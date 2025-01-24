أعلنت الخطوط الجوية التركية، التي تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، عن استئناف رحلاتها إلى دمشق، التي توقفت منذ أبريل 2012. ويعود تاريخ بدأ رحلات الخطوط الجوية التركية إلى سوريا، إلى فبراير من العام 1984 قبل أن يتم اتخاذ قرار وقف هذه الرحلات.

وستقوم الخطوط الجوية التركية ابتداءً من 23 يناير بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى دمشق خلال أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

وقال الدكتور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية واللجنة التنفيذية، أحمد بولات: "نشعر بالحماسة لاستئناف رحلاتنا إلى العاصمة السورية. ونحن ندرك أن عودة الخطوط الجوية التركية، من شأنها الإسهام في تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع بين بلدينا، وتحسين التعاملات التجارية إلى جانب استكشاف الفرص الثقافية في المنطقة. وفي ظل جهودنا الهادفة إلى تنويع منافذ الوصول من الشرق الأوسط إلى العالم، نواصل في مهمتنا المتمثلة ببناء جسور بين البلدان والشعوب حول العالم من خلال شبكة رحلاتنا الفريدة."

يمكن لركاب الخطوط الجوية التركية السفر ذهاباً وإياباً من إسطنبول إلى دمشق بأسعار تبدأ من 299 دولار أمريكي، تشمل جميع الضرائب والرسوم. تعتمد هذه الأسعار على تسعيرة الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية وقد تختلف في المكاتب التجارية والوكلاء.

جدول الرحلات

رقم الرحلة تبدأ تنتهي الايام الانطلاق الوصول TK 846 23.01.2025 27.03.2025 الثلاثاء الخميس الاحد اسطنبول 09:00 11:00 دمشق TK 847 23.01.2025 27.03.2025 الثلاثاء الخميس الاحد تركيا 13:00 15:10 اسطنبول

*جميع الأوقات هي بالتوقيت بالمحلي

تسير الخطوط الجوية التركية رحلات إلى 352 وجهة في 131 دولة، وتواصل تعزيز رحلاتها السلسة من خلال وجهات جديدة، مع تقديم خدمة ذات جودة استثنائية في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية التركية وجداول الرحلات، يرجى زيارة www.turkishairlines.com

أو الاتصال على الرقم 444 0 849، أو التواصل مع أي مكتب مبيعات للخطوط الجوية التركية.

الخطوط الجوية التركية

العلاقات الإعلامية

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

للمزيد من المعلومات عن الخطوط الجوية التركية، يرجى زيارة الموقع الرسمي www.turkishairlines.com أو متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب، لينكدإن، وإنستجرام.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

المكتب الإعلامي لستار أليانس: هاتف: +65 8729 6691 البريد الإلكتروني mediarelations@staralliance.com

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