الوطنية لدولة قطر شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق في أعوام (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021).

وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران" من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات". ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ على أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" من شركة سكاي تراكس العالمية.

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