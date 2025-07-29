المانع: " تُشكل هذه الخطوة المهمة تأكيداً للدور الفاعل لشركة الجهات الأربع، ودعم منظومة الرعاية الصحية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز سلاسل الإمداد الدوائية وتطبيق أفضل الممارسات اللوجستية العالمية والامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بقطاع الرعاية الصحية"

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت الجهات الأربع، الشركة السعودية الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة منذ عام 1979، حصولها رسمياً على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية لتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية في مستودعها الجديد والمخصص لقطاع الشحن المبرد، الذي يقع ضمن المركز اللوجستي الجديد، الذي بُنِيَ خصيصاً لشركة الجهات الأربع على مساحة 10 آلاف متر مربع. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الجهات الأربع بتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الدوائية وتطبيق أفضل الممارسات اللوجستية العالمية والامتثال للوائح التنظيمية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بقطاع الرعاية الصحية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال نزار المانع، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربع: "يُعَّدُ حصولنا على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، لمستودعنا الجديد المخصص لتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية، خطوة إستراتيجية في مسيرة الجهات الأربع نحو تعزيز مكانتها في قطاع الرعاية الصحية؛ إذ يسمح لها بتخزين وشحن الأجهزة والمستلزمات الطبية وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية والصحية المعتمدة في المملكة. وتعزز الجهات الأربع السعودية دورها الفاعل في دعم منظومة الرعاية الصحية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز سلاسل الإمداد الطبية".

وأضاف: "تمتلك الجهات الأربع شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية الصحية، من تخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، إلى جانب الخدمات والحلول اللوجستية الشاملة الأخرى، مثل حلول التغليف الحراري والتتبع العالمي عبر شبكة GPS. وبكل تأكيد، فإن حصولنا على ترخيص المستودع الجديد سينعكس إيجابياً على الخدمات اللوجستية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال تطبيق أحدث الابتكارات التقنية المتوافقة مع اللوائح التنظيمية الخاصة بهذا المجال".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الجهات الأربع السعودية تُعد شريكاً موثوقاً لقطاع الرعاية الصحية؛ فمنذ عام 2011، بدأت في إبرام شراكات دولية متينة لتوفير حلول شحن وتوصيل موثوقة للأدوية والمستلزمات الطبية الحساسة. وتمتلك الشركة اليوم خبرة رائدة في نقل الشحنات الطبية الحرجة والطارئة على المستوى العالمي، ومنها: شحن الأعضاء المستخدمة في الزراعة والأدوية النادرة بشكل مستعجل؛ إذ كانت أولى الشركات اللوجستية العاملة بمجال نقل العلاجات الجينية Gene Therapy. وتتمتع الجهات الأربع بعضوية مميزة في منظمات دولية مرموقة مثل IATA وFIATA ، التي تؤكد التزامها بأعلى معايير الصناعة.

وتولي شركة الجهات الأربع اهتماماً بالغاً بدقة وسلامة العمليات اللوجستية؛ إذ تنظر إلى أي هامش للخطأ على أنه أمر غير مقبول في مجال الرعاية الصحية، وتضمن تسليم الأدوية والإمدادات الطبية في الوقت المحدد. وتمتلك شركة الجهات الأربع فرق متخصصة ومدرّبة وفق أعلى المعايير الدولية؛ لضمان جودة الخدمة واستمرارية سلسلة التبريد. ويخضع موظفو الجهات الأربع وسائقوها لتدريب دوري على التعامل الآمن مع الشحنات الطبية الحساسة؛ بهدف منع أي أخطاء أو حوادث خلال النقل وفقاً لمعايير منظمة الصحة الدولية.

وفيما يتعلق بالامتثال للأنظمة واللوائح الصحية؛ تطبّق شركة الجهات الأربع أعلى معايير الامتثال للأنظمة واللوائح الصحية محليًا ودوليًا. وتتمتع بفرق من الخبراء في التخليص الجمركي والمتطلبات التنظيمية، التي تتابع باستمرار تحديثات القوانين؛ وذلك لضمان سلسلة إمداد سلسة وموثوقة.

وتوفر شركة الجهات الأربع حلولاً لوجستية متكاملة ومخصصة للقطاع الصحي؛ إذ تمتلك شبكة توزيع دوائي متقدمة تشمل أسطولاً حديثاً من الشاحنات المبردة المصممة خصيصاً لنقل الأدوية. كما تقدم حلولاً شاملة لسلسة التبريد لضمان التحكم الدقيق بدرجات حرارة المستحضرات الطبية خلال التخزين والنقل، وتعتمد أنظمة تتبع ومراقبة متطورة توفّر رؤية لحظية لحالة كل شحنة، ومنها: درجات الحرارة والرطوبة وأنظمة إنذار ضد السرقة.

وتدعم شركة الجهات الأربع الكفاءة التشغيلية لمقدمي الخدمات في قطاع الرعاية الصحية؛ وذلك من خلال تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الصحية ووضع خدمة المريض في المقام الأول. كما تقدم الشركة إدارة أفضل لسلسلة الإمداد تُسهم في تحسين الرؤية وتقليل الهدر في التكاليف التشغيلية، وتوفر حلولاً متخصصةً لدعم التجارب السريرية والمختبرات الطبية، تشمل جمع العينات البيولوجية والأدوية بفعالية عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، أُسِّسَت في عام 1979، وتتمتع اليومَ بسجل حافل بالإنجازات وخبرات غنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبمكانةٍ مرموقةٍ بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ إذ تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية مدى التزامها بالجودة ورضا العملاء، مثل: IATA وFIATA، وIAM، وFIDI، وJCTRANS.

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