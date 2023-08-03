ظلت الإيرادات ثابتة بين الربع الثاني والأول من عام 2023، بينما ارتفعت إيرادات النصف الأول (المنتهي في 30 يونيو 2023م) بنسبة 25٪ مقارنة بذات الفترة من العام السابق (المنتهية في 30 يونيو 2022م)

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 90 نقطة أساس مقارنة بالربع الماضي، ,وبمبلغ 142 مليون ريال سعودي وبنسبة زيادة 27٪ للنصف الاول من عام 2023 م مقارنه مع النصف السنوي لعام 2022 م

ظل صافي الدخل مستقر مقارنة بالربع السابق وارتفع بنسبة 36٪ في النصف الأول من عام 2023م مقارنه للنصف الاول عام 2022م

زيادة الانفاق الرأسمالي ليبلغ 517 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023م والذي يعود لإكمال اعمال التطوير والنقل للحفارات البحرية (AD130، AD140، AD150)

ارتفاع ملحوظ في حجم الأعمال المتراكمة في الربع الثالث من عام 2023م بعد تمديد مدة العقود والحصول على عقود جديدة للغاز غير التقليدي .

تم التوصية بتوزيع 2.53 ريال سعودي لكل سهم للنصف الاول من عام 2023.

يتوقع زياده الاعمال المتراكمة بمبلغ يقدر ب 3 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023 نتيجة العقود الجديدة للغاز غير التقليدي .

الخبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحفر العربية (رمز تداول: 2381) وهي الشركة الرائدة في مجال الحفر في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023م، حيث بلغ صافي الربح 282 مليون ريال سعودي للنصف الاول من عام 2023 م وبزياده كبيره نسبتها 36% مقارنه بالنصف الاول من عام 2022م.

المؤشرات المالية

استكملت شركة الحفر العربية الربع الثاني من عام 2023م بإجمالي إيرادات ربع سنوية بلغت 791 مليون ريال سعودي، بما يتماشى مع نتائج الربع السابق الذي شهد مستوى نشاط مماثل لمنصات الحفر. وبالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2023م، حققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 1,570 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن النصف الأول من عام 2022م، مدفوعة في المقام الأول بزيادة نشاط منصات الحفر. ويرجع ذلك في الأساس إلى التأثير الكامل للإيرادات الناتجة عن عمل الحفارتين البحريتين (AD110 وAD120) ، والذي تم البدء في تشغيلهما أواخر عام 2022م بعقود مدتها 3 سنوات.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثاني من عام 2023م 335 مليون ريال سعودي، بهامش ربح 42.4٪، ممثلة زيادة قدرها 90 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول، ويرجع ذلك في الأساس إلى تحسن الأداء التشغيلي لقطاع الحفارات البرية. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للنصف الأول من عام 2023م بنسبة 27٪ لتصل إلى 658 مليون ريال سعودي مع هامش ربح أعلى قليلاً، نسبته 41.9٪ مدعومًا بزيادة مساهمة قطاع الحفارات البحرية.

في حين شهد صافي الدخل انخفاضا طفيفا في الربع الثاني من عام 2023 بلغ 1٪، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك وتكاليف التمويل.

وكانت التدفقات النقدية التشغيلية البالغة 348 مليون ريال سعودي للربع الثاني من عام 2023م أقل بنسبة 26٪ مقارنة بالربع الأول من العام بسبب تحصيل رسوم نقل الحفارتين AD110 وAD120 في الربع الأول عام 2023م و مدفوعات الزكاة وضريبة الدخل التي تتعلق بعام 2022 . وبتاريخ 30 يونيو 2023م، شكل صافي رأس المال العامل والبالغ 150 مليون ريال سعودي حوالي 5٪ من الإيرادات التراكمية لآخر 12 شهرًا، بسبب التباين الإيجابي في الذمم التجارية و الذمم الدائنة الأخرى.

وارتفعت النفقات الرأسمالية خلال الربع الثاني من عام 2023م إلى 517 مليون ريال سعودي (بما في ذلك 20 مليون ريال سعودي للفائدة الرأسمالية) مع الانتهاء من أعمال تطوير الحفارات البحرية AD130 وAD140 وAD150. كما زادت النفقات الرأسمالية للنصف الأول من عام 2023م والبالغة 782 مليون ريال سعودي مقارنة بالنصف الأول من عام 2022م والذي لم يتضمن نفقات راسماليه كبيرة لزيادة أسطول منصات الحفر البحرية.

و في نهايه شهر 6-2023 تجاوزت الأرصدة النقدية للشركة 1.8 مليار ريال سعودي بما يشمل 900 مليون ريال سعودي كاستثمارات قصيرة الأجل. وسيتم توظيف الرصيد المتاح من النقد لتمويل بناء منصات حفر جديدة نتيجة الفوز بالعقود .

ووصل صافي الدين كما في 30 يونيو 2023م إلى 879 مليون ريال سعودي، مما يمثل ارتفاعاً نسبته 23٪ مقارنة بالربع السابق، في حين ارتفعت نسبة المديونية (صافي الدين/ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لل 12 شهراً الماضي) من 0.6 الى 0.7 في الربع الثاني من عام 2023م، مما يرجع في الأساس إلى التغيير في أرصدة النقد.

المقاييس المالية الرئيسية

(مليون ريال سعودي) الربع الثاني 2023 الربع الأول 2023 التغيير النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 التغيير الإيرادات 791 779 +1% 1,570 1,251 +25% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 335 323 +4% 658 516 +27% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (% من الإيرادات) 42.4% 41.5% +90 نقطة أساس 41.9% 41.3% +60 نقطة أساس الأرباح التشغيلية 180 173 +4% 352 273 +29% صافي الربح 140 141 -1% 282 208 +36% ربحية السهم (ريال سعودي لكل سهم ) (1) 1.58 1.59 -1% 3.17 2.60 +22% النفقات الرأسمالية (2) 517 265 +95% 782 178 +339% التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية 348 472 -26% 821 499 +65% عدد الحفارات النشطة (3) 44 44 - 44 41 +7%

تم احتساب ربحية السهم الواحد للعام 2023م على اساس 89 مليون سهم ( بعد الادراج) مقارنة باحتساب ربحية السهم الواحد للعام 2022م على أساس 80 مليون سهم (قبل الادراج).

يشمل جزء من الفائدة الرأسمالية

الحفارات النشطة التي تحقق الايرادات، حيث بلغ إجمالي حجم الأسطول المتوفر للعمل 47 منصة حفر في نهايه الفتره بتاريخ 30 يونيو 2023م .

تفاصيل الإيرادات حسب القطاع

التغيير النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 التغيير الربع الأول 2023 الربع الثاني 2023 (مليون ريال سعودي) +7% 906 969 +2% 480 489 الحفارات البرية +74% 345 601 +1% 299 302 الحفارات البحرية +25% 1,251 1,570 +1% 779 791 المجموع

النقاط الرئيسية للجانب التشغيلي

وصل معدل كفاءة تشغيل الأسطول في 30 يونيو 2023م إلى 94٪ (44 حفارة نشطة من إجمالي الأسطول المتاح البالغ 47 منصة حفر) ما يماثل نتائج الربع الأول من عام 2023، ودون أي تغييرات جوهرية في عدد منصات الحفر أو حالتها.

وشملت منصات الحفر البري للشركة 35 منصة نشطة من إجمالي أسطول يتألف من 38 حفارة برية. وتتكون منصات الحفر البرية الثلاث التي لم يتم التعاقد عليها منصتي حفر تتطلبان تحديثًا كبيراً (AD28 وAD44) ومنصة حفر أخرى (AD29) تم تعيينها كمركز للتدريب، كما تم الإعلان عنه سابقًا.

في حين بلغ معدل الاستخدام في قطاع الحفر البحري 100٪، مع تشغيل جميع الحفارات التسع للشركة. وتم نقل الحفارات الثلاث المتبقية (AD130 وAD140 وAD150) إلى المملكة العربية السعودية في يونيو 2023م وبدات عقودها المبرمة لمدة 5 سنوات في شهر يوليو 2023م.

ولا يزال مؤشر أرامكو لكفاءة منصات الحفر ("REI") قويًا مع نسبة 94٪ عبر الأسطول على مدى 36 شهرًا بما يتماشى مع نتيجة الربع الأول من عام 2023م. وبشكل عام، بلغ الوقت غير الفعال 1.30٪ في الربع الثاني من عام 2023 بارتفاع طفيف مقارنة مع 1.05% في الربع الأول من عام 2023. ومع ذلك، انخفض المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 شهرًا بشكل طفيف كما بتاريخ 30 يونيو 2023م.

وفي الربع الثاني من عام 2023م، أكملت الشركة 38 عملية نقل لحفاراتها البرية، بمتوسط توفير 1.3 يوم لكل عملية نقل ، مما يعكس تحسنًا كبيرًا مقارنة بالربع الماضي.

وبتاريخ 30 يونيو 2023م، بلغ حجم أعمال الشركة التراكمي 7.6 مليار ريال سعودي مع متوسط مدة العقود المتبقية لكل منصة حفر عند 2.1 سنة. وتمت إضافة 150 مليون ريال سعودي إلى الأعمال التراكمية خلال الربع الثاني من 2023، بسبب تمديدات العقود مع إس إل بي وبيكر هيوز المتعلقة بأربع حفارات برية. ووصلت نسبة الأعمال المتراكمة الحالية إلى إيرادات الأشهر الـ 12 الماضية إلى 2.5 مرة.

وكما تم الإعلان عنه بعد 30 يونيو 2023، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للشركة بشكل ملحوظ بما يزيد عن 3 مليار ريال سعودي بعد ترسية العقود الجديدة لشركة أرامكو لبناء 10 حفارات برية جديدة لحقول الغاز غير التقليدي .

وفي نهاية الربع الثاني من عام 2023م، تحسن مؤشر تكرار الحوادث المسجلة خلال الـ 12 شهراً إلى 0.75 من 0.84 في الربع الأول من العام. حيث تم تسجيل عدد أقل من الحوادث لعدد أكبر من ساعات العمل. وستواصل الشركة تعزيز جهودها للوقاية من الإصابات في جميع مواقع العمل مع التركيز على وجود إدارة الشركة في الموقع ، وتدريب الموظفين الجدد واداره المخاطر واستخدام أداة إيقاف العمل ضمن سياسه السلامة.

مؤخرا ، تم الاشادة بشركة الحفر العربية لالتزامها بتحقيق أعلى المعايير التشغيلية مع حصولها على شهادات الأيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وشهادة الأيزو 45001:2018 للصحة المهنية، وشهادة الأيزو 9001:2015 لإدارة السلامة والجودة.

التوقعات المستقبلية

لم تتغير توقعات الايرادات للعام 2023م حيث من المتوقع أن تتراوح إجمالي الإيرادات ما بين 3.3 مليار ريال سعودي و3.5 مليار ريال سعودي.

تم تحديث التوقع للنفقات الرأسمالية حيث يتوقع ان تصل لمبلغ بين 2.2 مليار ريال سعودي و 2.4 مليار ريال سعودي، ومن ضمنها النفقات الرأسمالية الإضافية المطلوبة للحفارات البرية العشر الجديدة للغاز غير التقليدي خلال عام 2023.

وفقًا لذلك، يتوقع زيادة نسبة المديونية للشركة بما يتماشى مع استخدام ارصدة النقد الحالية لدعم الزيادة في نمو النفقات الرأسمالية.

وبناءً على توصية مجلس الإدارة وخاضعة الى موافقة المساهمين، تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.53 ريال سعودي للسهم الواحد خلال الربع الرابع من عام 2023.

ملاحظات

أفاد الاستاذ غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية قائلاً:

"عملنا جاهدين على تسليم الحفارات البحريه الثلاثة بشكل آمن وفي الموعد وضمن الميزانيه المحددة. ان تسليم هذه الحفارات الثلاثه في شهر 7- 2023 يمثل أحد أهم أهدافنا الرئيسية خلال العام واثبات لمدى كفاءة فريق عمل الحفر العربيه".

ان الفوز الرئيسي بالعقود الأخيرة المتعلقة بالغاز غير التقليدي يمثل فرصة للشركة لتأسيس بصمة قوية في المنطقة ونعتقد بانها ستقود النمو في الحفر البري خلال المستقبل المنظور.

واخيرا وبما اننا ندخل المرحله التاليه من النمو فإن ثقافة السلامة في صميم كل ما نقوم به، وسنستمر في التركيز على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في جميع عملياتنا."

وأفاد هوبرت لافويل، المدير المالي للحفر العربية قائلاً:

"واصلنا العمل على تحسين هوامش الربح في الربع الثاني من عام 2023م، حيث استعاد قطاع الحفر البري أداء تشغيليًا قويًا.

قمنا ببناء ميزانيه قويه لدعم نمو الشركه وسوف نستخدم مواردنا الماليه لتمويل بناء ال 10 حفارات برية الجديدة. في حين أننا قد نشهد ارتفاع في نسبة المديونية وزيادة تكلفة التمويل على المدى القصير، لا نزال في موقف قوي لتحقيق قيمه لمساهمينا.

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عن الحفر العربية

تعتبر الحفر العربية الشركة الرائدة في مجال الحفر البري والبحري داخل قطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، ما مكنها من خلق قيمة في مجال السلامة والكفاءة التشغيلية في عمليات حفر آبار النفط الخام والغاز الطبيعي في المياه وعلى اليابسة.

تعمل الحفر العربية في حفر آبار النفط والغاز الطبيعي بالإضافة الى الخدمات المتصلة باستخراج النفط و الغاز الطبيعي (باستثناء خدمات المسح). تُعد الحفر العربية التي تأسست عام 1964 م ، لاعباً إقليمياً بارزاً في هذا القطاع . وهي شركة مساهمة مدرجة تمتلك فيها النسبة الاكبر شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) التي تُعد شركة مساهمة سعودية وشركة اس ال بي (شركة خدمات البترول شلمبرجير إس إيه سابقا) ، التي تُعد واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات حقول النفط .

تضم قاعدة عملاء الحفر العربية شركات بارزة، بما فيها أرامكو السعودية و اس ال بي وعمليات الخفجي المشتركة و بيكر هيوز. يتكون اسطول الشركة من منصات حفر برية وبحرية عالية المواصفات والقدرة التشغيلية، التي يمكنها من إجراء عمليات الحفر المعقدة في بيئات قاسية كما هو الحال في الشرق الأوسط.

هيئت الحفر العربية نفسها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة وللعالم، ودمج الممارسات المستدامة في جميع نواحي عملها والمساهمة في الاستجابة إلى الطلب العالمي على الطاقة بشكل مستدام. كما تتواءم خارطة طريق الاستدامة في الحفر العربية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030، وتتبني مبادرات وممارسات عديدة تمكّن الموظفين والموردين المحليين والمجتمعات والاقتصاديات التي تعمل من خلالها الشركة وتخدمها، مع تحمل مسائل إدارة آثار الأعمال التجارية المتنامية على البيئة بشكل مسؤول .