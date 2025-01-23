الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة: يسرّ الحمرا، الشركة الرائدة للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة، الإعلان عن اكتمال وتسليم شقق المارينا في الحمرا – وهي منطقة سكنية فاخرة تقع ضمن مجتمع قرية الحمرا في رأس الخيمة.

يذكر أن هذه أول عملية تسليم للمشاريع التي انطلقت ضمن الخطة الاستراتيجية الطموحة للحمرا على مدى خمس سنوات، لتكون خطوة مهمة في توسع مجتمع الحمرا الراقي. ومن المتوقع أن يتم العام المقبل تسليم جزيرة فالكون – وهي مشروع بارز آخر ضمن الخطة.

وتضم شقق المارينا في الحمرا 318 شقة ذات تصميم أنيق ومتميز، تتنوع من الاستوديوهات إلى الشقق من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، وجميعها مصممة بعناية تامة لتمنح سكانها أرفع مستويات الحياة العصرية. فهي تجمع بين التصميم الأنيق والجوانب العملية التي تجعل منها الخيار الأمثل للأفراد والعائلات الراغبة بالاستمتاع بحياة مريحة وراقية، إلى جانب الشرفات الخاصة ذات الإطلالات الخلابة على مجتمع الحمرا ونادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة وعلى الخليج العربي. كما يستمتع السكان بالمناظر الجميلة من مناطق السباحة ومرافق الصالة الرياضية.

ومن خلال موقعها المميز في مجتمع قرية الحمرا، توفر شقق المارينا للمقيمين تجربة معيشية استثنائية، تضم مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والخدمات العالمية المستوى. تشمل هذه المرافق صالة رياضية مجهزة بالكامل، مناطق للسباحة، متاجر تجزئة، مطاعم، مقاهي، إضافة إلى مرافق رياضية وترفيهية شاملة. تم تصميم الوجهة لتوفر تجربة متكاملة تعكس أسلوب الحياة الراقي، وتؤكد نهج الحمرا المتكامل في التطوير العقاري المتميز، كما تعكس التزامها بتحسين جودة الحياة للمقيمين.

ومن بين السمات البارزة في مشروع شقق المارينا بالحمرا الباقة الحصرية للعمل والإقامة، وهي عرض حصري يوفر للمشترين تأشيرة إقامة في دولة الإمارات لمدة 12 عامًا ورخصة عمل وتأشيرة شريك مقابل دفعة أولى بنسبة 20 بالمائة. توفر هذه المبادرة الفريدة فرصة للمستثمرين والمحترفين والعاملين لحسابهم الخاص للعيش والعمل في دولة الإمارات وترتيب إقامتهم بسهولة تامة، مما يعزز التزام الحمرا بتحقيق القيمة والراحة لسكانها.

ومع اكتمال مشروع شقق المارينا والتخطيط لتسليم جزيرة فالكون في العام المقبل، تواصل الحمرا الارتقاء بمعايير تطوير العقارات الفاخرة ودفع التقدم الاستراتيجي لترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة بارزة للحياة والعمل والاستثمار.

في هذا السياق قال بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا: "يسعدنا أن نعلن عن تسليم مشروع شقق المارينا، الذي يُعد بمثابة إعادة تعريف لمفهوم الحياة الراقية في رأس الخيمة. تم إطلاق هذا المشروع كجزء من خطة النمو الاستراتيجية الخمسية لشركة الحمرا، ويُعد إتمامه إنجازًا بارزًا وشهادة على التفاني والجهد المستمر من قبل فريقنا بالكامل. نحن ملتزمون بالابتكار في جميع مشاريعنا المتميزة، مما يمنحنا ميزة تنافسية قوية في القطاع، ويساعدنا في رفع المعايير لتجعل رأس الخيمة وجهة مثالية للعيش والعمل والازدهار والاستثمار. ونحن واثقون أن شقق المارينا ستستقطب أولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة عصري في واحدة من أكثر الوجهات ديناميكية في دولة الإمارات."

ندعو المستثمرين المحتملين والراغبين بشراء المنازل وعيش الحياة الراقية لاستكشاف الفرص الفريدة التي توفرها الحمرا. لمزيد من المعلومات ولتسجيل اهتمامكم بالمشاريع المقبلة، يرجى زيارة صفحة أخبار الحمرا.

نبذة عن "الحمرا":

شركة الحمرا للاستثمار والتطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها وتعنى بتطوير المشاريع العقارية الرائدة لأنماط الحياة، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه. تم تصنيف الشركة ضمن أفضل 50 مطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي حسب مجلة "كونستركشن ويك الشرق الأوسط" لثلاثة أعوام متتالية من 2021 إلى عام 2023. ومنذ انطلاقها عام 2003 لعبت "الحمرا" دوراً مهماً في بلورة مشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة للمساهمة في تعزيز نمو الإمارة.

تماشياً مع رؤية رأس الخيمة لعام 2030، أطلقت الحمرا خطتها الطموحة للخمسة سنين المقبلة والتي تعتمد بشكل أساسي على منهاج ثلاثي المحاور يهدف الى تقديم نمط حياة أكثر رقياً وتجويد المنتجات والخدمات والارتقاء بها نحو التميز.

تسعى الشركة باستمرار إلى دعم رحلة رأس الخيمة التحويلية كونها أحد أهم الوجهات الاستثمارية والتجارية والسكنية والسياحية وتخطط لدفع عجلة النمو المستدام من خلال توسيع المجمعات السكنية ووجهات الضيافة الحالية مع تحسين خدمة البيع بالتجزئة والاستثمار في خدمات القيمة المضافة.

تقع "الحمرا" على بعد 45 دقيقة عن مطار دبي الدولي ومنطقة التجارة لحرة، وينطوي تحت مظلتها كل من "قرية الحمرا" الحائزة على جوائز عدة و"نادي الحمرا للجولف"، و"مرسى ونادي الحمرا لليخوت"، و"منار مول" بالإضافة إلى مشروعها السكني الرائد المترقب "جزيرة فالكون" والذي سيتجاوز التوقعات ويتصدر مشهد التطورات العقارية السابقة في الإمارة.

كما تمتلك المجموعة وجهات ضيافة رائدة عدة مثل "والدورف أستوريا رأس الخيمة"، وفندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، وشاطئ "الحمرا"، ومنتجع وشاطئ سوفيتيل رأس الخيمة، ومساكن الحمرا، وفندق "قرية الحمرا" الذي تديره "دويتشه هوسبيتاليتي". بالإضافة إلى ذلك، يجسد فندق والدورف أستوريا ريزيدنسز رأس الخيمة، الذي يُعتبر أول مجمع سكني تحمل علامة تجارية كجزء من منتجع مُدار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمعايير جديدة بالكامل لأسلوب الحياة الراقية بالإمارات الشمالية.

وتهدف "الحمرا" خلال تطلعها لتوسعة شبكة شراكاتها الإقليمية والعالمية، إلى تعزيز جاذبية رأس الخيمة كوجهة سياحية تقدم تجربة استثنائية للعملاء والزوار والمستثمرين على حد سواء.

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نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الغني الذي يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالمها الطبيعية المتنوعة بدءاً من شواطئها الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، مروراً بصحاريها الخلابة ذات الرمال الذهبية، وانتهاءً بتضاريسها الرائعة. كما تضم الإمارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، منها 4 مواقع مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وتحتضن الإمارة إلى جانب معالمها الطبيعية الساحرة التي تشكلت خلال آلاف من السنين، قمة جبل جيس- الأعلى في دولة الإمارات، والتي تضم العديد من وجهات الجذب السياحي، من ضمنها "جبل جيس فلايت" الذي يعد أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر، بالإضافة إلى مطعم "1484 من بورو" وهو أعلى مطعم في دولة الإمارات، وغيرها من خيارات المغامرة والأنشطة الخارجية المتنوعة.

وبفضل عروضها الترفيهية والسياحية المتنوعة، اختار وزراء السياحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إمارة رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2021 وذلك للعام الثاني على التوالي. وتقديراً لجهودها في توفير بيئة آمنة للسياح، تم اختيار الإمارة لتكون أول وجهة في العالم تحصل على ملصق الامتثال من "بيرو فيريتاس"، وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

تتميز إمارة رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها ضمن أسواق الإمارات والشرق الوسط وقارة أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم.

يعد تنويع موارد الدخل في رأس الخيمة بعيداً عن النفط أحد مقومات نجاحها. وتمتلك الإمارة اليوم اقتصاداً قائماً على السياحة والأعمال والتصنيع وخدمات الشحن والنقل بالإضافة إلى الموارد الطبيعية. ولا تتعدى مساهمة أي قطاع من القطاعات الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة نسبة 26%، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية تعزز من مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية في الإمارة.

ولما يزيد عن عقد من الزمن، حافظت الإمارة على تصنيفها الائتماني عند المستوى"A"، وذلك بحسب التقارير الصادرة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندارد آند بورز". ويصل عدد الشركات التي تعمل في الإمارة حالياً إلى أكثر من 38,000 شركة من 100 دولة حول العالم تمارس أعمالها في 50 مجال اقتصادي متنوع. وتستفيد جميع الشركات من البنية التحتية المتطورة للإمارة، من ضمنها امتلاك أكبر ميناء مناولة في منطقة الشرق الأوسط، ووجود مطار دولي، ومناطق صناعية ومجمعات أعمال حديثة، بالإضافة إلى مزاياها التنافسية من حيث تكلفة السكن والعمالة فضلاً عن جودة الحياة فيها. هذه المقومات مجتمعة تجعل من رأس الخيمة واحدة من النظم الاقتصادية الأكثر تنوعاً على مستوى الدولة.

وتضم الإمارة 107 مدرسة، وعدداً من مؤسسات التعليم العالي فائقة الجودة منها، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى احتضانها عدداً من الجامعات العالمية المرموقة، من ضمنها جامعتي "بولتون" و"ستيرلينغ" البريطانيتين.

وتحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ووصل عدد سكان الإمارة في 2021 إلى حوالي 0.4 مليون نسمة، مقارنة بـ 0.345 مليون في عام 2015، شكل منها المواطنون نسبة قدرها 37% من إجمالي عدد السكان.

ومع مناخها المشمس على مدار العام، وتكلفة المعيشة المعقولة، وسهولة تأسيس المشاريع والشركات في الإمارة، تعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والأعمال والسياحة والسفر.

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