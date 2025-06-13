أعلنت الخطوط الجوية التركية، شركة الطيران التي تُسيّر رحلاتها إلى أكبر عدد من البلدان مقارنة بأي شركة أخرى في العالم، وشركة طيران تاب البرتغال، الناقل الوطني للبرتغال وشركة الطيران الأوروبية الرائدة التي تُسيّر رحلاتها إلى البرازيل، عن توسيع نطاق شراكتهما الحالية عبر اتفاقية الرمز المشترك.

وبموجب الاتفاقية المُوسعة التي تم الإعلان عنها مُؤخرًا في الاجتماع السنوي العام الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) الذي عُقد في نيودلهي، ستوفر كلتا الشركتين لضيوفهما مجموعة أوسع من خيارات السفر السلسة التي تتجاوز شبكاتهما العالمية الحالية. وسيدخل نطاق التعاون وجهات سفر جديدة ومثيرة منها البرازيل والمغرب وقطر وموريشيوس. كما أُضيفت دالامان وبودروم، وهما وجهتان صيفيتان بارزتان في تركيا، إلى الاتفاقية، مما يعزز خيارات السفر بين تركيا والبرتغال، ويسهل الوصول إلى الوجهات الترفيهية المرغوبة من المسافرين.

وتعليقًا على الاتفاقية، صرّح بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، قائلاً: "يسرّنا تعزيز شراكتنا الراسخة مع طيران تاب البرتغالية. يُتيح نطاق الاتفاقية الجديد مرونةً أكبر ومجموعةً أوسع من خيارات السفر، مع الإسهام في تطوير العلاقات التجارية والسياحية بين بلدينا. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون القيّم في السنوات القادمة".

من جانبه، علّق لويس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لشركة طيران تاب البرتغالية، قائلاً: "نظرًا لبنية شبكتنا الواسعة، نحتاج إلى إيجاد طرق ذكية لربطنا بالشرق. والتعاون مع شركاء متميزين هو سبيلنا لتحقيق ذلك. سيوفر هذا لمسافرينا حول العالم ومجتمعنا البرتغالي خيارات أوسع لزيارة وجهات جديدة ومثيرة مع شريكنا الخطوط الجوية التركية".

هذا التعاون القوي بين الشركتين الرائدتين في قطاع الطيران لا يعمل على تعزيز حضور شبكتهما التي تربط المدن والمناطق المختلفة في العالم فحسب، بل يعزز أيضًا من زيادة حركة السياحة والأعمال بين تركيا والبرتغال، وكذلك إلى وجهات رئيسية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وإفريقيا والشرق الأوسط.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

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