القاهرة، مصر: استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى مدينة مصراتة، الوجهة الثالثة لها في ليبيا بعد طرابلس وبنغازي. وكانت شركة الطيران الوطنية قد علّقت رحلاتها إلى مصراتة في يناير 2015، وها هي الآن تعاود تشغيلها، لتخدم حالياً 62 وجهة في جميع أنحاء القارة الإفريقية. وسيتم تشغيل رحلات مصراتة باستخدام طائرات من طراز B737-78D ثلاث مرات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وفي تعليقه على إطلاق رحلات مصراتة، قال محمود يايلا، نائب رئيس المبيعات الإقليمي (المنطقة الثانية) في الخطوط الجوية التركية:" تفخر الخطوط الجوية التركية بمواصلة دورها الحيوي في ربط القارات وتعزيز التواصل العالمي، وهذه المرة من خلال مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا والتي تربطنا بها علاقات تاريخية عميقة. وبصفتنا الناقل الوطني لتركيا، سنواصل اتخاذ خطوات لتلبية الطلب المتزايد على السفر مع استمرار النمو الاقتصادي في إفريقيا. ووفقاً للظروف السوقية المتغيرة والطلب المتزايد، سنواصل تنويع بوابات إفريقيا إلى العالم."

مواعيد الرحلات المجدولة:

وسيتمكن ضيوف الخطوط الجوية التركية الذين يشترون تذاكرهم حتى 9 سبتمبر 2025، من السفر من إسطنبول إلى مصراتة ابتداءً من 349 دولاراً أمريكياً، ومن مصراتة إلى إسطنبول ابتداءً من 249 دولاراً أمريكياً، وذلك للرحلات حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025. تستند هذه الأسعار الترويجية إلى ما هو منشور على الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية، وقد تختلف عند الشراء من مكاتب المبيعات أو وكالات السفر."

وتقع مصراتة في شمال غرب ليبيا، على الساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط، وهي ثالث أكبر مدن البلاد، وتُعد من أكثر المراكز تطوراً في مجال الصناعة والتجارة. كما يُعتبر ميناء مصراتة من أهم مراكز النقل البحري في شمال إفريقيا.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست الخطوط الجوية التركية في العام 1933 بأسطول مكوّن من خمس طائرات، وتنتمي اليوم لعضوية تحالف "ستار ألاينس"، وتضم أسطولاً من 485 طائرة (للركاب والشحن)، وتسيّر رحلاتها إلى 353 وجهة حول العالم، منها 300 وجهة دولية و53 محلية في 131 دولة.

نبذة عن تحالف ستار ألاينس:

تأسس تحالف "ستار ألاينس" عام 1997 كأول تحالف طيران عالمي فعلي، وانطلق من وعد بتوفير شبكة واسعة، واعتراف عالمي، وخدمة مريحة للمسافرين حول العالم. ومنذ تأسيسه، قدم التحالف أكبر شبكة خطوط جوية وأكثرها شمولاً، مع التركيز على تحسين تجربة المسافر طوال رحلته مع التحالف.

وتشمل شركات الطيران الأعضاء في التحالف: طوط إيجين الجوية، وطيران كندا، وطيران الصين، وطيران الهند، وطيران نيوزيلندا، والخطوط الجوية اليابانية (ANA)، وخطوط آسيانا الجوية، والخطوط الجوية النمساوية، وأفيانكا، وخطوط بروكسل الجوية، وخطوط كوبا الجوية، والخطوط الجوية الكرواتية، ومصر للطيران، والخطوط الجوية الإثيوبية، وإيفا إير، والخطوط الجوية البولندية (LOT)، ولوفتهانزا، وخطوط شينزين الجوية، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية الجنوب أفريقية، والخطوط الجوية السويسرية، وطيران البرتغال (TAP)، والخطوط الجوية التايلاندية، والخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية المتحدة. وتقدم شبكة تحالف ستار ألاينس حالياً 17,837 رحلة يومية تصل إلى أكثر من 1,160 مطاراً في 192 دولة. كما تُوفّر رحلات مواصلة إضافية عبر شريك التحالف "جونياو إيرلاينز".

