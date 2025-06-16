أعلنت الخطوط الجوية التركية، وشركة طيران آيسلندا، عن توسيع نطاق شراكتهما الحالية في اتفاقية الرمز المشترك، وذلك خلال الاجتماع السنوي العام الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) في نيودلهي بالهند. ليمثل هذا التوسع خطوةً مهمةً في تعزيز الربط بين منطقتين محوريتين تقعان عند تقاطع القارات والمحيطات.

ومنذ بدء الشراكة بينهما في يونيو 2023، تعاونت الناقلتان الوطنيتان (الخطوط الجوية التركية، وطيران آيسلندا) بموجب اتفاقية الرمز المشترك، لتوفير خيارات سفر أكثر سلاسة للمسافرين. وبناءً على هذا التعاون، ستُقوم طيران آيسلندا بتسيير رحلات مباشرة بين ريكيافيك وإسطنبول، ابتداءً من 5 سبتمبر 2025، مرتين أسبوعيًا خلال فصل الشتاء. وستُدمج هذه الرحلات الجديدة في نطاق الاتفاقية، مما يسمح للخطوط الجوية التركية بوضع رمزها التسويقي على عمليات الناقل الوطني لآيسلندا.

في المقابل، ستضع طيران آيسلندا رمزها التسويقي على رحلات مختارة للخطوط الجوية التركية خارج إسطنبول، تغطي وجهات في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. ليسهم هذا التكامل الموسع في ربط شبكة طيران آيسلندا عبر الأطلسي بالشبكة العالمية للخطوط الجوية التركية عبر قارات متعددة، مما يتيح فرصًا جديدة لسفر الأعمال والترفيه على حد سواء.

وتعليقًا على التوسع في الشراكة، صرّح بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، قائلاً: "يتجاوز هذا التعاون كونه شراكة تجارية، بل يمثل تكاملًا استراتيجيًا بين شركتين موثوقتين. ومن خلال إطلاق رحلات مباشرة بين ريكيافيك وإسطنبول ودمج شبكاتنا، نفتح الباب أمام تدفقات جديدة في حركة النقل الجوي وخيارات الربط بين أيسلندا وتركيا وخارجها".

من جانبه، علّق بوجي نيلز بوجاسون، الرئيس التنفيذي لشركة آيسلندا للطيران، قائلاً: " إن تعزيز الشراكة مع الخطوط الجوية التركية سيوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وتواصلاً عبر شبكتينا المشتركتين. ويعكس توسيع شراكتنا بالرمز المشترك إلى وجهات متعددة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا التزامنا المشترك بتقديم خدمة متميزة، وبناء شبكة عالمية أقوى، وفتح آفاق جديدة للنمو".

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون المُعزز في تعزيز السياحة والتجارة بين تركيا وأيسلندا إلى جانب دعم الاتصال العالمي من خلال واحدة من أكثر شبكات الطيران شمولاً في أوروبا.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

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