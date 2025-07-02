أعلنت الخطوط الجوية التركية -الناقل الوطني لتركيا-، وطيران البلطيق -شركة الطيران الوطنية في لاتفيا-، عن توسيع نطاق شراكتهما الحالية في اتفاقية الرمز المشترك، ليضيفا العديد من الوجهات الجديدة إلى شبكة رحلاتهما.

ومنذ عام 2023، قامت الناقلتان (الخطوط الجوية التركية، وطيران البلطيق) بتشغيل رحلات جوية بين إسطنبول وريغا بموجب اتفاقية الرمز المشترك. ويعد هذا التوسع الأخير امتدادًا لتلك الشراكة، مما يسمح لكلتا الناقلتين بدخول أسواق جديدة، وتوسيع وجهاتهما، وتعزيز الترابط لخدمة المسافرين على متن رحلاتهما بشكل أفضل. وتمثل هذه الشراكة القوية خطوة أخرى في طريق توسيع النطاق العالمي للشركتين.

وبموجب الاتفاقية الموسعة، ستضع الخطوط الجوية التركية رمزها التسويقي على رحلات مختارة تشغلها شركة طيران البلطيق من ريغا إلى توركو (TKU) وتامبيري (TMP) في فنلندا، بالإضافة إلى بالانغا (PLQ) في ليتوانيا. وفي المقابل، سيُسمح لشركة طيران البلطيق بوضع رمزها التسويقي على رحلات الخطوط الجوية التركية من إسطنبول إلى الوجهات التالية: تبليسي (TBS)، وباتومي (BUS)، وعشق آباد (ASB)، وباكو (GYD)، ودوشانبي (DYU)، وبيشكيك (FRU). وسيتم إطلاق هذه المسارات الجديدة بعد استكمال الموافقات التنظيمية.

وتعليقًا على التوسع في الشراكة، صرّح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي ً: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع طيران البلطيق بشكل أقوى. وتعكس اتفاقية الرمز المشترك الموسعة التزامنا بتوفير المزيد من خيارات السفر وتعزيز الربط للمسافرين. وبصفتنا شركة الطيران التي تسير رحلاتها لأكبر عدد من الدول حول العالم، سنواصل الربط بين القارات والثقافات المختلفة من خلال شراكاتنا الاستراتيجية وشبكة وجهاتنا المتنامية".

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي المؤقت ومدير العمليات في طيران البلطيق بولس كاليتيسً: "يسعدنا أن نتقدم خطوة جديدة في شراكتنا مع الخطوط الجوية التركية. توفر هذه الشراكة المزيد من فرص السفر للمسافرين من دول البلطيق عبر الخطوط الجوية التركية مستفيدين من شبكاتها العالمية الواسعة. وفي الوقت ذاته، يمكن للمسافرين من تركيا الاستمتاع بوصول أكبر إلى وجهات طيران البلطيق في جميع أنحاء دول البلطيق وشمال أوروبا. نحن نتطلع لمواصلة هذا التعاون الناجح ".

في إطار الشراكة الموسعة، ستضع الشركتان رموز رحلاتهما التسويقية على الوجهات الجديدة المشمولة بالاتفاق، بالإضافة إلى وجهة ريغا-إسطنبول-ريغا الحالية. ومن المتوقع أن تستمر الاتفاقية في جذب أعداد متزايدة من المسافرين، مما يوفر تجارب سفر سلسة وربط أفضل بين شبكة الوجهات لدى الشركتين.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 486 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 353 وجهة حول العالم، منها 300 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 131 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

المكتب الإعلامي لستار أليانس: هاتف: +65 8729 6691 البريد الإلكتروني: mediarelations@staralliance.com

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نبذة عن طيران البلطيق

تُعد طيران البلطيق الناقل الجوي الرائد في دول البلطيق، وإحدى شركات الطيران الأسرع نموًا في أوروبا. وبصفتها شركة طيران هجينة فهي تجمع بين مزايا شركات الطيران التقليدية ومنخفضة التكلفة. ومن خلال شبكة تضم قرابة 130 وجهة انطلاقًا من ريغا وتالين وفيلنيوس وتامبيري، إضافة إلى الرحلات الموسمية من جزر الكناري، تربط طيران البلطيق دول منطقة البلطيق بأكثر من 70 وجهة في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والقوقاز.

تأسست الشركة في عام 1995، وتشغّل اليوم واحدًا من أحدث أساطيل الطائرات في أوروبا، والمكوّن من 50 طائرة من طراز إيرباص A220-300، ويعمل بها أكثر من 2800 موظف. وفي فبراير 2025، أصبحت طيران البلطيق أول شركة طيران أوروبية توفّر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالية السرعة من ستارلينك مجانًا على متن رحلاتها.

وتعود ملكية الشركة في غالبيتها لدولة لاتفيا بنسبة 97.97%، بينما يمتلك المساهمون من القطاع الخاص النسبة المتبقية (2.03%). وفي يناير 2025، أعلنت مجموعة لوفتهانزا عن استثمارها في حصة أقلية في الشركة، ومن المتوقع استكمال الصفقة في الربع الثاني من عام 2025.

التزام شركة طيران البلطيق بالتميّز تُوّج بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها لقب "أفضل شركة طيران في المنطقة" من قبل سكاي تراكس Skytrax لثلاث سنوات متتالية. وفي عام 2023، حصلت على جائزة اختيار المسافرين من أبيكس APEX لأفضل خدمة مقصورة في أوروبا، بينما حصلت في عام 2024 على جائزة فئة أربع نجوم لشركات الطيران من أبيكس APEX، تقديراً لالتزامها وتفانيها في تقديم تجربة سفر عالية الجودة.

وفي العام نفسه، حصدت جائزة PROS AI Innovator بفضل استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق تحولات تشغيلية وتحسين كفاءة عملياتها. وفي عام 2025، دخلت الشركة لأول مرة التصنيف العالمي الصادر عن إيرلاين ريتنج Airline Ratings، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة أكثر 50 شركة طيران أمانًا في العالم، ليتم إدراجها ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا لعام 2025.

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