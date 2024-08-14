أديس أبابا، إثيوبيا - أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية أنها تخطط لبناء أكبر مطار في أفريقيا في أبوسيرا. يمثّل هذا المشروع عنصراً هاماً ضمن خطة الخطوط الجوية الإثيوبية الاستراتيجية التي تمتد على 15 عاماً لتصبح واحدة من شركات الطيران الأكثر تنافسية في العالم.

سيتيح موقع المطار تحقيق نمو تدريجي، ويمكّن الشركة من تلبية توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي بنمو يتجاوز 200% خلال العقد المقبل، متفوّقاً على مطار بولي الدولي الذي لا يتمتع بأي إمكانيات للتوسع. يساهم موقع مدينة أبوسيرا المنخفض عن مستوى سطح البحر في تعزيز أداء إقلاع الطائرات؛ كما سيتيح خط السكك الحديدية السريع الموجد في الموقع تسهيل الوصول إلى أديس أبابا.

في المرحلة الأولى المقرر استكمالها في عام 2029، من المتوقع أن يستوعب المطار الجديد 60 مليون مسافر سنوياً - أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المسافرين في أكثر المطارات الأفريقية ازدحاماً في الوقت الحالي - كما سيسمح بخلق آلاف الوظائف في قطاع الطيران لخدمة قاعدة عملاء وأسطول الخطوط الجوية الإثيوبية المتناميين. وبعد الانتهاء من مشروع البناء، سيخدم المطار 110 مليون مسافر سنوياً - أي أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية لمطار بولي الدولي.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال مسفن تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية: "بفضل طاقته الاستيعابية الاستثنائية ومرافقه ذات المستوى العالمي، سيسمح هذا المطار الجديد بتعزيز مكانة قطاع الطيران في أفريقيا."

ولتنفيذ هذا المشروع التحوّلي الجديد، منحت الخطوط الجوية الإثيوبية عقداً استشارات هندسية لتحالف تقوده شركة دار الهندسة للاستشارات (الشاعر وشركاه)، وشركة زها حديد للهندسة المعمارية، وشركة باسكال+واتسون للهندسة المعمارية، وشركة "لاندروم آند براون"، وشركة "تي واي لين" (TY Lin).

تنتمي كل من شركة دار وشركة "تي واي لين" (TY Lin) وشركة "لاندروم آند براون" إلى شركة سيدارا، وهي شركة تعاونية عالمية تحتل المرتبة الأولى في مجال الطيران (بحسب مجلةEngineering News Record للعام 2023). هذا وتقدّم شركة زها حديد للهندسة المعمارية قدرات تصميمية حائزة على جوائز وسجلاّ حافلاّ من مشاريع المطارات المشهود لها عالمياً، بينما أنجزت شركة باسكال + واتسون للهندسة المعمارية بنجاح أكثر من 2000 مشروع طيران في 70 مطاراً.

ستتولى هذه الشركات مجتمعةً تقديم خدمات الاستشارات الفنية والهندسة وإدارة المشاريع والإشراف على الإنشاءات لمرافق الركاب التي تبلغ مساحتها 600,000 متر مربع، و126,000 متر مربع من المرافق الخاصة بدعم شركات الطيران، بالإضافة إلى مدرجين متوازيين من طراز 4 إي والبنية التحتية المرتبطة بها، وغيرها من المرافق الرئيسية والبنى التحتية.

لمحة عن مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية

تعدّ الخطوط الجوية الإثيوبية واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً على مستوى العالم والأكبر في أفريقيا. واستناداً إلى سجل حافل بالنجاحات يمتد على مدى 78 عاماً، تدير الخطوط الجوية الإثيوبية أحدث أسطول من الطائرات في أفريقيا إلى أكثر من 150 وجهة في خمس قارات.

https://www.ethiopianairlines.com/et

لمحة عن دار الهندسة

تقدم دار للاستشارات خدمات التصميم والتخطيط والهندسة والإدارة للمباني والمدن والنقل ومشاريع البنية التحتية.

لمحة عن شركة زها حديد للهندسة المعمارية

تأسست شركة زها حديد للهندسة المعمارية قبل 45 عاماً في لندن، وتقدم خدمات الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط في جميع أنحاء العالم.

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