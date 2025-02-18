الحفر العربية ستمنح "شلف دريلينج" إمكانية استخدام بعض منصات الحفر البحرية عالية المواصفات الخاصة بها

" شلف دريلينج" ستقوم بتأمين عقود جديدة من خلال تواجدها الدولي واسع النطاق

شلف دريلينج" ستقوم بتأمين عقود جديدة من خلال تواجدها الدولي واسع النطاق الحفر العربية ستعمل على تطوير تواجدها الدولي وستعزز "شلف دريلينج" من أعمالها في الأسواق الأساسية

الخُبر - المملكة العربية السعودية ودبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة الحفر العربية وشركة "شلف دريلينج" المحدودة ("شلف دريلينج") عن توقيع مذكرة تفاهم ("مذكرة التفاهم") بنية تكوين تحالف استراتيجي ("التحالف") يهدف إلى نشر بعض منصات الحفر البحرية عالية المواصفات التابعة لشركة الحفر العربية دوليًا وتوسيع نطاق عمليات وقدرات الشركتين.

الحفر العربية (سوق الأسهم السعودية "تداول": 2381) هي أكبر شركات الحفر البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية من حيث حجم الأسطول. "شلف دريلينج"، (بورصة أوسلو (OSE: (SHLF هي شركة مقاولات بحرية رائدة في عمليات الحفر في المياه الضحلة على مستوى العالم، مع عمليات تشغيل منصات الحفر في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند وغرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال.

التحالف

في ظل التحالف، ستحصل الحفر العربية على امكانية الاستفادة من شبكة التشغيل الدولية واسعة النطاق لشركة "شلف دريلينج" وعلاقاتها القوية مع عملائها، في حين ستسعى "شلف دريلينج" لاستخدام بعض منصات الحفر البحرية عالية المواصفات التابعة لشركة الحفر العربية لتلبية المتطلبات الخاصة للعملاء. إن دمج الموارد والخبرات الفنية للشركتين – اللتين تتمتعان بمستوىً عالٍ من التميز التشغيلي – يُمكن التحالف من تقديم خدمات مميزة للعملاء ويدعم القدرة التنافسية لكلا الشركتين.

علق غسان مرداد، الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية، قائلاً: "يوفر لنا التحالف مساراً واضحاً لتنفيذ استراتيجيتنا لتطوير بصمتنا الدولية، حيث ستجلب خبرة "شلف دريلينج" بحضورها الدولي منصاتنا البحرية المتطورة عالية المواصفات إلى أسواق جديدة. نرى توافقاً قوياً وتركيزاً مشتركاً على أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. إن التحالف هو فرصة مميزة لخلق القيمة."

علق غريغ أوبراين، الرئيس التنفيذي لشركة "شلف دريلينج"، قائلًا: "يمثل التحالف خطوة كبيرة في التزامنا بتقديم التميز التشغيلي وأفضل الخدمات لعملائنا. إن الاستفادة من تواجدنا الدولي واسع النطاق والتركيز بصفة حيوية على أسس السلامة مصحوبا بتبني استراتيجية عمل ترتكز على تلبية أهداف العملاء باستخدام منصات الحفر البحرية عالية المواصفات التابعة لشركة الحفر العربية يُمكننا من فتح فرص جديدة في أسواقنا الأساسية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة لدينا."

عن الحفر العربية

تعتبر الحفر العربية الشركة الرائدة في مجال الحفر البري والبحري ضمن قطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، ما مكنها من خلق قيمة في مجال السلامة والكفاءة التشغيلية في عمليات حفر آبار النفط الخام والغاز الطبيعي في المياه وعلى اليابسة.

تعمل الحفر العربية في مجال حفر آبار النفط والغاز الطبيعي بالإضافة الى الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز الطبيعي (باستثناء خدمات المسح). تُعد الحفر العربية التي تأسست عام 1964م، لاعباً إقليمياً بارزاً في هذا القطاع. وهي شركة مساهمة مدرجة تمتلك شركتا التصنيع وخدمات الطاقة ("طاقة")، وهي شركة مساهمة سعودية، وشركة اس ال بي ("شلمبرجير" سابقا)، واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات حقول النفط، النسبة الاكبر في الحفر العربية.

تضم قاعدة عملاء الحفر العربية أبرز الشركات التي تعمل في مجال استخراج النفط والغاز بما فيها شركة أرامكو السعودية و "اس ال بي" ("شلمبرجير" سابقا) وعمليات الخفجي المشتركة وشركة "بيكر هيوز". يتكون اسطول الشركة من مجموعة من منصات حفر برية وبحرية عالية المواصفات والقدرة التشغيلية، مما يمكنها من إجراء عمليات الحفر المعقدة في بيئات قاسية كما هو الحال في الشرق الأوسط.

طورت الحفر العربية من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة دولياً خلال رحلتها الممتدة على مدار 60 عاماً، حيث قامت الشركة بإدماج الممارسات المستدامة في جميع نواحي عملها، مما ساهم في زيادة قدرتها على تلبية طلبات عملائها بشكل مستدام. تُواءم خارطة طريق الاستدامة في الحفر العربية أهداف رؤية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتتبني الشركة ومسؤوليها مبادرات وممارسات عديدة تمكّن الموظفين والموردين المحليين والمجتمعات والاقتصاديات التي تعمل من خلالها الشركة وتخدمها، مع إدارة آثار الأعمال التجارية المتنامية على البيئة بشكل مسؤول.

عن "شلف دريلينج"

"شلف دريلينج" هي شركة رائدة دوليًا في مجال مقاولات الحفر البحري في المياه الضحلة. يمتد نطاق عملياتها ليشمل الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، الهند، غرب أفريقيا، البحر المتوسط، وبحر الشمال. تأسست "شلف دريلينج" في عام 2012 وقد أثبتت مكانتها كشركة رائدة في صناعتها من خلال استراتيجيتها التي ترتكز على تلبية أهداف العملاء بالإضافة لعلاقاتها الوثيقة مع العملاء الرائدين في الصناعة. تم تأسيس الشركة وفقًا لقوانين جزر كايمان ومقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. الشركة مدرجة في بورصة أوسلو تحت الرمز "SHLF". يمكن العثور على معلومات إضافية حول "شلف دريلينج" على الموقع الإلكتروني www.shelfdrilling.com.

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