الرياض، المملكة العربية السعودية. في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور وتواجد علامة كاديلاك في السوق السعودي، قام عدد من المدراء التنفيذيين من شركة جنرال موتورز وكاديلاك بزيارة شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة كاديلاك في المملكة. وقد تم خلال هذه الزيارة مناقشة الأعمال الحالية وخطط التوسع المستقبلية للعلامة التجارية، كما تضمنت الزيارة جولة في صالة عرض كاديلاك، حيث تم الإعلان عن إطلاق مشروع تطوير صالة عرض ومركز خدمة كاديلاك على طريق خريص في مدينة الرياض.

حضر هذا الإعلان الهام كلٌ من إبراهيم الجميح نائب رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات، ومشاري الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل، ومساعد الجميح مدير عام الوكالة في المنطقة الوسطى، إلى جانب جون روث، نائب الرئيس لعمليات كاديلاك الدولية، وجاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لجنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، والسيد عمر الخشن المدير التنفيذي لكاديلاك الشرق الأوسط والدولية.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صَرح إبراهيم الجميح قائلاً: "نفتخر بشراكتنا الوثيقة مع شركة جنرال موتورز، المبنية على التقدير والثقة المتبادلة، حيث نعتز بثقتهم في شركتنا كوكيل مؤتمن لتمثيل علامة كاديلاك في المملكة العربية السعودية. ويَعكس بدء مشروع تطوير صالة عرض ومركز خدمة كاديلاك حرصنا على تقديم تجربة متميزة لعملائنا في السوق السعودي، وسنستمر بإذن الله في الاستثمار في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بما يلبي تطلعاتهم ويُعزز مكانة كاديلاك كعلامة فاخرة رائدة في المملكة".

كما أضاف جاك أوبال: "تُمثل المملكة العربية السعودية سوقًا استراتيجيًا لجنرال موتورز وعلامة كاديلاك، ونحن ملتزمون بتعزيز تواجدنا وتقديم تجربة عالمية المستوى لعملائنا هنا، وتُعد شراكتنا مع شركة الجميح للسيارات جزءًا أساسيًا من هذا الالتزام، كما يُمثل هذا الإعلان خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف، مما يتيح لنا تقديم مستوى استثنائي من الخدمة والتميز لعملائنا في المملكة".

وتُعرف شركة الجميح للسيارات بتاريخ طويل من النجاحات يمتد لأكثر من 50 عامًا، حصلت خلالها على العديد من الجوائز والتكريمات من شركات السيارات والجهات المختصة، سواء على مستوى المملكة أو المنطقة أو العالم. وتأتي هذه الإنجازات في إطار الشراكة المتينة مع جنرال موتورز، التي لعبت دورًا كبيرًا في ترسيخ اسم الجميح كوكيل رئيسي للعلامات التجارية التابعة للشركة الأمريكية في السوق السعودي، من خلال شبكة معارض واسعة واستثمارات ضخمة تغطي معظم مناطق المملكة.

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